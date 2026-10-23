परिवार के साथ रोड-ट्रिप के लिए बेहतरीन कारें: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस, किआ कारेंज, टाटा सफारी और अन्य

परिवार के साथ लंबी सड़क यात्रा के लिए कार की ज़रूरतें, रोज़मर्रा के सफ़र से अलग होती हैं. आपको सबके लिए काफ़ी जगह, लंबे सफ़र के लिए आरामदायक सीटें, काम के फ़ीचर्स और एक ऐसा इंजन चाहिए जो यात्रियों और सामान के पूरे बोझ को आसानी से संभाल सके. गाड़ी चलाने का खर्च भी मायने रखता है, ख़ासकर तब जब आप अक्सर वीकेंड या छुट्टियों में लंबी दूरी तय करते हैं.

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अच्छी बात यह है कि भारत में कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें MPV से लेकर बेहतरीन फीचर्स वाली SUV तक शामिल हैं. यहाँ पाँच ऐसी फैमिली कारें हैं, जिन पर आप अपने बजट और प्राथमिकताओं के आधार पर विचार कर सकते हैं.

1. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

अगर बजट कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस उन परिवारों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है जो काफी समय सड़क पर बिताते हैं. पुरानी इनोवा क्रिस्टा की तुलना में, हाइक्रॉस ज्यादा प्रीमियम लगती है और आराम पर ज्यादा जोर देती है, जबकि इसमें वे सभी खूबियां बरकरार हैं जिन्होंने इनोवा को भारतीय खरीदारों के बीच इतना लोकप्रिय बनाया है.

इसकी एक बड़ी खूबी इसमें मिलने वाली जगह है. तीनों ही कतारों में काफी अच्छी जगह है, और तीसरी कतार में बड़े लोग भी आराम से बैठ सकते हैं; इसमें इतनी चौड़ाई है कि तीन यात्री आसानी से आ सकते हैं. दूसरी कतार के लिए अलग क्लाइमेट ज़ोन दिया गया है, जबकि कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में मिलने वाली ओटोमन सीटें लंबी यात्रा को और भी आरामदायक बना देती हैं.

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन एक और वजह है, जिसके लिए हाइक्रॉस (Hycross) पर विचार किया जा सकता है. यह ईंधन की खपत को नियंत्रित रखने में मदद करता है, खासकर रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में. यह तब काफी काम आता है जब किसी रोड ट्रिप के दौरान आपको शहरों और कस्बों से होकर काफी गाड़ी चलानी पड़े. टोयोटा की भरोसेमंद होने की साख उन परिवारों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाती है, जो अपनी कार को कई सालों तक अपने पास रखना चाहते हैं.

2. किआ कारेंज क्लेविस

अगर आप एक ऐसी 7-सीटर कार चाहते हैं जिसमें प्रीमियम कैबिन हो और पावरट्रेन के कई विकल्प मिलें, तो किआ कारेंज क्लैविस (Kia Carens Clavis) पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए. यह पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक विकल्पों में उपलब्ध है, जिससे खरीदारों को अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है.

यह बड़ी टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जितनी जगहदार तो नहीं है, लेकिन क्लैविस अपनी कैबिन क्वालिटी, फिट और फिनिश, और प्रीमियम फीचर्स की बदौलत एक बढ़िया विकल्प साबित होती है. इसके अंदर जाने पर, इस कैटेगरी की गाड़ियों से जैसी उम्मीद की जा सकती है, उसके मुकाबले यह कहीं ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है.

इसके इंजन बड़ी SUV की तुलना में कम क्षमता वाले हैं, लेकिन इनमें इतनी परफॉरमेंस है कि ये पूरे यात्रियों के साथ भी आसानी से चल सकें. इसके इलेक्ट्रिक वर्ज़न में कुछ खास और उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि दूसरी रो (सेकंड रो) के लिए 250V का सॉकेट और 'व्हीकल-टू-लोड' (V2L) की सुविधा, जिसकी मदद से कार से अन्य बाहरी डिवाइस को पावर दी जा सकती है.

3.टाटा सफारी

हर परिवार को MPV नहीं चाहिए होती, और जो लोग बड़ी SUV का लुक और फील पसंद करते हैं, उनके लिए टाटा सफारी एक बेहतरीन विकल्प है. इसका बाहरी डिज़ाइन काफी दमदार है, जबकि अंदर का हिस्सा (केबिन) काफी शानदार है; इसमें आरामदायक सीटें और बेहतरीन क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक प्रीमियम अहसास देता है.

लंबी ड्राइव के लिए आगे की दो कतारें काफी आरामदायक हैं, क्योंकि इनकी सीटें बड़ी और बेहतरीन फिनिश वाली हैं. हालाँकि, तीसरी कतार में कुछ प्रतिस्पर्धी गाड़ियों के मुकाबले कम जगह है, इसलिए जब सभी सात सीटों पर लोग बैठे हों, तो यह बच्चों के लिए या छोटी यात्राओं के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है.

