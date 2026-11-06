बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट वेरिएंट रु.5.90 लाख में हुआ लॉन्च
- इसमें स्पोर्ट सस्पेंशन, गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, राइडिंग मोड्स प्रो और बहुत कुछ मिलता है
- इसमें वही 420cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है
- लॉन्च के बाद से अन्य वेरिएंट्स की कीमतों में रु.85,000 तक की बढ़ोतरी हुई है
BMW मोटरराड इंडिया ने F 450 GS रेंज में 'स्पोर्ट' वेरिएंट को शामिल किया है, जिसकी कीमत रु.5.90 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह वेरिएंट मोटरसाइकिल के लॉन्च के समय से ही इसके इंटरनेशनल लाइन-अप का हिस्सा रहा है, लेकिन अब इसे भारत में भी पेश किया गया है. इसके आने के बाद, अब F 450 GS चार ट्रिम्स में उपलब्ध है: बेस, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी.
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बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट: नया क्या है?
अब बात करते हैं कि 'स्पोर्ट' वेरिएंट बाकी वेरिएंट्स से कैसे अलग है. इसमें ब्लैक हाइलाइट्स के साथ 'रेसिंग रेड' पेंट स्कीम दी गई है, और साथ ही इसमें 'रैली' विंडस्क्रीन और ब्लैक हैंड प्रोटेक्टर भी मिलते हैं. इसके अलावा, इस पैकेज में ऑफ-रोड फुटरेस्ट और प्लास्टिक इंजन गार्ड भी शामिल हैं.
निचले वेरिएंट्स की तुलना में इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. 'स्पोर्ट' वेरिएंट में स्पोर्ट सस्पेंशन मिलता है, जबकि 'गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो' की मदद से बिना क्लच के गियर बदले जा सकते हैं. इसमें 'राइडिंग मोड्स प्रो' भी दिया गया है, जो अलग-अलग राइडिंग स्थितियों के लिए कई तरह की सेटिंग्स का विकल्प देता है. राइडर की मदद के लिए इसमें ABS प्रो, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल और इंजन ड्रैग कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसमें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.
बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट: इंजन
इंजन या गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. F 450 GS स्पोर्ट में अभी भी 420cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,750 rpm पर 47 bhp की ताकत और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है.
बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 kmph है और यह 0 से 100 kmph की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है. इस मोटरसाइकिल में 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसकी माइलेज 26 kmpl से ज्यादा बताई गई है.
बीएमडब्ल्यू F 450 GS की कीमत: कीमत में बढ़ोतरी
F 450 GS रेंज की कीमतों में इसके लॉन्च के बाद से एक और बदलाव हुआ है. सितंबर 2026 में हुई बढ़ोतरी के बाद, कीमतें फिर से बढ़ गई हैं और अब बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत रु.5.35 लाख है. GS ट्रॉफी रु.6.15 लाख की कीमत के साथ सबसे महंगी है, जबकि हाल ही में पेश किया गया 'स्पोर्ट' वेरिएंट, 'एक्सक्लूसिव' और 'ट्रॉफी' वेरिएंट के बीच आता है.
|वैरिएंट
|लॉन्च कीमत
|मौजूदा त
|लॉन्च के बाद से बढ़ोतरी
|F 450 GS बेस
|रु. 4.70 लाख
|रु.5.35 लाख
|रु.65,000
|F 450 GS एक्सक्लूसिव
|रु.4.90 लाख
|रु.5.55 लाख
|रु.65,000
|F 450 GS स्पोर्ट
|–
|रु.5.90 लाख
|–
|F 450 GS ट्रॉफी (ई-क्लच)
|रु.5.30 लाख
|रु.6.15 लाख
|रु.85,000
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं
लॉन्च के बाद से बेस और एक्सक्लूसिव वेरिएंट रु.65,000 महंगे हो गए हैं, जबकि GS ट्रॉफी की कीमत में रु.85,000 की बढ़ोतरी हुई है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल
- बीएमडब्ल्यू
एस 1000 आरआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.75 - 30.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू
जी 310 आरआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.9 - 3.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सी 400 जीटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
के 1600 बीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एस 1000 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 22.25 - 23.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू
के 1600 जीटीएलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ 450 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.95 - 5.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ900 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 16 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ900 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एम 1000 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 33.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आर 1300 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24 - 28.11 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आर 1300 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 26.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R12एक्स-शोरूम प्राइस₹ 22.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R12 nineTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.5 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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