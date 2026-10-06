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भारत में परिवार के लिए सबसे अच्छी बाइक्स: होंडा शाइन, हीरो स्प्लेंडर, टीवीएस रेड और भी बहुत कुछ

ऋषभ परमार
last published date : 6 October 2026, 19:53 IST
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भारत में परिवार के लिए सबसे अच्छी बाइक्स: होंडा शाइन, हीरो स्प्लेंडर, टीवीएस रेड और भी बहुत कुछ
हाइलाइट्स
  • स्प्लेंडर प्लस और शाइन 100 सिंपल और किफायती हैं
  • रेडर 125, ग्लैमर X और पल्सर 125 में ज़्यादा फ़ीचर्स और स्टाइल मिलते हैं
  • फ्रीडम 125 में CNG का ऑप्शन मिलता है और इसकी कंबाइंड रेंज 330km होने का दावा किया गया है

भारत में फ़ैमिली मोटरसाइकिल का बोरिंग होना ज़रूरी नहीं है. हालांकि ज़्यादातर खरीदार अब भी अच्छा माइलेज, आसान मेंटेनेंस और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन देखते हैं, लेकिन अब ऐसी कई कम्यूटर बाइक्स मौजूद हैं जिनमें ज़्यादा फ़ीचर्स और थोड़ी अलग पर्सनैलिटी भी मिलती है.

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100cc क्लास में अभी भी आसान और किफायती विकल्प मौजूद हैं, जबकि 125cc सेगमेंट में ज़्यादा परफॉर्मेंस और फीचर्स मिलते हैं. जो खरीदार फ्यूल का खर्च कम रखना चाहते हैं, उनके लिए CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल भी उपलब्ध है. यहाँ कुछ ऐसे विकल्प दिए गए हैं जिन पर गौर किया जा सकता है.

होंडा शाइन 100

कीमत: ₹65,642 – ₹72,146

Honda Shine 100 3 lakh sales 2

होंडा शाइन 100, होंडा की 100cc कम्यूटर बाइक है जो मशहूर शाइन ब्रांड के नाम के साथ आती है. यह हल्की है, चलाने में आसान है और खास तौर पर शहर के व्यस्त ट्रैफ़िक के लिए सही है, क्योंकि इसके छोटे साइज़ की वजह से इसे आसानी से चलाया जा सकता है.

यह चीज़ों को आसान रखती है और उन बातों पर ध्यान देती है जो ज़्यादातर परिवार वाले खरीदार देखते हैं: किफ़ायती दाम, काम की चीज़ें और अच्छा माइलेज. अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बिना किसी झंझट वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं, तो शाइन 100 एक बहुत अच्छा विकल्प है.

होंडा स्प्लेंडर प्लस

कीमत: ₹77,777 – ₹80,531

Hero Splendor Plus

भारतीय सड़कों पर हीरो स्प्लेंडर प्लस का आम तौर पर दिखाई देने के पीछे एक वजह है. इसके मैकेनिकल पार्ट्स सरल हैं, यह हल्की और चलाने में आसान है, और इसने सालों में बेहतरीन फ़्यूल इकॉनमी के लिए अपनी पहचान बनाई है.

स्प्लेंडर प्लस मुख्य रूप से रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बनी मोटरसाइकिल है. यह उन लोगों के लिए सबसे सही है जो बिना ज़्यादा खर्च किए (चलने और रखरखाव पर) एक आसान और सीधी-सादी राइड चाहते हैं.

बजाज प्लेटिना 100

कीमत: ₹70,511

Bajaj Platina 100 edited carandbike 1

बजाज प्लेटिना 100 आम इस्तेमाल वाली मोटरसाइकिल के पारंपरिक अंदाज़ को अपनाती है, जिसमें आराम, बचत और किफायती कीमत पर खास ध्यान दिया गया है. इसकी लंबी सीट आरामदायक राइड देती है, खासकर तब जब मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अक्सर पीछे बैठने वाले यात्री के साथ किया जाता है.

इससे इसकी शुरुआती कीमत भी काफी कम रहती है, जिससे यह उन परिवारों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाती है जो शहर में रोज़ाना आने-जाने के लिए सस्ती मोटरसाइकिल की तलाश में हैं.

टीवीएस रेडर 125

कीमत: ₹83,910 – ₹1,00,570

TVS raider red abs 2025 new features carandbike edited 1

टीवीएस रेडर 125 उन खरीदारों के लिए है जो आम कम्यूटर बाइक से कुछ ज़्यादा दिलचस्प चाहते हैं. इसकी स्टाइलिंग स्पोर्टी है, जबकि इसका थ्री-वॉल्व इंजन और भारी आवाज़ वाला एग्जॉस्ट इसे एक अलग पहचान देते हैं.

साथ ही, यह रोज़ाना आने-जाने के लिए भी काफ़ी प्रैक्टिकल है. रेडर में कई ऐसे फ़ीचर्स भी हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं, इसलिए यह उन लोगों के लिए सही है जो ऐसी फ़ैमिली मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसमें ज़्यादा फ़ीचर्स और थोड़ी स्पोर्टीनेस भी हो.

हीरो ग्लैमर X

कीमत: ₹88,517 – ₹1,01,000

Hero Glamour X 125 ABS 2

हीरो ग्लैमर X, 125cc कम्यूटर बाइक के कॉन्सेप्ट को एक मॉडर्न अंदाज़ देती है. इसके डिज़ाइन और बेहतरीन इंजन के साथ-साथ, इसमें राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और ABS जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

यह उन खरीदारों के लिए एक दिलचस्प बीच का रास्ता बनाता है जो एक किफायती और प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल तो चाहते हैं, लेकिन साधारण कम्यूटर बाइक से समझौता नहीं करना चाहते. साथ ही, यह फ़ैमिली-बाइक सेगमेंट में ज़्यादा फ़ीचर्स भी लाता है.

बजाज पल्सर 125

कीमत: ₹92,990 – ₹1,04,318

Bajaj Pulsar 125 18

बजाज पल्सर 125 उन खरीदारों के लिए एक और विकल्प है जो अपनी रोज़मर्रा की बाइक में थोड़ी ज़्यादा 'रोड प्रेज़ेंस' चाहते हैं. इसके नए वर्जन में हल्के वज़न के साथ-साथ बेहतर इंजन दिया गया है और पिछले मॉडल के मुकाबले इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स भी शामिल किए गए हैं.

यह उन खरीदारों के लिए सही है जो रोज़ाना इस्तेमाल में आराम और सुविधा चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी बाइक की स्टाइलिंग, फ़ीचर्स और सड़क पर उसके दबदबे का भी ध्यान रखते हैं.

बजाज फ्रीडम 125

कीमत: रु.1.04 लाख - रु.1.17 लाख

Bajaj Freedom 28

बजाज फ्रीडम 125 अपने डुअल-फ्यूल CNG सेटअप की वजह से यहाँ मौजूद दूसरी मोटरसाइकिलों से अलग है. बजाज का दावा है कि CNG मोड में यह 102km/kg तक का माइलेज दे सकती है और सिर्फ़ CNG पर इसकी रेंज 202km है.

इसमें पेट्रोल टैंक भी शामिल करने पर, इसकी कुल रेंज 330km तक पहुँच जाती है. रु.1.04 लाख की शुरुआती कीमत वाली फ्रीडम 125 उन परिवारों के लिए है जो खास तौर पर फ्यूल की बचत और चलाने के खर्च पर ध्यान देते हैं.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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