लंबे ड्राइवरों के लिए सबसे अच्छी कारें: Mahindra XUV 3XO, Wagon R, Hyundai Creta, Tata Nexon और भी बहुत कुछ
- ज़्यादा ऊंचाई और लंबे व्हीलबेस वाली कारें लंबे ड्राइवरों के लिए ज़्यादा सही रहती हैं
- ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के पास लंबे ड्राइवरों के लिए विकल्प मौजूद है
- लंबे ड्राइवरों को हमेशा से 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन वाली कारें पसंद आती रही हैं
भारतीय कार बाज़ार में हर आकार और साइज़ की कारें मौजूद हैं. अलग-अलग बजट में कई बॉडी स्टाइल, इंजन ऑप्शन और सेगमेंट की कारें मिलती हैं. लेकिन अगर आपकी लंबाई 6 फ़ीट से ज़्यादा है, तो कार की कीमत चाहे जो भी हो, आपके लिए विकल्प कम हो जाते हैं. ऐसी कार ढूंढना जिसमें लंबे ड्राइवरों के लिए आरामदेह ड्राइविंग अनुभव और अच्छा एर्गोनॉमिक्स (बैठने की जगह) हो, आसान काम नहीं है, खासकर तब जब बजट ₹15 लाख से कम हो. आइए ऐसी 5 कारों पर नज़र डालते हैं.
Maruti Suzuki Wagon R
'टॉल-बॉय' डिज़ाइन वाली यह कार लंबे समय से देश में बजट खरीदारों की पसंदीदा रही है, खासकर तब जब उन्हें कैबिन में ज़्यादा जगह चाहिए हो. इस हैचबैक में 6 फ़ीट से ज़्यादा लंबाई वाले लोगों के लिए भी काफ़ी हेडरूम और लेगरूम मिलता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव बहुत आरामदायक रहता है. Wagon R की ऊंचाई 1,675 mm है, जो Hyundai Creta से भी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि लंबे ड्राइवर हमेशा सही ड्राइविंग पोज़िशन पा सकते हैं. अच्छी बात यह भी है कि इसकी शुरुआती कीमत ₹5 लाख (एक्स-शोरूम) से कम है, इसलिए अगर आप अपनी पहली कार खरीद रहे हैं, तो जगह की कोई कमी नहीं होगी.
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Tata Nexon
सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सही कार चुनने की बात करें तो Tata Nexon हर मामले में खरी उतरती है. यह देखने में अच्छी है, इसमें कई इंजन विकल्प हैं और इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. 4 मीटर से कम लंबाई होने के बावजूद, इसकी ऊंचाई 1,620 mm और व्हीलबेस 2,498 mm है, जो इसे प्रैक्टिकल बनाता है. यह SUV लंबे ड्राइवरों के लिए अच्छी ड्राइविंग स्थिति देती है और सीट की ऊंचाई सेट करने की रेंज भी काफी ज़्यादा है. चारों तरफ़ का नज़ारा साफ़ दिखता है क्योंकि पिलर देखने में रुकावट नहीं डालते, जिससे ड्राइवर का भरोसा भी बढ़ता है. इसकी शुरुआती कीमत रु 7.40 लाख(एक्स-शोरूम) है, और यह भी इस SUV की एक खूबी है.
Mahindra XUV 3X0
Nexon को बड़ी टक्कर देने वाली Mahindra XUV 3X0 भी एक शानदार विकल्प है, खासकर अगर आप ऐसा केबिन स्पेस चाहते हैं जिसमें सभी यात्रि आराम से बैठ सकें. लंबे व्हीलबेस (2,600 mm) और ज़्यादा ऊंचाई (1,647 mm) के साथ, 3XO स्पेस के मामले में शायद इस सेगमेंट की सबसे बढ़िया SUV है. यह 1,821 mm के साथ सबसे चौड़ी भी है, जिसका मतलब है कि शोल्डर रूम भी बहुत अच्छा है. इससे न सिर्फ़ ड्राइवर को बहुत आराम मिलता है, बल्कि लंबी ड्राइव पर भी सभी यात्रि आराम से बैठ पाते हैं. हां शायद कम ऊंचाई वाले ड्राइवर्स को बोनट न दिखे, लेकिन ज़्यादा क़द वाले ड्राइवर्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती; उन्हें आगे और पीछे, हर तरफ़ का साफ़ नज़ारा दिखता है. रु 7.79 (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, 3XO काफ़ी पैसा वसूल बी साबित होती है.
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Kia Syros
इसी सेगमेंट में एक और SUV जो लंबे ड्राइवर्स के लिए अच्छी है - चाहे साइज़ की बात हो या कीमत की - वह है Kia Syros. हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद न आए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक प्रैक्टिकल कार है. 1,680 mm की ऊंचाई और 2,550 mm के व्हीलबेस के साथ, Syros किसी भी क़द के ड्राइवर के लिए केबिन में काफ़ी जगह देती है. Kia ने यहाँ कई बढ़िया फ़ीचर भी दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और स्लाइडिंग दूसरी रो, जिससे सबसे लंबे ड्राइवर्स को भी सही ड्राइविंग पोज़िशन मिल जाती है. इसके पिलर पतले हैं और खिड़कियां बड़ी हैं, जिससे ड्राइवर को साफ़ नज़ारा मिलता है. कीमत रु 8.42 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो इसे हर तरह से एक बढ़िया विकल्प बनाती है.
Hyundai Creta
क्या ऐसा कुछ है जो Hyundai Creta नहीं कर सकती? यह SUV देखने में अच्छी है, इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स हैं और इसके इंजन भी भरोसेमंद हैं. कंपनी ने इसके केबिन को भी बहुत समझदारी से डिज़ाइन किया है, जिससे कहीं भी जगह की कोई कमी नहीं लगती. ड्राइवरों को Creta की सीटिंग पोज़िशन पसंद आती है क्योंकि इसमें उन्हें घुटनों, सिर और कंधों के लिए काफ़ी जगह मिलती है, जिससे वे भरोसे के साथ गाड़ी चला पाते हैं. इलेक्ट्रिक सीट सेटिंग और सीट वेंटिलेशन से अनुभव और भी बेहतर हो जाता है, और अगर आपकी लंबाई 6 फ़ीट से ज़्यादा है, तो आपको Creta की ड्राइवर सीट पर समय बिताना पसंद आएगा. इसकी शुरुआती कीमत 10.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
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