बेनेली TRK 552 और TRK 552X भारत में हुईं लॉन्च, कीमतें रु.7.22 लाख से शुरू

बेनेली इंडिया ने नई बेनेली TRK 552 लॉन्च की है, जो ब्रांड की मिडिलवेट एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल के तौर पर TRK 502 की जगह लेगी. नई TRK 552 में 554 cc का बड़ा, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. यह दो वेरिएंट्स में आती है - कास्ट अलॉय व्हील्स वाला स्टैंडर्ड TRK 552 और ट्यूबलेस वायर स्पोक व्हील्स वाला TRK 552 X। TRK 552 की कीमत रु.7,22,000 (एक्स-शोरूम) है, जबकि TRK 552X की कीमत रु.7,74,000 (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

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एक बेहतरीन TRK 552 X लिमिटेड एडिशन को भी पेश किया गया है, जो एक खास पीले रंग में आता है. TRK 552 X लिमिटेड एडिशन में सिर्फ यह खास रंग का विकल्प मिलता है और इसकी कीमत रु.7,90,000 (एक्स-शोरूम) है.

बेनेली TRK 552 इंजन

नई TRK 552, TRK 502 की जगह लेने वाली एक बेहतर मोटरसाइकिल लगती है. इसमें 554 cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,500 rpm पर 52 bhp की ताकत और 6,500 rpm पर 49 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ स्लिपर क्लच वाला 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है.

बेनेली TRK 552 चेसिस

TRK 552 और TRK 552 X, दोनों ही ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्युमिनियम स्विंगआर्म पर बने हैं. इनमें सस्पेंशन के लिए 50 mm के मार्जोची (Marzocchi) USD फोर्क और प्रीलोड एडजस्ट होने वाले रियर मोनोशॉक दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इनमें ट्विन 320 mm फ्लोटिंग डिस्क और एक 260 mm रियर डिस्क दी गई है, जो बॉश (Bosch) के डुअल-चैनल ABS के साथ आती है.

बनेली TRK 552 फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो, इसमें 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. बेनेली इंडिया के अनुसार, TRK 552 के ज्यादा वजन को संभालने के लिए इसके चेसिस को बदलाव किया गया है. अपने इंजन साइज और सेगमेंट को देखते हुए, 235 kg वजन वाली TRK 552 एक भारी एडवेंचर टूरर बाइक साबित हो सकती है.