6 फीट से लंबे हैं? ₹15 लाख से कम में ये कारें देंगी ज्यादा हेडरूम और लेगरूम
- टॉल-बॉय गाड़ियाँ कम बजट में भी काफी काम की जगह (केबिन) देती हैं
- MPV में भी अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलता है
- कुछ मामलों में सेडान गाड़ियाँ भी काफी जगहदार होती हैं
अगर आपकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है, तो ऐसी गाड़ी ढूँढ़ना आसान नहीं होता जिसमें अच्छा हेडरूम और लेगरूम दोनों मिलें. अगर आपका बजट रु.15 लाख तक ही है, तो विकल्प और भी कम हो जाते हैं. इस बजट में आने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ 'सब-4 मीटर' सेगमेंट की होती हैं, इसलिए ज़्यादा लंबाई वाले ड्राइवरों को इनके अंदर बैठने पर काफी जगह नहीं मिल पाती. हालाँकि, कुछ मॉडल इस चलन से अलग हैं - इनमें 'टॉल-बॉय' गाड़ियाँ, MPV और कुछ मामलों में सेडान भी शामिल हैं. ये गाड़ियाँ किफायती होने के साथ-साथ काफी जगह और सुविधा भी देती हैं, जो ज़्यादा लंबाई वाले ड्राइवरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. आइए, ऐसी ही कुछ कारों पर एक नज़र डालते हैं.
यह भी पढ़ें: 2026 में भारत में CNG वाली माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर: पंच iCNG, एक्सटर Hy-CNG डुओ, फ्रॉन्क्स S-CNG और अन्य की बूट स्पेस के आधार पर तुलना
किआ सिरोस
किआ सिरोस (Kia Syros) के लुक और डिज़ाइन को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन इसके केबिन स्पेस को लेकर सभी की एक ही राय है. भले ही यह एक सबकॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन इसका ऊंचा डिज़ाइन और स्पेस का समझदारी भरा इस्तेमाल, लंबे ड्राइवरों के लिए इसे काफी सुविधाजनक बनाता है. आगे की सीट पर बैठने वालों को 1,000 mm से ज़्यादा हेडरूम और लेगरूम मिलता है, जिसका मतलब है कि आपकी लंबाई चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कम लंबाई वाले ड्राइवर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीट की ऊंचाई बढ़ाकर ड्राइविंग के लिए सही पोज़िशन पा सकते हैं. अंदरूनी जगह के मामले में सिरोस, 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन वाली मारुति सुज़ुकी वैगन आर से भी कहीं बेहतर है. अगर आपकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है, तो यह आपके लिए सबसे बेहतरीन कारों में से एक है.
निसाम ग्रेवाइट
निसान की 4 मीटर से छोटी MPV, 'ग्रैवाइट' (Gravite), अपने कॉम्पैक्ट आकार के बावजूद केबिन स्पेस के मामले में काफी अच्छी है. पहली रो की सीटें बड़ी और आरामदायक हैं, जो लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवर की मदद करती हैं. इसमें हेडरूम काफी अच्छा है, और दूसरी पंक्ति की स्लाइडिंग सीटों की वजह से लंबे लोगों को भी पर्याप्त लेगरूम मिल जाता है. निसान ने इस 7-सीटर कार में सभी यात्रियों के लिए काफी आरामदायक माहौल बनाया है—जो कि 4 मीटर से छोटी कार से आमतौर पर उम्मीद नहीं की जाती. ड्राइवर को सामने की सड़क का नज़ारा भी बहुत अच्छे से दिखता है, जिससे ड्राइविंग आरामदायक और आत्मविश्वास से भरी हो जाती है.
मारुति सुजुकी अर्टिगा
अर्टिगा. यह उन बड़े परिवारों की पहली पसंद रही है जो बजट कार की तलाश में हैं, क्योंकि यह लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करती है. इसमें ड्राइवर के लिए काफी अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलता है, जिससे लंबी दूरी का सफर थकाऊ नहीं होता और बिना ज़्यादा ब्रेक लिए लंबा रास्ता तय किया जा सकता है. 1,070 mm का हेडरूम काफी अच्छा है, और ड्राइवर सीट पर 850 mm का लेगरूम भी काफी बढ़िया है—खासकर एक ऐसी कार के लिए जिसमें 3 लाइन की सीटें और सामान रखने के लिए अच्छी-खासी जगह भी मौजूद है.
