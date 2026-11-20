भारत की सड़कों पर काफी शोर-शराबा हो सकता है. यहाँ लगातार हॉर्न बजने की आवाज़, ट्रैफ़िक, निर्माण कार्य का शोर और ड्राइविंग के दौरान होने वाली आम अफ़रा-तफ़री बनी रहती है. और जब आप रोज़ाना सफ़र में घंटों बिताते हैं, तो आपकी कार का केबिन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप इस सारे शोर को बाहर ही छोड़ सकें और कुछ शांति का अनुभव कर सकें. चाहे आप बातचीत करना चाहते हों, संगीत सुनना चाहते हों या बस एक शांत ड्राइव का मज़ा लेना चाहते हों, केबिन का अच्छा इंसुलेशन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क डालता है.

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तो, अगर आपकी प्राथमिकता सूची में एक शांत कैबिन का होना सबसे ऊपर है, तो यहाँ ₹20 लाख से कम कीमत वाली आठ ऐसी कारें हैं जो ठीक यही सुविधा देने का वादा करती हैं. इस सूची के लिए हमने केवल इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली कारों को शामिल किया है, इलेक्ट्रिक वाहनों को नहीं.

कार के केबिन को शांत क्या बनाता है?

क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कारें दूसरी कारों के मुकाबले काफी शांत क्यों लगती हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे तीन तरह के शोर—इंजन, सड़क और हवा के शोर—को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित रखती हैं. गाड़ी की स्पीड बढ़ाते समय इंजन का शोर सबसे ज्यादा सुनाई देता है; जैसे-जैसे स्पीड बढ़ती है, टायर और सड़क का शोर ज्यादा साफ सुनाई देने लगता है, जबकि हाईवे पर हवा का शोर अंदर आने लगता है.

यहीं पर अच्छा इंसुलेशन बहुत काम आता है। मोटा शीशा, आवाज़ रोकने वाली मटेरियल, अच्छी तरह सील किए गए दरवाज़े और सस्पेंशन ट्यूनिंग—ये सभी अनचाहे शोर और कंपन को बाहर रखने में मदद करते हैं. कोई कार इन्हें जितनी बेहतर तरीके से संभालती है, आपकी ड्राइव उतनी ही शांत और आरामदायक हो जाती है.



और यहाँ 8 ऐसी कारें हैं जो यह काम काफी अच्छे से करती हैं:

ह्यून्दे क्रेटा

रु.20 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों में ह्यून्दे क्रेटा का कैबिन सबसे आरामदायक कैबिनों में से एक है, जो एक शांत और बेहतरीन अनुभव देता है. इस SUV का केबिन बहुत अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, जो सड़क और इंजन के शोर को अंदर आने से रोकता है. इसके बेहतरीन सस्पेंशन की वजह से कैबिन के अंदर झटके या कंपन बहुत कम महसूस होते हैं, जिससे ड्राइविंग का अनुभव काफी आरामदायक और शानदार रहता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल मॉडल (1.5-लीटर डीजल) की तुलना में, पेट्रोल वर्ज़न (1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल) के केबिन काफी शांत रहते हैं.

स्कोडा कुशक

अगर आप अच्छी NVH (नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस) लेवल वाली SUV की तलाश में हैं, तो स्कोडा कुशक भी एक बेहतरीन विकल्प है. क्रेटा की तरह, इसमें भी आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं; हालाँकि, कुशक में दोनों ही टर्बो पेट्रोल इंजन हैं – एक 1.0-लीटर 3-सिलेंडर और दूसरा 1.5-लीटर 4-सिलेंडर. ये दोनों ही इंजन काफी रिफाइंड हैं; आइडल कंडीशन में ये एकदम शांत रहते हैं, और एक स्थिर गति पर चलने पर भी इनमें शोर बहुत कम होता है. तेज़ रफ़्तार या ज़ोर लगाने पर इंजन का शोर थोड़ा ज़्यादा सुनाई देने लगता है, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, तो आपको यह पसंद आएगा.

टाटा सिएरा

टाटा सिएरा के मामले में, कंपनी ने आराम और बेहतरीन अनुभव (रिफाइनमेंट) पर खास ध्यान दिया है, और इसलिए केबिन इंसुलेशन को काफी प्राथमिकता दी गई है. सिएरा इंजन और सड़क के शोर को बहुत अच्छे से रोकती है, और इसका दमदार साउंड सिस्टम भी केबिन के अंदर एक शांत माहौल बनाए रखने में मदद करता है. इसका टर्बो-पेट्रोल इंजन काफी रिफाइंड है और सामान्य ड्राइविंग के दौरान काफी शांत रहता है, जबकि डीजल वर्ज़न में इंजन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनाई देती है. तेज़ रफ़्तार पर सड़क और टायरों का शोर कैबिन के अंदर आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इसका रिफाइनमेंट काफी अच्छा है.

