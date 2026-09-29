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रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी बाइक है सबसे बेहतर? हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन या टीवीएस रेडर

ऋषभ परमार
last published date : 29 September 2026, 17:34 IST
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रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी बाइक है सबसे बेहतर? हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन या टीवीएस रेडर
हाइलाइट्स
  • रोज़ाना इस्तेमाल के लिए 100-125 cc सेगमेंट में सबसे अच्छी कम्यूटर बाइक्स
  • हीरो स्प्लेंडर प्लस, होंडा सीबी शाइन 125 और टीवीएस रेडर 125 बेहतरीन विकल्प हैं
  • नई बजाज पल्सर 125, होंडा CB 125 हॉर्नेट और हीरो ग्लैमर X भी अच्छे विकल्प हैं

कम्यूटर मोटरसाइकिल का मकसद ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के बजाय फ़्यूल की बचत, आराम, इस्तेमाल में आसानी और कम खर्च पर चलना होता है. आजकल कई 100-125 cc मोटरसाइकिल में बहुत सारे फ़ीचर्स मिल रहे हैं, इसलिए भारतीय खरीदारों के पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं. साधारण और किफ़ायती कम्यूटर मोटरसाइकिल से लेकर स्पोर्टी 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल तक, जो थोड़ी लंबी राइड भी कर सकती हैं, चुनने के लिए बहुत कुछ है.

यह भी पढ़ें: टीवीएस रेडर 125 vs हीरो एक्सट्रीम 125R vs बजाज पल्सर N125: कौन सी स्पोर्टी 125cc बाइक आपके लिए सबसे बेहतर?

यहाँ भारत में रोज़ाना आने-जाने के लिए कुछ बेहतरीन मोटरसाइकिलों की हमारी पसंद दी गई है.

Hero Splendor 2025 launched India emissions carandbike edited

हीरो स्प्लेंडर प्लस

कीमत: ₹77,777 – ₹80,531

हीरो स्प्लेंडर प्लस आज भी भारत की पसंदीदा कम्यूटर मोटरसाइकिल बनी हुई है. आज भी यह सबसे जानी-मानी कम्यूटर मोटरसाइकिलों में से एक है और अब तक बिक्री के मामले में सबसे आगे रही है. और इसकी एक ठोस वजह भी है. स्प्लेंडर प्लस का मैकेनिकल सिस्टम आसान है, यह वज़न में हल्की है, इसे चलाना आसान है और यह अपनी बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. स्प्लेंडर प्लस उन राइडर्स के लिए है जो अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल मुख्य रूप से रोज़ाना आने-जाने के लिए करते हैं और एक ऐसी साधारण मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसे चलाने और मेंटेन करने का खर्च कम हो.

Honda Shine 100 10

होंडा शाइन 100

कीमत: ₹65,642 – ₹72,146

होंडा शाइन 100, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स की तरफ से मशहूर शाइन ब्रांड के साथ 100 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश है. हल्की, सस्ती, चलाने में आसान और कम फ़्यूल खपत वाली शाइन 100 को ट्रैफ़िक और शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर चलाना आसान है. जो राइडर्स हल्की बाइक में प्रैक्टिकैलिटी और अच्छी माइलेज चाहते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया विकल्प है.

Honda Shine 125 m1

होंडा शाइन 125

कीमत: ₹82,722 – ₹88,081

दुनिया भर में होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल, शाइन 125 में थोड़ा बड़ा 125 cc इंजन मिलता है और यह माइलेज, इंजन रिफ़ाइनमेंट और परफ़ॉर्मेंस के बीच बहुत अच्छा बैलेंस बनाती है. इसका बड़ा 125 cc इंजन इसे लंबी दूरी के सफ़र के लिए उपयोगी बनाता है, जबकि आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और अच्छी राइड क्वालिटी मिलकर इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल बनाते हैं.

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हीरो सुपर स्प्लेंडर Xtec

कीमत: रु.84,448 – रु.88,044 (एक्स-शोरूम)

हीरो सुपर स्प्लेंडर Xtec, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से मशहूर स्प्लेंडर नाम का इस्तेमाल करते हुए 125 cc कम्यूटर सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश है. सुपर स्प्लेंडर उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय पसंद है जो 100 cc स्प्लेंडर की जानी-पहचानी सुविधा चाहते हैं, लेकिन साथ ही 125 cc इंजन की बेहतर परफॉर्मेंस भी चाहते हैं. शहर में रोज़ाना आने-जाने और कभी-कभार लंबी यात्राओं, दोनों के लिए उपयुक्त सुपर स्प्लेंडर के चाहने वालों की संख्या आज भी काफी ज़्यादा है.

