टीवीएस रेडर, होंडा एसपी 125 से लेकर बजाज पल्सर 125 तक, रु.1.50 लाख से कम बजट में मिलती हैं ये बेहतरीन मोटरसाइकिलें

अगर आप रु.1.50 लाख से कम कीमत में नई मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं, तो इस बजट में आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं—125 cc की कम्यूटर मोटरसाइकिलों से लेकर एंट्री-लेवल मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर्स तक. जहाँ 125 cc कम्यूटर सेगमेंट में आपको बेहतरीन माइलेज, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सुविधा और आधुनिक फीचर्स का अच्छा मिश्रण मिलता है, वहीं 150 cc और 160 cc की कुछ मोटरसाइकिलें आपको एक स्पोर्टी राइडिंग अनुभव भी देती हैं. यहाँ भारत में रु.1.50 लाख से कम कीमत वाली कुछ बेहतरीन बाइक्स के बारे में बताया गया है, जिन पर आप विचार कर सकते हैं.

होंडा शाइन 125 कीमत: रु.83,422 (एक्स-शोरूम) से शुरू

होंडा शाइन 125 भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 125 cc मोटरसाइकिलों में से एक है, और यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है. जो खरीदार स्पोर्टी स्टाइल या बहुत सारे फीचर्स के बजाय आराम, बेहतरीन परफॉरमेंस, अच्छी माइलेज और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भरोसेमंद होने को अहमियत देते हैं, उनके लिए यह एक बढ़िया विकल्प है. एक किफायती और बेहतरीन 125 cc इंजन, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और जानी-पहचानी बनावट की वजह से, शाइन 125 रोज़ाना ऑफिस आने-जाने, छोटे-मोटे कामों और परिवार के इस्तेमाल के लिए एकदम सही है.

बजाज पल्सर 125 कीमत: रु.93,639 (एक्स-शोरूम) से शुरू

नई बजाज पल्सर 125 में पल्सर की जानी-पहचानी पहचान तो बरकरार है, लेकिन अब इसमें नया इंजन और ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं. यह ग्राहकों को एक ऐसी कम्यूटर मोटरसाइकिल का विकल्प देती है, जो सड़क पर अपनी मज़बूत मौजूदगी दर्ज कराती है. नई पल्सर 125 पूरी तरह से स्पोर्टी बाइक होने के बजाय एक आम कम्यूटर बाइक जैसी ही है, लेकिन यह एक साधारण 125 cc कम्यूटर बाइक के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्टाइलिश है और इसमें कई बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं. नई पल्सर 125 उन लोगों के लिए एकदम सही है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आराम और व्यावहारिकता चाहते हैं, लेकिन साथ ही जिन्हें बाइक की स्टाइलिंग, फीचर्स और सड़क पर उसकी मौजूदगी की भी परवाह है.

हीरो ग्लैमर X कीमत: रु.89,767 (एक्स-शोरूम) से शुरू

हीरो ग्लैमर X 125 उन खरीदारों के लिए एक और विकल्प है जो एक आधुनिक 125 cc कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं. इसके टॉप वेरिएंट्स में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं, जैसे कि राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और ABS। इसमें रोज़मर्रा की राइडिंग को आसान बनाने वाले फीचर्स के साथ-साथ, एक कम्यूटर बाइक के लिए बेहतरीन बनावट और आधुनिक स्टाइल का मेल देखने को मिलता है. जो लोग एक किफायती और कम खर्च वाली कम्यूटर बाइक तो चाहते हैं, लेकिन किसी साधारण बाइक से समझौता नहीं करना चाहते, उनके लिए ग्लैमर X एक बढ़िया विकल्प है. इसमें फीचर्स की लंबी लिस्ट है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है, जबकि साथ ही यह एक साधारण कम्यूटर बाइक की तरह ही आरामदायक और सीधी बैठने की स्थिति (अपराइट एर्गोनॉमिक्स) भी देती है.

होंडा SP 125 कीमत: रु.90,498 (एक्स-शोरूम) से शुरू

होंडा SP 125 उन लोगों के लिए है जो बेहतरीन परफॉरमेंस, अच्छी माइलेज और शानदार डिज़ाइन को अहमियत देते हैं. हालाँकि, यह मूल रूप से एक ऐसी कम्यूटर बाइक है जिसमें आरामदायक बैठने की स्थिति (एर्गोनॉमिक्स) और साफ-सुथरी स्टाइलिंग दी गई है. 124 cc के बेहतरीन इंजन और 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ, SP 125 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, शहर की सड़कों पर भी बहुत स्मूथ परफॉरमेंस दे सके.

हीरो एक्सट्रीम 125R कीमत: रु.91,500 (एक्स-शोरूम) से शुरू

हीरो एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X वाला ही इंजन लगा है, लेकिन इसका डिज़ाइन और बनावट इसे बिल्कुल अलग – स्पोर्टी, युवा और डायनामिक – लुक देते हैं. इसकी शार्प बॉडी, स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन और डायनामिक्स उन लोगों के लिए एकदम सही हैं, जो अपनी मोटरसाइकिल से थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव चाहते हैं, और साथ ही एक कम्यूटर बाइक की तरह बेहतरीन माइलेज और कम खर्च का भी पूरा फायदा उठाना चाहते है.

