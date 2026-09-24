बीएमडब्ल्यू F 450 R को आधिकारिक तौर पर पेश किए जाने से पहले दिखी झलक

बीएमडब्ल्यू मोटोराड अपने नए 421 cc प्लेटफ़ॉर्म पर दूसरा मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. उम्मीद है कि यह एक रोडस्टर होगी, जिसका नाम बीएमडब्ल्यू F 450 R हो सकता है (यह नाम बीएमडब्ल्यू मोटोराड के मॉडल नेमिंग सिस्टम के आधार पर है). बीएमडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पर इस आने वाली रोडस्टर की झलक दिखाई है और मोटरसाइकिल को आधिकारिक तौर पर पेश करने की तारीख 1 अक्टूबर, 2026 बताई है. उस दिन पूरी जानकारी और स्पेसिफिकेशन्स का ऐलान किया जाएगा.

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बीएमडब्ल्यू F 450 R: क्या उम्मीद करें?

नई F 450 R, बीएमडब्ल्यू मोटोराड की नई एंट्री-लेवल रोडस्टर होगी. यह बाइक भारत में 23 अप्रैल, 2026 को लॉन्च हुई बीएमडब्ल्यू F 450 GS के एक साल से भी कम समय बाद आ रही है. F 450 GS में 421 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 8,750 rpm पर 47 bhp की ताकत और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क बनाता है. अभी यह साफ़ नहीं है कि F 450 R में भी 421 cc इंजन की ट्यूनिंग वैसी ही होगी या नहीं.

टीज़र इमेज से हम मोटरसाइकिल की बेसिक बनावट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें अपसाइड-डाउन फ़ॉर्क दिया गया है. हालांकि, इसमें F 450 GS के 180 mm ट्रैवल वाले 43 mm USD फ़ॉर्क की तुलना में कम सस्पेंशन ट्रैवल होने की संभावना है. चेसिस, इलेक्ट्रॉनिक्स सुइट और फ़ीचर्स की पूरी लिस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी 1 अक्टूबर को बाइक लॉन्च होने पर ही दी जाएगी.



बीएमडब्ल्यू F 450 R: संभावित कीमत



हाल ही में, बीएमडब्ल्यू ने F 450 GS की कीमत बढ़ाई है, जिसकी शुरुआती कीमत अब ₹4.95 लाख (एक्स-शोरूम) है. हमें उम्मीद है कि F 450 R की शुरुआती कीमत लगभग ₹4.5-4.6 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.



बीएमडब्ल्यू F 450 R: मुकाबला



लॉन्च होने के बाद, नई F 450 R का मुकाबला अप्रिलिया टुओनो 457 स्पेशल एडिशन से होगा, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसी इंजन क्षमता वाली रॉयल एनफील्ड गौरिल्ला 450 एपेक्स की कीमत रु.2.51 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि 399 cc केटीएम 390 ड्यूक R की कीमत रु.3.45 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.