रिपोर्ट: अप्रैल 2029 से लागू होंगे भारत स्टेज 7 नियम

भारत अप्रैल 2029 से 'भारत स्टेज 7' (BS-7) के कड़े उत्सर्जन मानक लागू कर सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इन नए उत्सर्जन मानकों के तहत मौजूदा 'भारत स्टेज 6' (BS-6) के नियमों को और सख्त किया जाएगा. इसमें एग्जॉस्ट से निकलने वाले छोटे पार्टिकल्स की जांच के साथ-साथ, ब्रेक और टायरों से निकलने वाले कणों की जांच भी शामिल होगी. इन नए मानकों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

वाहन कैटेगरी के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना

नए नियमों को लागू करने वाला पहला सेगमेंट पैसेंजर वाहन (यात्री वाहन) होगा. खबरों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अप्रैल 2029 से कारों और SUV के लिए नए उत्सर्जन मानकों को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है. इसके बाद 2030 में छोटे कमर्शियल वाहनों (व्यावसायिक वाहनों) के लिए, और 2031 से बसों, ट्रकों तथा अन्य भारी कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम लागू किए जा सकते हैं. दोपहिया वाहनों के लिए अभी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है.

तीन चरणों में पाबंदियां सख्त करना

नए नियमों को भी चरणों में लागू किए जाने की उम्मीद है. पहले चरण में - जो 2029 से शुरू होगा - इंटरनल कंबशन (ईंधन से चलने वाले) वाहनों के लिए नए उत्सर्जन मानक लागू किए जाएंगे, साथ ही वाष्पीकरण उत्सर्जन (इवैपोरेटिव एमिशन) और ईंधन की खपत की जांच भी की जाएगी. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के मामले में, उनकी बिजली की खपत और बैटरी की टिकाऊपन की जांच की जाएगी.

दूसरा चरण 2031 से शुरू होगा, जिसमें सभी तरह के पावरट्रेन के लिए ब्रेक से निकलने वाले कणों (पार्टिकुलेट एमिशन) और टायरों के घिसने से होने वाले उत्सर्जन की सीमाएं जोड़ी जाएंगी. तीसरा चरण 2035 में आएगा, जिसमें वाहनों से होने वाले उत्सर्जन—जिसमें नॉन-एग्जॉस्ट एमिशन भी शामिल हैं—की सीमाओं को और अधिक कड़ा किया जाएगा.

भारत स्टेज 6 से बदलाव

भारत स्टेज 7 (BS7) में उत्सर्जन की निगरानी और टेस्टिंग, मौजूदा BS6 नियमों की तुलना में कहीं अधिक सख्त होने वाली है. इसमें एक बड़ा बदलाव कणों के न्यूनतम आकार को लेकर है, जो 23 नैनोमीटर से घटकर 10 नैनोमीटर हो गया है; हालाँकि, पैसेंजर कारों के लिए एग्जॉस्ट गैस की कुल संख्यात्मक सीमाएँ BS6 के मुकाबले लगभग वैसी ही बनी हुई हैं.

इन नियमों में टायर घिसने और ब्रेक डस्ट (धूल) के उत्सर्जन की सीमाएं भी शामिल की गई हैं, जिन्हें लागू किया जाएगा.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2030 से नए वाहनों के प्रकारों को मंजूरी (टाइप अप्रूवल) देने के लिए वास्तविक सड़क परिस्थितियों में उत्सर्जन परीक्षण अनिवार्य होगा. साथ ही, वाहनों में 'ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स' और उत्सर्जन की निगरानी करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए, जिससे डेटा को 'ओवर-द-एयर' (वायरलेस तरीके से) साझा किया जा सके.