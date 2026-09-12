बीएमडब्ल्यू F 450 GS की कीमतें रु.30,000 तक बढ़ाई गईं

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में F 450 GS की कीमतें बदल दी हैं. यह बदलाव इस एडवेंचर मोटरसाइकिल के देश में लॉन्च होने के लगभग पांच महीने बाद किया गया है. अब इसके तीनों वेरिएंट्स की कीमत बढ़ गई है, जिसमें टॉप-स्पेक GS Trophy की कीमत में सबसे ज़्यादा, यानी रु.30,000 की बढ़ोतरी हुई है.

वैरिएंट पुरानी कीमतें नई कीमतें फर्क F 450 GS बेस रु. 4.70 लाख रु.4.95 लाख +रु. 25,000 F 450 GS एक्सक्लूसिव रु.4.90 लाख रु.5.15 लाख +रु. 25,000 F 450 GS ट्रॉफी (ई-क्लच) रु.5.30 लाख रु.5.60 लाख +रु. 30,000

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

एंट्री-लेवल बेस F 450 GS की कीमत अब ₹4.95 लाख है, जो पहले ₹4.70 लाख थी (यानी ₹25,000 की बढ़ोतरी). एक्सक्लूसिव वैरिएंट भी ₹25,000 महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत ₹5.15 लाख है. रेंज में सबसे ऊपर GS Trophy है, जिसमें E-क्लच सिस्टम मिलता है; इसकी कीमत ₹5.60 लाख है, जो ₹30,000 की बढ़ोतरी दिखाता है.

कीमत में बदलाव के अलावा मोटरसाइकिल में कोई और बदलाव नहीं किया गया है. F 450 GS में अब भी 420cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,750 rpm पर 47 bhp की ताकत और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 kmph है और यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है. इसमें 14-लीटर का टैंक है और इसकी माइलेज 26 kmpl से ज़्यादा बताई गई है.

इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, और सभी मॉडल्स में रोड, रेन और एंड्यूरो राइडिंग मोड्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. एक्सक्लूसिव और GS ट्रॉफी वेरिएंट्स में एंड्यूरो प्रो मोड और ई-क्लच टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं. एडजस्टेबल लीवर्स और हीटेड ग्रिप्स इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर आते हैं.

बेबी GS में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए हैं, जिन पर डुअल-पर्पस टायर लगे हैं. आगे की तरफ 43mm का KYB अपसाइड-डाउन फोर्क है, जिसमें रिबाउंड और कम्प्रेशन एडजस्टमेंट की सुविधा है. पीछे की तरफ, एक खोखला कास्ट-एल्युमीनियम स्विंगआर्म और KYB मोनोशॉक है, जिसमें प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट की सुविधा मिलती है.

इसके दोनों सिरों पर सस्पेंशन ट्रैवल 180mm है, जबकि सीट की ऊंचाई 845mm है. ब्रेकिंग हार्डवेयर में ब्रेम्बो फोर-पिस्टन कैलिपर के साथ 310mm का फ्रंट डिस्क और सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ 240mm का रियर डिस्क शामिल है. बीएमडब्ल्यू मोटरराड ABS प्रो और डायनामिक ब्रेक कंट्रोल भी इसके सेफ्टी पैकेज का हिस्सा हैं.