एमजी कॉमेट
बाहर से देखने में यह एक छोटी कार लग सकती है, लेकिन रु.15 लाख से कम कीमत वाली कारों की कैटेगरी में, पहली रो (front row) में मिलने वाले बेहतरीन लेगरूम और हेडरूम के मामले में एमजी कॉमेट को टक्कर देना मुश्किल है. यह अनोखी EV कई शानदार फीचर्स से लैस है और इसकी कीमत हमेशा से काफी किफायती रही है, जो इसे बजट खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है. कंपनी ने इसके निचले वेरिएंट्स में भी काफी अच्छे फीचर्स दिए हैं, और इसकी व्यावहारिकता (practicality) इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. लंबी कद-काठी वाले ड्राइवरों को कॉमेट में बैठना विशेष रूप से पसंद आता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी साइज की फ्रंट सीटें और बेहतरीन ड्राइविंग पोजीशन मिलती है. इस मिनी-कार का बॉक्सी आकार और 1,640 mm की ऊंचाई इसे ऐसा केबिन स्पेस देती है, जो कई बड़ी कारों में भी देखने को नहीं मिलता.
स्कोडा स्लाविया
1507 mm की ऊंचाई और 179 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, स्कोडा स्लाविया कोई आम सेडान नहीं है. इसकी लंबाई भी 4 मीटर से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इस कॉम्पैक्ट सेडान का कैबिन काफी बड़ा और खुला-खुला है. 6 फुट लंबा व्यक्ति भी आसानी से ड्राइवर सीट पर बैठ सकता है और उसे यहाँ लेगरूम और हेडरूम, दोनों ही काफी अच्छे मिलेंगे. ड्राइवर सीट की ऊंचाई को काफी हद तक एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे हर कोई अपने हिसाब से एकदम सही ड्राइविंग पोज़िशन पा सकता है. अपने कुछ प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले, स्लाविया ज़्यादा प्रैक्टिकल है. अगर आप एक सेडान की तलाश में हैं, तो यह आपकी ज़रूरतों पर काफी अच्छी तरह खरी उतरती है—खासकर तब, जब आप केबिन में काफी ज़्यादा जगह चाहते हों.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18.99 लाख
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 लाख
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में लॉन्च से पहले नई ऑडी A5 टैस्टिंग के दौरान दिखीदुनिया भर के बाज़ारों में नई A5, A4 की जगह लेगी और उम्मीद है कि इसमें वही पावरट्रेन होगा जो हाल ही में लॉन्च हुई नई Q3 में दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- मुंबई में CNG हुई महंगी, कीमत रु.91.50 प्रति किलोग्राम पहुंचीइस साल CNG की कीमतों में 8वीं बार बढ़ोतरी की गई है.1 मिनट पढ़ें
- हर्षवर्धन राणे को 'सनम तेरी कसम'के प्रोड्यूसर ने उपहार में दी बिल्कुल नई डिफेंडर ऑक्टा लग्जरी SUVहर्षवर्धन राणे ने अपने इंस्टाग्राम पर दीपक मुकुट के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे नई लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा के साथ पोज़ देते नज़र आ रहे हैं.6 मिनट पढ़े
- टर्बो-CNG vs नॉर्मल CNG: महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेज़ा में कौन बेहतर?तीनों SUV में से केवल मारुति सुजुकी ब्रेज़ा ही ऐसी है जिसमें चार-सिलेंडर इंजन के साथ CNG पावरट्रेन दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-N vs टाटा सफारी vs महिंद्रा XUV 7XO: परिवार के लिए कौन सी SUV खरीदना है समझदारी?महिंद्रा स्कॉर्पियो N और XUV 7XO में AWD का विकल्प मिलता है, जबकि टाटा सफारी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) पावरट्रेन तक ही सीमित है.6 मिनट पढ़े
- 6 फीट से लंबे हैं? ₹15 लाख से कम में ये कारें देंगी ज्यादा हेडरूम और लेगरूमरु.15 लाख के बजट में, ऐसी बहुत कम कारें हैं जो कैबिन में काफी जगह देने का वादा करती हैं. यहाँ एक बहुत ही खास लिस्ट दी गई है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में हीरो विडा UBX 06 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल टेस्टिंग के दौरान दिखीहीरो की पहली 'विदा' इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में टेस्टिंग के दौरान देखी गई है.2 मिनट पढ़े
- ऋषभ परमार | Nov 13, 20262026 में भारत में CNG वाली माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर: पंच iCNG, एक्सटर Hy-CNG डुओ, फ्रॉन्क्स S-CNG और अन्य की बूट स्पेस के आधार पर तुलनाक्या CNG वाली छोटी कारों में बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) के मामले में बड़ा समझौता करना पड़ता है? हम कुछ सबसे लोकप्रिय माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर की तुलना करके देखते हैं कि उनमें सामान रखने के लिए कितनी जगह मिलती है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Nov 13, 2026टीवीएस अपाचे RTR 160 बनाम बजाज पल्सर 150 बनाम हीरो एक्सट्रीम 160R: आपके लिए कौन सी बाइक सही है?150–160cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में रोज़मर्रा की ज़रूरतों और स्पोर्टी परफॉरमेंस का एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है. लेकिन क्या आपको फीचर्स से भरपूर बजाज पल्सर 150, परफॉरमेंस पर केंद्रित TVS अपाचे RTR 160, या फिर हल्की हीरो एक्सट्रीम 160R चुननी चाहिए?1 मिनट पढ़ें