बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़, i7 फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों में

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपनी खास सेडान कारों, 7 सीरीज़ और i7 को लॉन्च करने का ऐलान किया है. 7 सीरीज़ सिर्फ़ एक ही ट्रिम में मिलेगी; 740 और i7 की शुरुआती कीमत रु.1.95 करोड़ है, जबकि i7 M70 की कीमत रु.2.65 करोड़ है. भारत दूसरा ऐसा देश है जहाँ 7 सीरीज़ और i7 दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है; इन दोनों मॉडल्स को बीएमडब्ल्यू के चेन्नई प्लांट में ही असेंबल किया जा रहा है.

ब्रांड का कहना है कि नई बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ का बाहरी डिज़ाइन ज़्यादा साफ़-सुथरा और शानदार है, जिसमें सामने के हिस्से से दरवाज़ों होते हुए पिछले हिस्से तक एक कैरेक्टर लाइन जाती है.

पीछे के तीन-चौथाई एंगल से देखने पर इस सेडान का लुक 'बोट-टेल' जैसा लगता है, जिससे यह देखने में लंबी और शानदार लगती है. साथ ही, पुराने मॉडल में दोनों तरफ़ एक-एक, यानी कुल दो LED टेललाइट स्ट्रिप्स थीं, जबकि अब इसमें चार LED टेललाइट स्ट्रिप्स दी गई हैं.

इसके फ्रंट लुक में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं और बंपर के निचले हिस्से से ब्लैक ट्रिम हटा दिया गया है. हेडलाइट हाउसिंग को भी बदला गया है, साथ ही 7 सीरीज़ और i7, दोनों में अब किडनी ग्रिल पर रोशनी (इल्युमिनेशन) की सुविधा दी गई है.

इन कारों में कॉर्नरिंग फ़ंक्शन और 600 मीटर तक की अधिकतम रेंज वाली अडैप्टिव LED हेडलाइट्स मिलती हैं. इनकी स्टाइलिंग को और बेहतर बनाती हैं बीएमडब्ल्यू क्रिस्टल हेडलाइट्स, जिनमें डायमंड-कट ग्लास एलिमेंट्स होते हैं जो एक चमकदार इफ़ेक्ट देते हैं.

नई बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ में साफ़-सुथरे केबिन डिज़ाइन के साथ 'Neue Klasse' टेक्नोलॉजी का मेल है. इसके सेंटर में बीएमडब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम X वाला बीएमडब्ल्यू पैनोरमिक iDrive सिस्टम है, जबकि बीएमडब्ल्यू पैनोरमिक विज़न, नया M लेदर स्टीयरिंग व्हील और कई इंटीग्रेटेड डिस्प्ले इसके हाई-टेक इंटीरियर को और बेहतर बनाते हैं.

बीएमडब्ल्यू पैनोरमिक विज़न विंडस्क्रीन की पूरी चौड़ाई पर जानकारी दिखाता है, जो एक A-पिलर से दूसरे A-पिलर तक फैली होती है. यह बीएमडब्ल्यू के नए इंटीग्रेटेड डिस्प्ले कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, जिससे ड्राइवर को ज़रूरी जानकारी सीधे उसकी नज़र के सामने मिल जाती है और उसे सिर्फ़ सेंट्रल स्क्रीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.

पिछली सीटों के लिए दरवाज़े के पैनल में 5.5-इंच का टच पैनल दिया गया है. यह बीएमडब्ल्यू टच कमांड है, जो पीछे के क्लाइमेट कंट्रोल, सीट एडजस्टमेंट, पीछे की सनब्लाइंड्स और सबसे ज़रूरी, 31.3-इंच की बीएमडब्ल्यू थिएटर स्क्रीन को कंट्रोल करता है. इसके अलावा, इसमें मीडिया, ऑडियो और अमेज़न फायर टीवी स्टिक के लिए भी कंट्रोल दिए गए हैं.

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ में मल्टीफ़ंक्शन फ्रंट सीटें और एग्ज़ीक्यूटिव लाउंज रियर सीटें दी गई हैं, जिन्हें लंबी दूरी की यात्रा में आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. बैकरेस्ट, ऊपरी बैकरेस्ट सेक्शन, सीट की पोज़िशन और सीट के एंगल जैसे कई एडजस्टमेंट मिलकर एक ऐसी रिक्लाइनिंग पोज़िशन बनाते हैं जिसमें शरीर के ऊपरी हिस्से (टोरसो) का एंगल 43 डिग्री तक हो सकता है.

