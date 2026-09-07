बीएमडब्ल्यू i5 LWB भारत में रु.79.60 लाख में हुई लॉन्च
- LWB का मतलब है स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले 110mm ज़्यादा व्हीलबेस मिलता है
- फर्स्ट एडिशन i5 LWB की 99 यूनिट्स बिक चुकी हैं
- इसकी पीक पावर 264 bhp है
भारत में पेश किए जाने के कुछ समय बाद ही, बीएमडब्ल्यू ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक i5 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) को रु.79.60 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. अगस्त में भारत में पेश किए जाने के बाद से ही इस सेडान की बुकिंग शुरू हो गई थी, और इसके स्पेशल 'फर्स्ट एडिशन' की सभी 99 यूनिट्स बिक चुकी हैं. LWB i5 को सिर्फ़ eDrive35L M स्पोर्ट ट्रिम में पेश किया जा रहा है, जिसमें 81.6 kWh का बैटरी पैक है और यह MIDC के हिसाब से 669 km तक की रेंज देती है.
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बीएमडब्ल्यू i5 LWB: डाइमेंशन
यहाँ सबसे खास बात पहियों के बीच की ज़्यादा लंबाई है. i5 LWB का व्हीलबेस 3,105 मिमी है, जो स्टैंडर्ड i5 से 110 मिमी ज़्यादा है. इसकी लंबाई 5,175 मिमी, चौड़ाई 2,156 मिमी और ऊंचाई 1,520 मिमी है, जो इसे स्टैंडर्ड 5 सीरीज़ LWB के बराबर डाइमेंशन देती है. यह 20-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है और इसमें अडैप्टिव रियर-एक्सल एयर सस्पेंशन भी मिलता है.
बीएमडब्ल्यू i5 LWB: पावरट्रेन
i5 LWB में 81.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी MIDC रेंज 669 km बताई गई है. यह 264 bhp की ताकत और 410 Nm का टॉर्क पैदा करता है और इसकी ताकत पिछले पहियों तक पहुंचाई जाती है. कंपनी के अनुसार, यह कार 6.7 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 195 kmph है.
बीएमडब्ल्यू अभी भी i5 M60 को स्टैंडर्ड-व्हीलबेस वर्जन में बेच रही है. इसके डुअल-मोटर सेटअप से लगभग 600 bhp की ताकत मिलती है और यह चारों पहियों तक पावर पहुंचाता है; हालांकि, यह भारत में पूरी तरह से इम्पोर्ट होकर आती है और इसकी कीमत रु.1.19 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.
बीएमडब्ल्यू i5 LWB: फीचर्स
i5 LWB के इक्विपमेंट में LED हेडलाइट्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स, लाइटिंग वाला पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, बॉवर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. डैशबोर्ड में BMW का कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.9-इंच का टचस्क्रीन शामिल है.
बीएमडब्ल्यू i5 LWB: फ़र्स्ट एडिशन
i5 LWB फर्स्ट एडिशन सिर्फ़ 99 यूनिट तक ही सीमित था – जो अब बिक चुकी हैं – और इसे टाइटेनियम ब्रॉन्ज़ एक्सटीरियर डिटेलिंग के साथ कार्बन ब्लैक मेटैलिक रंग में पेश किया गया था. इसके अंदर ओपन-पोर वुड ट्रिम, सिल्वर ब्रॉन्ज़ एक्सेंट और डैशबोर्ड पर फर्स्ट एडिशन की लेज़र एनग्रेविंग के साथ-साथ रियर-सीट एंटरटेनमेंट पैकेज भी दिया गया था.
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