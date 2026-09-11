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बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट भारत में हुईं लॉन्च, कीमतें रु.1.95 करोड़ से शुरू

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 11, 2026, 04:38 PM
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बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट भारत में हुईं लॉन्च, कीमतें रु.1.95 करोड़ से शुरू
हाइलाइट्स
  • 7 सीरीज़ पेट्रोल और डीज़ल में उपलब्ध; ज़्यादा पावर मिलती है
  • i7 में बड़ा 112.4 kWh का बैटरी पैक मिलता है
  • बाहरी हिस्से में मामूली बदलाव; अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है

भारत में i5 LWB लॉन्च करने के कुछ ही दिनों बाद, BMW ने देश में फेसलिफ़्टेड 7 सीरीज़ और i7 लॉन्च की हैं. इन दोनों कारों की शुरुआती कीमत रु.1.95 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. 7 सीरीज़ और i7, दोनों को BMW ग्रुप के चेन्नई प्लांट में ही असेंबल किया जाएगा, जिससे जर्मनी के बाद भारत i7 बनाने वाला दूसरा देश बन जाएगा. हालांकि, i7 M70 xDrive यहां रु.2.65 करोड़ में CBU के तौर पर आएगी. दोनों मॉडल्स के लिए ऑर्डर अगस्त 2026 की शुरुआत से ही लिए जा रहे हैं.

BMW 7 Series Facelift India Launch 2

पुरानी 7 सीरीज़ की शुरुआती कीमत ₹1.85 करोड़ थी, जबकि i7 की कीमत ₹2.10 करोड़ से ₹2.58 करोड़ (एक्स-शोरूम) के बीच थी. अपडेटेड लग्ज़री सेडान की कीमतें, उनके पुराने बेस प्राइस के मुकाबले क्रमशः ₹10000 और ₹7000 ज़्यादा हैं.

सातवीं पीढ़ी की फ्लैगशिप सेडान के अपडेटेड वर्जन में बाहरी और अंदरूनी हिस्से में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. कंपनी का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा मॉडल अपडेट है. कार बनाने वाली कंपनी ने इसके पावरट्रेन में भी बदलाव किए हैं; पेट्रोल और डीज़ल 7 सीरीज़ की पावर बढ़ाई गई है, जबकि i7 में बड़ी बैटरी और ज़्यादा रेंज दी गई है.

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ फ़ेसलिफ़्ट: अपडेटेड पावरट्रेन

भारत में 7 सीरीज़ पेट्रोल और डीज़ल इंजन के साथ आती रहेगी, हालांकि BMW ने इनके नाम बदल दिए हैं. पहले जो मॉडल 740i था, उसे अब 740 xDrive कहा जाएगा, जबकि डीज़ल मॉडल 740d xDrive के नाम से ही आएगा. 740 xDrive में वही 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, लेकिन अब इसकी ताकत 400 bhp और टॉर्क 540 Nm बनाती है. यह पिछले मॉडल के मुकाबले 15 bhp की ताकत और 61 Nm टॉर्क ज़्यादा है.

740d xDrive में 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर वाला डीज़ल इंजन लगा है, जो 313 bhp की ताकत और 670 Nm का टॉर्क बनाता है. बीएमडब्ल्यू ने पिछले मॉडल के मुकाबले इसमें 20 bhp और 20 Nm की बढ़ोतरी की है.

बीएमडब्ल्यू i7 फेसलिफ्ट: बैटरी पैक और जानकारी

BMW i7 Facelift India Launch 1

i7 में पावरट्रेन का एक बड़ा अपडेट किया गया है। i7 eDrive50 में अब पहले वाली कार के 101.7 kWh यूनिट की जगह बड़ा 112.4 kWh बैटरी पैक दिया गया है. यह 455 bhp की ताकत और 660 Nm का टॉर्क बनाता है, और इसकी WLTP रेंज बढ़कर 728 km हो गई है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 125 km ज़्यादा है. दावा है कि यह वैरिएंट 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 5.5 सेकंड में पकड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है.

इस रेंज में सबसे ऊपर i7 M70 xDrive है, जिसमें ऑल-व्हील ड्राइव और वही बड़ी 112.4 kWh की बैटरी मिलती है. यह ज़्यादा से ज़्यादा 680 bhp की पावर और बूस्ट फ़ंक्शन के साथ 1,100 Nm (स्टैंडर्ड 1,015 Nm) तक का टॉर्क देती है. इस सेटअप की वजह से यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है. M70 की WLTP रेंज भी बढ़कर 686 km हो गई है.

