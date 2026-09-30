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₹15 लाख से कम में परिवार के लिए कौन सी कार सबसे बेहतर? नेक्सॉन, ब्रेज़ा, क्रेटा समेत ये मॉडल

ऋषभ परमार
last published date : 30 September 2026, 17:52 IST
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₹15 लाख से कम में परिवार के लिए कौन सी कार सबसे बेहतर? नेक्सॉन, ब्रेज़ा, क्रेटा समेत ये मॉडल
हाइलाइट्स
  • नेक्सॉन, ब्रेज़ा और XUV 3XO किफायती कॉम्पैक्ट SUV के विकल्प हैं
  • एयरक्रॉस X और हेक्टर अपनी राइड कम्फर्ट और जगह (स्पेस) पर ध्यान देने के कारण अलग पहचान रखती हैं
  • क्रेटा, सेल्टॉस और सिटी बड़ी और ज़्यादा प्रीमियम फ़ैमिली-कार के विकल्पों में शामिल हैं

फ़ैमिली कार खरीदना अक्सर किसी एक खास फ़ीचर पर निर्भर नहीं करता. जगह, आराम, सुरक्षा, फ़्यूल इकॉनमी और भारत की अक्सर खराब या अनिश्चित सड़कों पर चलने की क्षमता - ये सभी बातें मायने रखती हैं, इसीलिए फ़ैमिली खरीदारों के बीच एसयूवी हमेशा से लोकप्रिय रही हैं. अगर आपका बजट रु.15 लाख तक है, तो अलग-अलग साइज़ और बॉडी स्टाइल में कई विकल्प मौजूद हैं; आइए, उन पर एक नज़र डालते हैं.

यह भी पढ़ें: गर्मी में ठंडी-ठंडी रहेगी कार! दमदार AC और रियर वेंट्स वाली 6 किफायती कारें

टाटा नेक्सॉन – ₹7.39 लाख से शुरू

Nexon

टाटा नेक्सॉन उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना ज़्यादा खर्च किए कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसके अलग-अलग पावरट्रेन विकल्प हैं: इसमें पेट्रोल, डीज़ल, CNG और EV वर्जन उपलब्ध हैं, इसलिए खरीदार अपनी ड्राइविंग की आदतों और ज़रूरतों के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं. इसमें अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस, कई फ़ीचर्स वाला कैबिन और फाइव-स्टार सेफ़्टी रेटिंग भी मिलती है. जो परिवार कई विकल्पों वाली कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं, उनके लिए नेक्सॉन एक बहुत अच्छा विकल्प है.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा – रु.7.50 लाख से शुरू

Maruti Suzuki Brezza facelift web 54

ब्रेज़ा सालों से परिवारों की जानी-पहचानी कार रही है, और इसकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह है कि यह रोज़मर्रा की ज़रूरतों को बखूबी पूरा करती है. इसमें काफ़ी जगह वाला कैबिन और ठीक-ठाक बूट स्पेस है, साथ ही इसका इंजन भी इस्तेमाल में आसान है. इसके अलावा, अच्छी फ़्यूल इकॉनमी और मारुति सुज़ुकी का बड़ा सर्विस नेटवर्क भी इसे और आकर्षक बनाते हैं. इसका सस्पेंशन भी इसकी एक मज़बूत खूबी है, जो गड्ढों और खराब सड़कों पर भी आरामदायक सफ़र का अनुभव देता है. बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और कंट्रोल में रहने वाली बॉडी के साथ, ब्रेज़ा परिवारों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प बनी हुई है.

महिंद्रा XUV 3XO – ₹7.79 लाख से शुरू

3 XO

XUV 3XO महिंद्रा की लाइन-अप में सबसे छोटी और सबसे सस्ती SUV है, लेकिन इसका कैबिन बहुत छोटा नहीं लगता. इसके अंदर अच्छी-खासी जगह है, सीटें आरामदायक हैं और सस्पेंशन खराब सड़कों पर भी अच्छा काम करता है, जो XUV300 की एक अच्छी खूबी को आगे बढ़ाता है. सुरक्षा भी एक अहम बात है; XUV 3XO ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में फाइव-स्टार रेटिंग हासिल की है. जो खरीदार EV अपनाना चाहते हैं, उनके लिए यह EV के तौर पर भी उपलब्ध है.

