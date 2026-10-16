बीएमडब्ल्यू ने F 450 RR से पर्दा उठाया

बीएमडब्ल्यू F 450 पहेली का आखिरी टुकड़ा आ गया है. मिलिए F 450 RR से, जो हाल ही में पेश की गई F 450 R का पूरी तरह से फेयरिंग वाला वर्ज़न है. हमने सबसे पहले नए 450 प्लेटफॉर्म को F 450 GS में देखा था, और अब BMW ने इस सीरीज में एक सुपरस्पोर्ट मॉडल भी जोड़ दिया है, जिसकी स्टाइलिंग बड़ी S 1000 RR से प्रेरित है.

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बीएमडब्ल्यू F 450 RR: डिज़ाइन

F 450 RR में जाना-पहचाना सुपरस्पोर्ट स्टांस मिलता है, जिसमें आगे का हिस्सा नीचे, पीछे का हिस्सा ऊपर और विंगलेट्स दिए गए हैं, जो इसे 'नेकेड' R मॉडल के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक लुक देते हैं. इसकी स्टाइलिंग S 1000 RR से प्रेरित है, और इसमें स्टैक्ड LED हेडलैम्प के साथ एक खास डे-टाइम रनिंग लाइट सिग्नेचर दिया गया है.

फेयरिंग में असिमेट्रिकल (असममित) साइड पैनल, दाईं ओर गलफड़ों जैसी डिज़ाइन और स्प्लिट-फेस डिज़ाइन दी गई है. F 450 R की तरह ही, RR में भी स्टेनलेस-स्टील का अंडरफ्लोर एग्जॉस्ट मिलता है. हालाँकि, जो बात सबसे खास है, वह है इसका वज़न: 177 kg कर्ब वज़न के साथ, फेयरिंग वाली RR, नेकेड F 450 R से केवल 2 kg भारी है.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: इंजन और परफॉरमेंस

इसमें 420cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 8,750 rpm पर 47 bhp की ताकत और 6,750 rpm पर 43 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन का इस्तेमाल सबसे पहले F 450 GS में और फिर F 450 R में किया गया था, लेकिन BMW ने इसे RR के स्पोर्टी नेचर के हिसाब से ट्यून किया है. इसमें 135-डिग्री क्रैंकपिन ऑफ़सेट और एक बैलेंस शाफ्ट दिया गया है; BMW के अनुसार, इससे बाइक को एक खास कैरेक्टर मिलता है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होता.

परफॉरमेंस की बात करें तो, BMW का दावा है कि RR 5.6 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 177 kmph है. BMW का यह भी कहना है कि इंजन का 80% अधिकतम टॉर्क 3,000 rpm से ही मिलने लगता है, इसलिए राइडर्स को इसकी ज़्यादातर ताकत पाने के लिए इंजन को बहुत ज़्यादा रेव (तेज़ रोटेट) करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और चेन फाइनल ड्राइव दिया गया है.

शिफ्ट असिस्टेंट प्रो, जो क्लच के बिना अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करने की सुविधा देता है, बेस मॉडल को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर आता है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर उन राइडर्स के लिए एक रिवर्सिबल गियरशिफ्ट पैटर्न भी उपलब्ध है, जो ट्रैक पर रेस-स्टाइल सेटअप चाहते हैं.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: ईज़ी राइड क्लच

बीएमडब्ल्यू F 450 GS में हमने जो सबसे पहले देखा था, वह यहाँ भी दिया गया है. यह है BMW का 'ईज़ी राइड क्लच' (ERC)। यह इंजन की स्पीड के आधार पर क्लच को अपने आप ऑपरेट करता है, जिससे ट्रैफ़िक में या चलते समय क्लच लीवर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत कम हो जाती है. ERC, M स्पोर्ट वैरिएंट के 'इनोवेशन पैकेज' का हिस्सा है और इसे दुनिया भर में अन्य वर्ज़न में भी बाद में लगवाया (रेट्रोफिट कराया) जा सकता है.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: साइकिल पार्ट्स