पिछली सीट पर बैठने वालों को बीएमडब्ल्यू की बड़ी 31.3-इंच की 8K थिएटर स्क्रीन मिलती है, जो छत से अपने-आप बाहर निकल आती है. यह पिछली सीट वाले हिस्से को एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट स्पेस में बदल देती है और सिनेमा जैसा ऑडियो अनुभव देने के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ बोवर्स एंड विल्किंस डायमंड सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है.

मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील और बीएमडब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम X के साथ मिलकर, यह सिस्टम एक इंटीग्रेटेड डिजिटल माहौल बनाता है, साथ ही मॉडल के लग्ज़री-फ़ोकस्ड केबिन अनुभव को भी बनाए रखता है.

बीएमडब्ल्यू के 'इंडिविजुअल क्राफ़्टेड क्लैरिटी' ग्लास एलिमेंट्स का इस्तेमाल स्टार्ट/स्टॉप बटन, गियर सेलेक्टर और वॉल्यूम कंट्रोल जैसे मुख्य कंट्रोल्स के आस-पास भी किया गया है, जो नए डिज़ाइन वाले सेंटर कंसोल को एक प्रीमियम लुक देते हैं.

अपडेटेड ऑटोमैटिक दरवाज़ों में 'सॉफ्ट क्लोज़' मैकेनिज़्म और रडार-बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि किसी ऑटोमोटिव ब्रांड के लिए दुनिया में यह अपनी तरह का पहला सिस्टम है. रडार-बेस्ड सेटअप की वजह से दरवाज़े ज़्यादा आसानी और सटीकता से काम करते हैं, साथ ही इनका ऑपरेशन भी ज़्यादा स्मूद और तेज़ होता है.

नई बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ में 17.9-इंच का 'फ्री-कट डिज़ाइन' वाला सेंट्रल डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 3,340 x 1,440 पिक्सल है. इस स्क्रीन में मैट्रिक्स बैकलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यह 'फ्री-फ्लोटिंग' लुक देती है. यह बीएमडब्ल्यू पैनोरमिक विज़न और पैसेंजर स्क्रीन के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड डिस्प्ले सेटअप का हिस्सा बनती है.

14.6-इंच की टचस्क्रीन फुल HD रिज़ॉल्यूशन देती है और आगे बैठे यात्रियों को अलग-अलग कंटेंट देखने की सुविधा देती है. जब इंटीरियर कैमरा यह पता लगाता है कि ड्राइवर डिस्प्ले की ओर देख रहा है, तो डिस्प्ले अपने आप डार्क हो जाता है.

नई बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ में ड्राइवर की मदद करने वाले कई फ़ीचर्स दिए गए हैं, जिनमें क्रूज़ कंट्रोल, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, स्मार्टफ़ोन-बेस्ड रिमोट पार्किंग के साथ पार्किंग असिस्टेंट प्रोफ़ेशनल और रिवर्सिंग असिस्टेंट प्रोफ़ेशनल शामिल हैं. इसके अलावा, i7 में एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल, स्टीयरिंग और लेन कंट्रोल असिस्टेंट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस भी मिलता है.

पहले वाली 740i का नाम अब 740 कर दिया गया है और इसमें 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही दिया गया है. हालांकि, अब इसकी ताकत 400 bhp और टॉर्क 540 एनएम है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 15 bhp की ताकत और 61 एनएम ज़्यादा है.

i7 eDrive50 में अब पहले वाली 101.7kWh बैटरी की जगह बड़ी 112.4kWh बैटरी दी गई है. यह 455 bhp की ताकत और 660 एनएम का टॉर्क बनाती है, और इसकी रेंज बढ़कर 728 km हो गई है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 125 km ज़्यादा है. यह वैरिएंट 0 से 100 km/h की रफ़्तार सिर्फ़ 5.5 सेकंड में पकड़ सकता है.

सबसे महंगे i7 M70 xDrive में ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप और वही बड़ी 112.4kWh बैटरी मिलती है. इसकी WLTP रेंज भी बढ़कर 686 km हो गई है. यह ज़्यादा से ज़्यादा 680 bhp की ताकत और बूस्ट फ़ंक्शन के साथ 1,100 Nm तक का टॉर्क (स्टैंडर्ड 1,015 Nm) बनाती है. यह 0 से 100 km/h की रफ़्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 km/h है.