सिट्रॉएन एयरक्रॉस X - रु.8.29 लाख से

Aircross X Exterior 1000

इस कैटेगरी में आराम एक ज़रूरी चीज़ है और सिट्रॉएन एयरक्रॉस X पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. यह फ्रेंच SUV खराब रास्तों पर चलने में बहुत अच्छी है और इसका सस्पेंशन सवारी को आरामदायक बनाए रखता है. यह 5 और 7-सीट वाले दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे बड़े परिवारों को ज़्यादा लोगों को ले जाने की सुविधा मिलती है. इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन इतना बढ़िया है कि एयरक्रॉस X को चलाने में मज़ा आता है, साथ ही इसका प्रैक्टिकल केबिन और आरामदायक राइड इसे परिवार के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा बनाती है.

ह्यून्दे क्रेटा – ₹10.90 लाख से शुरू

Creta Coast to Coast drive 19

क्रेटा 2015 से भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में एक अहम जगह बनाए हुए है और इसने परिवारों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है. इसका बड़ा कैबिन, कई तरह के इंजन ऑप्शन और ड्राइविंग का ऐसा अनुभव जो सिर्फ़ आराम पर ही केंद्रित नहीं है, इसे एक बहुत काम की गाड़ी बनाता है. ह्यून्गे, क्रेटा को ईवी के तौर पर भी पेश करती है, जिससे खरीदारों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक और विकल्प मिलता है. जो परिवार सब-4-मीटर SUV से बड़ी और ज़्यादा मज़बूत गाड़ी चाहते हैं, उनके लिए क्रेटा रु.15 लाख के बजट में, इसके मिड-स्पेक वेरिएंट्स तक, एक बढ़िया विकल्प है.

किआ सेल्टॉस - रु.11 लाख से शुरू

Kia Seltos

नई पीढ़ी की किआ सेल़्टॉस में पिछले मॉडल के मुकाबले अंदर और बाहर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें काफी जगह है, सीटें आरामदायक हैं और सॉफ्ट-टच मटीरियल के इस्तेमाल से कैबिन को एक प्रीमियम एहसास मिलता है. सेल्टॉस में कई तरह की टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे यह उन परिवारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है जो ज़्यादा फीचर्स वाली SUV चाहते हैं.

एमजी हेक्टर – ₹11.99 लाख से शुरू

Hector

एमजी हेक्टर 2019 से मार्केट में है और भारत में अपने समय के दौरान इसमें कई अपडेट किए गए हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका कैबिन है, जिसमें काफ़ी जगह और बहुत सारे फ़ीचर्स मिलते हैं. हेक्टर उन खरीदारों के लिए खास तौर पर सही है जो बड़ी एसयूवी चाहते हैं और कैबिन में जगह और इक्विपमेंट को ज़्यादा अहमियत देते हैं. यह 5-सीट और 7-सीट, दोनों ऑप्शन में आती है.

होंडा सिटी – रु.12 लाख से शुरू

2026 Honda City e HEV m52

हर परिवार को एसयूवी की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आपको कॉम्पैक्ट सेडान पसंद है, तो होंडा सिटी एक बढ़िया विकल्प है. इसने कई दशकों में अपनी पहचान एक बड़े कैबिन, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस और आरामदायक राइड के दम पर बनाई है. इसकी पिछली सीट काफ़ी आरामदायक है, जिसमें औसत साइज़ के तीन एडल्ट बिना किसी तंगी के आराम से साथ बैठ सकते हैं. इसमें लेगरूम, हेडरूम और हिपरूम के लिए भी काफ़ी जगह है. रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक सीधी-सादी और आरामदायक कार चाहने वाले परिवारों के लिए, सिटी हमेशा से ही पसंदीदा विकल्पों में सबसे ऊपर रही है.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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