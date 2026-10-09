बीएमडब्ल्यू F450 RR की दिखी झलक, 15 अक्टूबर को वैश्विक बाज़ार में होगी पेश
- इसमें नया चेसिस हो सकता है
- बीएमडब्ल्यू F450 R रोडस्टर को भी लॉन्च करने की तैयारी चल रही है
- इसका डिज़ाइन बीएमडब्ल्यू S1000RR से प्रेरित लगता है
बीएमडब्ल्यू मोटराड अपनी 450cc मोटरसाइकिल लाइन-अप पर काम कर रही है. कुछ दिन पहले, कंपनी ने F450 R रोडस्टर का खुलासा किया, जो उसी 420cc इंजन पर आधारित एक नेकेड मोटरसाइकिल है.
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इसके बाद, बीएमडब्ल्यू ने 15 अक्टूबर को होने वाले ग्लोबल डेब्यू से पहले अपने सुपरस्पोर्ट वर्जन, बीएमडब्ल्यू F450 RR की झलक दिखाई है. अपनी पिछली 310cc लाइन-अप (जिसमें G 310 GS, G 310 R और G 310 RR शामिल हैं) की तरह ही, कंपनी अपनी नई 450cc रेंज के लिए भी वैसी ही रणनीति अपना सकती है.
टीज़र में F450 RR के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसकी बनावट से पता चलता है कि इसका डिज़ाइन BMW G 310 RR से अलग है. इसके बजाय, ऐसा लगता है कि इसे अपने बड़े मॉडल, S1000RR से प्रेरित होकर बनाया गया है.
हालांकि मोटरसाइकिल को छाया में दिखाया गया है, लेकिन इसके अगले हिस्से में हेडलाइट सेटअप के नीचे विंगलेट जैसा कोई एलिमेंट नज़र आता है.
इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन BMW F450 GS जैसा ही है. कुल मिलाकर, मोटरसाइकिल का लुक काफी आक्रामक है, जिसमें हैंडल बार नीचे की तरफ और फ्यूल टैंक ऊंचा है. इस मोटरसाइकिल में वही 420cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन हो सकता है जो 47bhp की ताकत और 43Nm का पीक टॉर्क बनाता है.
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