फोक्सवैगन टाइगुन

फोक्सवैगन टाइगुन अपना प्लेटफॉर्म और पावरट्रेन विकल्प स्कोडा कुशक के साथ साझा करती है, और इसलिए इसमें NVH (शोर, कंपन और कठोरता) का स्तर काफी अच्छा है. कुशक की तुलना में यह थोड़ी अधिक कॉम्पैक्ट महसूस होती है, और इसके गहरे रंग के कैबिन की वजह से इसमें मिलने वाला खुलापन (airy feel) थोड़ा कम हो सकता है. हालाँकि, इसके टर्बो-पेट्रोल इंजन काफी रिफाइंड हैं, लेकिन ज़ोर से एक्सीलरेट करने पर इंजन का कुछ शोर सुनाई देता है, खासकर 1.0-लीटर वाले वर्ज़न में. सामान्य रफ़्तार पर चलते समय, केबिन बाहर के शोर को काफी हद तक अंदर आने से रोकता है.

महिंद्रा थार रॉक्स

हो सकता है कि आपको लगे कि इस लिस्ट में ऑफ-रोड SUV का नाम सबसे आखिर में आना चाहिए. लेकिन यही बात महिंद्रा थार रॉक्स को एक दिलचस्प दावेदार बनाती है. 3-डोर थार के उलट, थार रॉक्स का लुक भले ही रफ-एंड-टफ हो, लेकिन इसे आराम और बेहतरीन अनुभव देने वाली एक 'लाइफस्टाइल व्हीकल' के तौर पर डिज़ाइन किया गया है. यह इंजन और सड़क के शोर को कैबिन के अंदर आने से रोकने में बहुत बढ़िया काम करती है. अपनी बॉक्सी (चौकोर) बनावट की वजह से तेज़ रफ़्तार पर हवा का शोर सुनाई दे सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की SUV के लिए इसका केबिन इंसुलेशन काफी शानदार है.

किआ सेल्टॉस

किआ सेल्टॉस (Kia Seltos) इस समय रु.20 लाख से कम के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स और तकनीक वाली SUV में से एक है, जिसमें आराम और बेहतरीन परफॉरमेंस का खास ध्यान रखा गया है. यह SUV काफी अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, जिससे बाहर का शोर या कंपन केबिन के अंदर बहुत कम आता है. इसमें आपको वही इंजन मिलते हैं जो ह्यून्दे क्रेटा (Hyundai Creta) में दिए गए हैं – NA पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीज़ल. रोज़मर्रा की ड्राइविंग में ये इंजन काफी स्मूथ चलते हैं, लेकिन तेज़ रफ़्तार पर या ज़ोर लगाने पर डीज़ल इंजन थोड़ा शोर कर सकता है. खराब सड़कों पर, खासकर तेज़ रफ़्तार में, सड़क और टायरों का शोर भी सुनाई देता है.

होंडा एलिवेट

हाल ही में होंडा एलिवेट को अपडेट किया गया है, और इसमें किए गए मुख्य सुधारों में से एक है SUV के NVH (नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस) लेवल को बेहतर बनाना. नई तकनीक और पिछली सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा देकर आराम के स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ, अपडेटेड एलीवेट में बेहतर इंसुलेशन भी दिया गया है, जो सड़क और इंजन के शोर को अंदर आने से रोकता है. सामान्य ड्राइविंग स्थितियों में, इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन काफी स्मूथ और रिफाइंड है. हालाँकि, तेज़ एक्सिलेरशन के दौरान इंजन का शोर थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है, खासकर CVT गियरबॉक्स के साथ. लेकिन जैसा कि बताया गया है, NVH में किए गए सुधारों की वजह से इस शोर को काफी हद तक नियंत्रित रखा गया है.

मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस

मारुति सुजुकी विक्टोरिस में एक आरामदायक कैबिन मिलता है, जिसमें काफी अच्छा इंसुलेशन है. इसका नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन काफी स्मूथ है, जबकि स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्ज़न कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक पावर से चलने के कारण ज़्यादा शांत रहता है. एक्सिलरेट करने पर इंजन का शोर ज़्यादा सुनाई देता है, वहीं सड़क और टायर का शोर सड़क की सतह और गाड़ी की स्पीड पर निर्भर करता है.