BMW i7 Facelift India Launch 2

i7 के दोनों वैरिएंट 250kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे बैटरी 28 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो जाती है. इसका मतलब है कि 10 मिनट में 235 km की रेंज मिल जाती है (कंपनी का दावा). i7 के दोनों इलेक्ट्रिक वैरिएंट के साथ BMW वॉलबॉक्स चार्जर स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़, i7 फ़ेसलिफ़्ट: बाहरी लुक

बड़ी किडनी ग्रिल वैसी ही है, हालांकि इसके अंदर के पैटर्न में अब वर्टिकल स्लैट्स की जगह हॉरिजॉन्टल स्लैट्स का इस्तेमाल किया गया है. स्प्लिट-हेडलैंप वाला डिज़ाइन भी बरकरार रखा गया है, लेकिन लाइटिंग एलिमेंट्स को फिर से व्यवस्थित किया गया है.

पतली डे-टाइम रनिंग लाइट्स ऊपर की तरफ लगी हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप यूनिट्स बंपर के अंदर की तरफ वर्टिकली (खड़ी स्थिति में) लगी हैं.

साइड्स की बात करें तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है. फ़्लश-फ़िटिंग वाले इल्यूमिनेटेड डोर हैंडल वैसे ही हैं, जबकि BMW ने नए अलॉय व्हील डिज़ाइन पेश किए हैं. पीछे की तरफ़ हॉरिजॉन्टली फैली हुई लाइटिंग एलिमेंट्स हैं, जो पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार बनाने से ठीक पहले रुक जाती हैं. इससे आगे और पीछे की लाइटिंग सिग्नेचर को एक जैसा हॉरिजॉन्टल लुक मिलता है.

BMW टू-टोन फ़िनिश के विकल्पों का भी विस्तार कर रही है, जिसमें एक ऐसा विकल्प भी शामिल है जिसमें नीचे का हिस्सा मैट फ़िनिश वाला और ऊपर का आधा हिस्सा मेटैलिक फ़िनिश वाला होता है, और इन दोनों के बीच हाथ से बनाई गई एक 'कोच लाइन' होती है.

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़, i7 फ़ेसलिफ़्ट: कैबिन

बड़े बदलाव कार के अंदर किए गए हैं, जहाँ बीएमडब्ल्यू ने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सॉफ़्टवेयर के साथ अपना पैनोरमिक iDrive सिस्टम पेश किया है. डैशबोर्ड में अब 17.9-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और सामने बैठे पैसेंजर के लिए एक अलग 14.6-इंच की डिस्प्ले दी गई है. यह सिस्टम नेविगेशन, मीडिया और वॉइस फ़ंक्शंस को एक साथ लाता है. अतिरिक्त स्क्रीन होने के बावजूद, BMW ने फ़िज़िकल कंट्रोल नहीं हटाए हैं. अपडेटेड केबिन में कई फ़ंक्शंस के लिए अभी भी पारंपरिक कंट्रोल दिए गए हैं.

सामने की सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और लंबर सपोर्ट की सुविधा मिलती रहेगी, साथ ही आर्मरेस्ट में भी स्टैंडर्ड तौर पर हीटिंग की सुविधा दी गई है. उम्मीद के मुताबिक, सामने वाली पैसेंजर सीट को पूरी तरह आगे खिसकाया जा सकता है, जिससे पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए ज़्यादा लेगरूम मिल जाता है.


बीएमडब्ल्यू 7 Series, i7 फेसलिफ्ट: थिएटर स्क्रीन और पिछली सीट के फ़ीचर्स


पीछे की तरफ़ 31.3-इंच की BMW थिएटर स्क्रीन इसके खास फ़ीचर्स में से एक है. यह बड़ी 8K डिस्प्ले छत से नीचे की तरफ़ खुलती है और HDMI इनपुट को सपोर्ट करती है, जिससे यात्री अपने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें लगा इन-बिल्ट कैमरा वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा भी देता है. इस स्क्रीन के साथ डॉल्बी एटमॉस वाला बॉवर्स एंड विल्किंस सराउंड साउंड सिस्टम भी मिलता है.

पहले की तरह, पिछले दरवाज़ों पर भी स्क्रीन दी गई हैं. इनका इस्तेमाल BMW थिएटर स्क्रीन की पोज़िशन और व्यूइंग एंगल को एडजस्ट करने के साथ-साथ कैबिन के अंदर के दूसरे फ़ंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है.

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ फेसलिफ़्ट: प्रतिद्वंद्वी

अपडेटेड '7' सीरीज़ का मुकाबला फिर से अपने जर्मन प्रतिद्वंद्वी, मर्सिडीज़-बेंज़ S-क्लास से होगा. S-क्लास को भी इस साल की शुरुआत में अपडेट (फेसलिफ्ट) किया गया था और इसकी शुरुआती कीमत रु.2.20 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.


सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

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