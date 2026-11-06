बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट वेरिएंट रु.5.90 लाख में हुआ लॉन्च

BMW मोटरराड इंडिया ने F 450 GS रेंज में 'स्पोर्ट' वेरिएंट को शामिल किया है, जिसकी कीमत रु.5.90 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह वेरिएंट मोटरसाइकिल के लॉन्च के समय से ही इसके इंटरनेशनल लाइन-अप का हिस्सा रहा है, लेकिन अब इसे भारत में भी पेश किया गया है. इसके आने के बाद, अब F 450 GS चार ट्रिम्स में उपलब्ध है: बेस, एक्सक्लूसिव, स्पोर्ट और GS ट्रॉफी.

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बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट: नया क्या है?

अब बात करते हैं कि 'स्पोर्ट' वेरिएंट बाकी वेरिएंट्स से कैसे अलग है. इसमें ब्लैक हाइलाइट्स के साथ 'रेसिंग रेड' पेंट स्कीम दी गई है, और साथ ही इसमें 'रैली' विंडस्क्रीन और ब्लैक हैंड प्रोटेक्टर भी मिलते हैं. इसके अलावा, इस पैकेज में ऑफ-रोड फुटरेस्ट और प्लास्टिक इंजन गार्ड भी शामिल हैं.

निचले वेरिएंट्स की तुलना में इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. 'स्पोर्ट' वेरिएंट में स्पोर्ट सस्पेंशन मिलता है, जबकि 'गियर शिफ्ट असिस्टेंट प्रो' की मदद से बिना क्लच के गियर बदले जा सकते हैं. इसमें 'राइडिंग मोड्स प्रो' भी दिया गया है, जो अलग-अलग राइडिंग स्थितियों के लिए कई तरह की सेटिंग्स का विकल्प देता है. राइडर की मदद के लिए इसमें ABS प्रो, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल और इंजन ड्रैग कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसमें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

बीएमडब्ल्यू F 450 GS स्पोर्ट: इंजन

इंजन या गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. F 450 GS स्पोर्ट में अभी भी 420cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,750 rpm पर 47 bhp की ताकत और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है.

बीएमडब्ल्यू का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 165 kmph है और यह 0 से 100 kmph की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ लेती है. इस मोटरसाइकिल में 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, और इसकी माइलेज 26 kmpl से ज्यादा बताई गई है.

बीएमडब्ल्यू F 450 GS की कीमत: कीमत में बढ़ोतरी

F 450 GS रेंज की कीमतों में इसके लॉन्च के बाद से एक और बदलाव हुआ है. सितंबर 2026 में हुई बढ़ोतरी के बाद, कीमतें फिर से बढ़ गई हैं और अब बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत रु.5.35 लाख है. GS ट्रॉफी रु.6.15 लाख की कीमत के साथ सबसे महंगी है, जबकि हाल ही में पेश किया गया 'स्पोर्ट' वेरिएंट, 'एक्सक्लूसिव' और 'ट्रॉफी' वेरिएंट के बीच आता है.

वैरिएंट लॉन्च कीमत मौजूदा त लॉन्च के बाद से बढ़ोतरी F 450 GS बेस रु. 4.70 लाख रु.5.35 लाख रु.65,000 F 450 GS एक्सक्लूसिव रु.4.90 लाख रु.5.55 लाख रु.65,000 F 450 GS स्पोर्ट – रु.5.90 लाख – F 450 GS ट्रॉफी (ई-क्लच) रु.5.30 लाख रु.6.15 लाख रु.85,000

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

लॉन्च के बाद से बेस और एक्सक्लूसिव वेरिएंट रु.65,000 महंगे हो गए हैं, जबकि GS ट्रॉफी की कीमत में रु.85,000 की बढ़ोतरी हुई है.