कुछ जगहों पर एर्गोनॉमिक्स (सुविधा और आराम) के मामले में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सफारी अब भी एक बेहतरीन फैमिली टूरर बनी हुई है. पेट्रोल इंजन के शामिल होने से, खरीदारों को मौजूदा विकल्पों के साथ-साथ पावरट्रेन का एक और विकल्प भी मिल गया है.

4. महिंद्रा XUV 7XO

महिंद्रा XUV 7XO फैमिली रोड ट्रिप के लिए एक और बेहतरीन विकल्प है, खासकर तब जब आपकी प्राथमिकता में आराम और फीचर्स सबसे ऊपर हों. यह आराम के मामले में इनोवा हाइक्रॉस को कड़ी टक्कर देती है, और साथ ही इसमें कई ऐसी तकनीकें दी गई हैं जो इसके केबिन को आधुनिक और प्रीमियम बनाती हैं.

2026 के फेसलिफ्ट में सस्पेंशन ट्यूनिंग को बेहतर बनाया गया है, जिससे सड़क पर यह SUV पहले के मुकाबले ज्यादा स्थिर (planted) महसूस होती है. यह तब और भी मायने रखता है जब आप परिवार के साथ गाड़ी में कई घंटे बिता रहे हों. कैबिन की फिट और फिनिश भी इसे एक ज्यादा प्रीमियम गाड़ी का एहसास देती है.

पावरट्रेन के मामले में भी काफी विकल्प मौजूद हैं - इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं. अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चुनना चाहते हैं, तो महिंद्रा XEV 9S का विकल्प भी देती है, जिसमें काफी हद तक वही फीचर्स हैं जो इसके पेट्रोल/डीजल वाले मॉडल में मिलते हैं.

5. मारुति सुजुकी अर्टिगा और XL6

मारुति सुजुकी अर्टिगा और XL6 भले ही यहाँ सबसे नए विकल्प न हों, लेकिन जो परिवार व्यावहारिकता और आसान ओनरशिप को अहमियत देते हैं, उनके लिए ये आज भी एक समझदारी भरा विकल्प हैं. अर्टिगा कई सालों से भारतीय सड़कों पर एक आम नज़ारा रही है, जिसकी वजह है इसका उपयोगी केबिन, किफायती कीमत और इसे रखने का सीधा-सरल अनुभव.

ड्राइविंग के मामले में दोनों में से कोई भी MPV बहुत रोमांचक नहीं है, लेकिन असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है. ये बिना किसी झंझट के पारिवारिक सफर के लिए जरूरी सभी खूबियां देती हैं. अर्टिगा में दूसरी ja में बेंच सीट मिलती है, जबकि XL6 में कैप्टन सीटें दी गई हैं. इसलिए, चुनाव मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप केबिन को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहते हैं.

बात यह है कि दोनों ही मॉडलों में बड़े अपडेट्स की जरूरत है. इनके डिज़ाइन और फीचर्स अब पुराने लगने लगे हैं, और एक नया अपडेट इन्हें बाज़ार में मौजूद नए प्रतिस्पर्धियों के साथ कदम मिलाकर चलने में मदद करेगा. फिर भी, इनके व्यावहारिक लेआउट और भरोसेमंद अनुभव के कारण, इन पर अभी भी विचार किया जा सकता है.

परिवार के साथ रोड-ट्रिप के लिए आपको कौन सी कार चुननी चाहिए?

अगर आपको ज़्यादा जगह, आराम और एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन चाहिए, तो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस यहाँ सबसे बेहतरीन विकल्प है. अगर आपके लिए फीचर्स और पावरट्रेन के विकल्प ज़्यादा मायने रखते हैं, तो किआ कारेंज क्लैविस एक अच्छा चुनाव है. वहीं, जो लोग SUV पसंद करते हैं और जिसकी तीसरी रो (थर्ड रो) का इस्तेमाल मुख्य रूप से बच्चों के लिए किया जाता है, उनके लिए टाटा सफारी एक बढ़िया विकल्प है.

महिंद्रा XUV7XO अपनी तकनीक और बेहतर राइड कम्फर्ट के लिए अलग पहचान रखती है, जबकि अर्टिगा और XL6 उन परिवारों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प हैं, जिन्हें ज़्यादा महंगी गाड़ियों में मिलने वाले ढेरों एक्स्ट्रा फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती.



अंत में, इस बात पर विचार करें कि सबसे ज़्यादा सफर कौन करेगा. अगर सातों सीटों पर अक्सर लोग बैठेंगे, तो तीसरी रो (थर्ड रो) का आराम आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए. अगर आप अक्सर शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो गाड़ी के फीचर्स के साथ-साथ उसका माइलेज (फ्यूल इकॉनमी) और सीटों का आराम भी उतना ही मायने रखता है.