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टीवीएस रेडर 125

कीमत: ₹83,910 – ₹1,00,570 (एक्स-शोरूम)

टीवीएस रेडर 125 एक स्पोर्टी 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल है. इसका डिज़ाइन युवाओं को पसंद आने वाला है और इसमें थ्री-वॉल्व इंजन है जो बढ़िया पावर और दमदार एग्ज़ॉस्ट साउंड मिलता है. साथ ही, इसमें कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो इस सेगमेंट की ज़्यादातर कम्यूटर मोटरसाइकिलों में नहीं मिलते. रेडर 125 उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो रोज़ाना आने-जाने के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जो प्रीमियम लगे, जिसमें स्पोर्टी डायनामिक्स हों और जिसे चलाने में मज़ा आए.

Bajaj Pulsar 125 18

बजाज पल्सर 125

कीमत: ₹92,990 – ₹1,04,318 (एक्स-शोरूम)

नई बजाज पल्सर 125 एक हल्की और शानदार इंजन वाली मोटरसाइकिल है. इसमें बेहतर फ़ीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक कम्प्लीट मोटरसाइकिल बनाते हैं और पुराने मॉडल के मुकाबले इसे एक बेहतर विकल्प बनाते हैं. 125 cc सेगमेंट में स्टाइलिश और कई फ़ीचर्स से लैस, नई पल्सर 125 उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो सड़क पर दमदार लुक, रोज़ाना इस्तेमाल में आराम, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस और काम की टेक्नोलॉजी चाहते हैं.

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हीरो ग्लैमर X

कीमत: ₹88,517 – ₹1,01,000 (एक्स-शोरूम)

हीरो ग्लैमर X, 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक नया और शानदार बदलाव लेकर आई है. हीरो के मशहूर ग्लैमर नाम को आगे बढ़ाते हुए, X मॉडल में आकर्षक डिज़ाइन, स्मूथ और बेहतरीन इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस का मेल मिलता है. इसके साथ ही, इसमें राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और अब ABS जैसे इस सेगमेंट के पहले फीचर्स भी शामिल हैं, जिससे ग्लैमर X किफायती, प्रैक्टिकल और बजट के अनुकूल होने का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाती है.

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हीरो एक्सट्रीम 125R

कीमत: ₹91,500 – ₹1,08,300 (एक्स-शोरूम)

हीरो एक्सट्रीम 125R, 125 cc सेगमेंट में स्पोर्टी ऑप्शन में से एक है. अपनी अग्रेसिव स्टाइलिंग, मस्कुलर लुक और स्पोर्टी डायनामिक्स की वजह से, एक्सट्रीम 125R युवा राइडर्स के लिए एक आकर्षक पसंद हो सकती है. जो लोग ऐसी कम्यूटर मोटरसाइकिल चाहते हैं जो किफायती हो और जिसमें अच्छे माइलेज के साथ-साथ सबसे महंगे वेरिएंट में सेगमेंट का पहला डुअल-चैनल ABS भी मिले, उनके लिए एक्सट्रीम 125R एक बेहतरीन पैकेज है; यह काम तो कम्यूटर जैसा करती है, लेकिन देखने में ज़्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगती है.

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होंडा CB 125 हॉर्नेट

कीमत: ₹1,15,485 (एक्स-शोरूम)

होंडा CB125 हॉर्नेट एक शानदार स्पोर्टी 125 cc कम्यूटर बाइक है जो खुद को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर पेश करती है. यह रिफाइंड, अच्छे फीचर्स वाली, स्पोर्टी और प्रैक्टिकल बाइक है – यानी वह सब कुछ जो आप एक प्रीमियम 125 cc कम्यूटर बाइक में चाहते हैं. कुल मिलाकर यह बाइक बहुत अच्छी वैल्यू देती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी रोज़ाना की राइड में स्टाइल और परफॉर्मेंस चाहते हैं.

Bajaj Platina 100

बजाज प्लेटिना 100

कीमत: ₹70,511 (एक्स-शोरूम)

बजाज प्लैटिना 100 भारत में एक लोकप्रिय, एंट्री-लेवल 100 cc कम्यूटर मोटरसाइकिल है, जो आराम, बचत और किफायती कीमत पर केंद्रित है. आरामदायक लंबी सीट और कम मेंटेनेंस खर्च के साथ, प्लैटिना 100 कम खरीद कीमत, अच्छा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के साथ कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक किफायती विकल्प देती है. प्लैटिना 100 उन राइडर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जो शहर की व्यस्त सड़कों पर काफी समय बिताते हैं.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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