टीवीएस रेडर कीमत: रु.84,460 (एक्स-शोरूम) से शुरू

टीवीएस रेडर उन लोगों के लिए सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक है, जो स्पोर्टी डिज़ाइन और डायनामिक्स वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल की तलाश में हैं. इसकी शानदार स्टाइलिंग, युवाओं को पसंद आने वाला लुक, बेहतरीन फीचर्स और एक स्मूथ व दमदार इंजन इसे अपने मुख्य प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाता है, जो मुख्य रूप से व्यावहारिकता और किफायती होने पर केंद्रित हैं. शहर में चलाने के लिए बेहतरीन परफॉरमेंस, हल्का वज़न और आसानी से हैंडल की जा सकने वाली खूबी टीवीएस रेडर को 125 cc सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V कीमत (टॉप वेरिएंट): ₹1,41,740 (एक्स-शोरूम)

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V हमेशा से ही एक ऐसी 160 cc स्पोर्टी कम्यूटर मोटरसाइकिल रही है, जिसे बेझिझक किसी को भी सुझाया जा सकता है. 2026 में, अपाचे RTR 160 4V में कुछ काम के तकनीकी अपडेट दिए गए हैं. इनसे मोटरसाइकिल के मूल स्वभाव को बदले बिना, इसके सबसे महंगे वेरिएंट में और भी कई फीचर्स जुड़ गए हैं. सबसे बड़ा अपडेट 5-इंच का TFT डिस्प्ले है, जिसमें गूगल मैप्स मिररिंग की सुविधा मिलती है. यह उन राइडर्स के लिए बहुत काम का फीचर है जो नेविगेशन के लिए अपने स्मार्टफोन पर निर्भर रहते हैं. इसके अलावा, इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट सिस्टम और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. नए रंगों और नए रंग वाले अलॉय व्हील्स के साथ, 2026 टीवीएस अपाचे RTR 160 4V एक नया लुक और कई नए फीचर्स लेकर आती है, जो इसे इस प्राइस रेंज में एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

2026 बजाज पल्सर N160 SS कीमत: रु.1,42,585 (एक्स-शोरूम)

नई बजाज पल्सर N160 SS में पल्सर N160 मॉडल के मुकाबले काफी सुधार किए गए हैं. इसमें नया 4-वॉल्व इंजन, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल, पांच राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी व नेविगेशन के साथ 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो N160 को एक नया और आकर्षक लुक देता है. हालांकि इसका मुख्य डिज़ाइन पहले जैसा ही है, लेकिन अपडेटेड ग्राफिक्स, नए रंग, बेहतरीन फीचर्स और नए 4-वॉल्व इंजन की बदौलत पल्सर N160 SS एक स्पोर्टी लुक, शानदार परफॉरमेंस और आधुनिक फीचर्स के साथ आती है. भले ही यह अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती बाइक नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पोर्टी 160 cc मोटरसाइकिल की तलाश में है, तो पल्सर N160 SS एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है.

2026 टीवीएस रोनिन कीमत: रु.1,30,790 (एक्स-शोरूम) से शुरू

टीनीएस रोनिन उन खरीदारों के लिए एक दिलचस्प विकल्प है, जो इस कीमत पर एक आम कम्यूटर मोटरसाइकिल से कुछ अलग चाहते हैं. अपनी मॉडर्न-रेट्रो स्टाइलिंग, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और अनोखे डिज़ाइन के साथ, रोनिन एक पारंपरिक रोडस्टर और रेट्रो-डिज़ाइन वाली लाइफस्टाइल मोटरसाइकिल के बीच का एक बेहतरीन विकल्प है. बेहतरीन लो-एंड टॉर्क और स्मूथ इंजन के साथ, रोनिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक आसान मोटरसाइकिल है, जिसे कभी-कभार हाइवे पर भी चलाया जा सकता है. 2026 टीवीएस रोनिन में एक नया 'बेस+' (Base+) वेरिएंट जोड़ा गया है और पूरी रेंज में कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं. 'बेस+' वेरिएंट में डुअल-चैनल ABS मिलता है, और इसकी कीमत भी 1.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम है.

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 कीमत: रु.1,37,640 (एक्स-शोरूम) से शुरू

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 एक कॉम्पैक्ट रोडस्टर है, जिसमें कंपनी का भरोसेमंद J-सीरीज़ 350 cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है और इसे चलाना काफी आसान है. अपनी मॉडर्न-क्लासिक स्टाइलिंग, कॉम्पैक्ट साइज़ और शानदार राइडिंग अनुभव की वजह से, यह इस प्राइस रेंज में मौजूद आम कम्यूटर मोटरसाइकिलों और स्पोर्टी 160 cc बाइक्स का एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है. हालाँकि, ध्यान दें कि हंटर 350 का केवल बेस वेरिएंट ही रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) से कम की कीमत में आता है. हंटर 350 के मिड और टॉप वेरिएंट्स की कीमत इस रेंज से ज़्यादा है.