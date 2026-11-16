6 फीट से लंबे हैं? ₹15 लाख से कम में ये कारें देंगी ज्यादा हेडरूम और लेगरूम

अगर आपकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है, तो ऐसी गाड़ी ढूँढ़ना आसान नहीं होता जिसमें अच्छा हेडरूम और लेगरूम दोनों मिलें. अगर आपका बजट रु.15 लाख तक ही है, तो विकल्प और भी कम हो जाते हैं. इस बजट में आने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ 'सब-4 मीटर' सेगमेंट की होती हैं, इसलिए ज़्यादा लंबाई वाले ड्राइवरों को इनके अंदर बैठने पर काफी जगह नहीं मिल पाती. हालाँकि, कुछ मॉडल इस चलन से अलग हैं - इनमें 'टॉल-बॉय' गाड़ियाँ, MPV और कुछ मामलों में सेडान भी शामिल हैं. ये गाड़ियाँ किफायती होने के साथ-साथ काफी जगह और सुविधा भी देती हैं, जो ज़्यादा लंबाई वाले ड्राइवरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. आइए, ऐसी ही कुछ कारों पर एक नज़र डालते हैं.

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किआ सिरोस

किआ सिरोस (Kia Syros) के लुक और डिज़ाइन को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इसके केबिन स्पेस को लेकर सभी की एक ही राय है. भले ही यह एक सबकॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन इसका ऊंचा डिज़ाइन और स्पेस का समझदारी भरा इस्तेमाल, लंबे ड्राइवरों के लिए इसे काफी सुविधाजनक बनाता है. आगे की सीट पर बैठने वालों को 1,000 mm से ज़्यादा हेडरूम और लेगरूम मिलता है, जिसका मतलब है कि आपकी लंबाई चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कम लंबाई वाले ड्राइवर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीट की ऊंचाई बढ़ाकर ड्राइविंग के लिए सही पोज़िशन पा सकते हैं. अंदरूनी जगह के मामले में सिरोस, 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन वाली मारुति सुज़ुकी वैगन आर से भी कहीं बेहतर है. अगर आपकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है, तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन कारों में से एक है.

निसाम ग्रेवाइट

निसान की 4 मीटर से छोटी MPV, 'ग्रैवाइट' (Gravite), अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद केबिन स्पेस के मामले में काफी अच्छी है. पहली रो की सीटें बड़ी और आरामदायक हैं, जो लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवर की मदद करती हैं. इसमें हेडरूम काफी अच्छा है, और दूसरी पंक्ति की स्लाइडिंग सीटों की वजह से लंबे लोगों को भी पर्याप्त लेगरूम मिल जाता है. निसान ने इस 7-सीटर कार में सभी यात्रियों के लिए काफी आरामदायक माहौल बनाया है—जो कि 4 मीटर से छोटी कार से आमतौर पर उम्मीद नहीं की जाती. ड्राइवर को सामने की सड़क का नज़ारा भी बहुत अच्छे से दिखता है, जिससे ड्राइविंग आरामदायक और आत्मविश्वास से भरी हो जाती है.

मारुति सुजुकी अर्टिगा

अर्टिगा. यह उन बड़े परिवारों की पहली पसंद रही है जो बजट कार की तलाश में हैं, क्योंकि यह लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करती है. इसमें ड्राइवर के लिए काफी अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलता है, जिससे लंबी दूरी का सफर थकाऊ नहीं होता और बिना ज़्यादा ब्रेक लिए लंबा रास्ता तय किया जा सकता है. 1,070 mm का हेडरूम काफी अच्छा है, और ड्राइवर सीट पर 850 mm का लेगरूम भी काफी बढ़िया है—खासकर एक ऐसी कार के लिए जिसमें 3 लाइन की सीटें और सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह भी मौजूद है.

एमजी कॉमेट

बाहर से देखने में यह एक छोटी कार लग सकती है, लेकिन रु.15 लाख से कम कीमत वाली कारों की कैटेगरी में, पहली रो (front row) में मिलने वाले बेहतरीन लेगरूम और हेडरूम के मामले में एमजी कॉमेट को टक्कर देना मुश्किल है. यह अनोखी EV कई शानदार फीचर्स से लैस है और इसकी कीमत हमेशा से काफी किफायती रही है, जो इसे बजट खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है. कंपनी ने इसके निचले वेरिएंट्स में भी काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं, और इसकी व्यावहारिकता (practicality) इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. लंबी कद-काठी वाले ड्राइवरों को कॉमेट में बैठना विशेष रूप से पसंद आता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी साइज की फ्रंट सीटें और बेहतरीन ड्राइविंग पोजीशन मिलती है. इस मिनी-कार का बॉक्सी आकार और 1,640 mm की ऊंचाई इसे ऐसा केबिन स्पेस देती है, जो कई बड़ी कारों में भी देखने को नहीं मिलता.

स्कोडा स्लाविया

1507 mm की ऊंचाई और 179 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, स्कोडा स्लाविया कोई आम सेडान नहीं है. इसकी लंबाई भी 4 मीटर से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इस कॉम्पैक्ट सेडान का कैबिन काफी बड़ा और खुला-खुला है. 6 फुट लंबा व्यक्ति भी आसानी से ड्राइवर सीट पर बैठ सकता है और उसे यहाँ लेगरूम और हेडरूम, दोनों ही काफी अच्छे मिलेंगे. ड्राइवर सीट की ऊंचाई को काफी हद तक एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे हर कोई अपने हिसाब से एकदम सही ड्राइविंग पोज़िशन पा सकता है. अपने कुछ प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले, स्लाविया ज़्यादा प्रैक्टिकल है. अगर आप एक सेडान की तलाश में हैं, तो यह आपकी ज़रूरतों पर काफी अच्छी तरह खरी उतरती है—खासकर तब, जब आप केबिन में काफी ज़्यादा जगह चाहते हों.