RR एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर बनी है, जिसमें इंजन एक लोड-बेयरिंग हिस्से (भार उठाने वाले हिस्से) का काम करता है. इसका चेसिस F 450 GS प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसे सुपरस्पोर्ट फॉर्मेट के हिसाब से तैयार किया गया है. आगे की तरफ सस्पेंशन का काम 43mm के KYB अपसाइड-डाउन फोर्क संभालते हैं, जबकि पीछे की तरफ एल्युमिनियम स्विंगआर्म और KYB मोनोशॉक दिया गया है. इसके स्पोर्ट सस्पेंशन में आगे के फोर्क के लिए रिबाउंड और कम्प्रेशन एडजस्टमेंट की सुविधा है, साथ ही पीछे की तरफ एडजस्टेबल प्रीलोड और रिबाउंड भी मिलता है.

इसमें ब्रेम्बो फोर-पिस्टन मोनोब्लॉक कैलिपर के साथ 310 mm की फ्रंट डिस्क और बाइब्रे सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ 240 mm की रियर डिस्क दी गई है, जो बेहतरीन स्टॉपिंग पावर देती हैं. ABS प्रो, ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। 'बेबी RR' के आगे और पीछे दोनों तरफ 17-इंच के पहिए लगे हैं.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: आकार

डाइमेंशन्स की बात करें तो, F 450 RR की लंबाई 2002 mm और चौड़ाई 770 mm है, और इसकी सीट की ऊंचाई 790 mm है. जैसा कि पहले बताया गया है, इसका कर्ब वेट 177 kg है (ERC के साथ 178 kg), जबकि इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 14 लीटर (पूरा ऊपर तक भरने पर) है.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: फीचर्स और वेरिएंट्स

F 450 RR में रेन, रोड और रेस राइडिंग मोड दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले, LED लाइटिंग, हीटेड ग्रिप्स और USB-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है. इस डिस्प्ले पर फोन कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन की सुविधा भी उपलब्ध है. वैश्विक स्तर पर, 'राइडिंग मोड्स प्रो' वाले M स्पोर्ट वर्ज़न में कुछ अतिरिक्त स्क्रीन भी मिलती हैं, जो लीन एंगल, ब्रेकिंग फोर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल डेटा और लैप टाइमर जैसी जानकारी दिखाती हैं.

बीएमडब्ल्यू विदेशों में RR के चार वेरिएंट पेश करेगी. बेस मॉडल कॉस्मिक ब्लैक रंग में आता है, जबकि स्पोर्ट वर्ज़न में रेसिंग रेड रंग, शिफ्ट असिस्टेंट प्रो और स्पोर्ट सस्पेंशन मिलते हैं. M स्पोर्ट वेरिएंट में M मोटरस्पोर्ट डिटेलिंग के साथ स्नेफेल व्हाइट पेंट, राइडिंग मोड्स प्रो और अपग्रेडेड सस्पेंशन दिए गए हैं. सबसे महंगे वाले M स्पोर्ट वेरिएंट में 'इनोवेशन पैकेज' के साथ 'ईज़ी राइड क्लच' भी मिलता है.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: माइलेज और रेंज

इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक है और कंपनी का दावा है कि यह बाइक 100 km पर 3.8 लीटर ईंधन की खपत करती है, यानी लगभग 26.3 kmpl का माइलेज देती है. बीएमडब्ल्यू के अनुसार, फुल टैंक पर यह बाइक 350 km से ज़्यादा की दूरी तय कर सकती है, और इसकी सर्विस 10,000 km पर होनी चाहिए.

बीएमडब्ल्यू F 450 RR: भारत में लॉन्च

भारतीय खरीदारों के लिए अच्छी बात यह है कि बीएमडब्ल्यू F 450 RR को भारत में टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, जिससे भारत उन शुरुआती बाज़ारों में शामिल हो सकता है जहाँ यह मोटरसाइकिल सबसे पहले उपलब्ध होगी. उम्मीद है कि इसे 2026 के अंत में पेश किया जाएगा और 2027 की पहली तिमाही में इसकी बिक्री शुरू हो सकती है. जानकारी के लिए बता दें कि अभी बीएमडब्ल्यू F 450 GS की कीमत रु.4.95 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि F 450 RR की कीमत रु.4.70 लाख से रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है.