बीएमडब्ल्यू iX4 इलेक्ट्रिक की एंट्री, 828 किमी तक मिलेगी रेंज
- यह फुल चार्ज पर 828 km तक की रेंज देता है
- M60 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में आएगा
अपनी पहली Neue Klasse इलेक्ट्रिक SUV, iX3 को पेश करने के एक साल से कुछ ज़्यादा समय बाद, BMW ने नई iX4 को पेश किया है. असल में iX4, iX3 का ही कूपे-SUV वर्जन है. इसमें iX3 वाले कई डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो पिछले साल iX3 के आने पर दिखे थे, और ज़्यादातर डिज़ाइन बदलाव A-पिलर के पीछे किए गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि जहाँ Neue Klasse iX3 दुनिया भर में iX3 SUV की दूसरी पीढ़ी थी, वहीं iX4 इस सेगमेंट में BMW की इलेक्ट्रिक कूपे-क्रॉसओवर बनाने की पहली कोशिश है.
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सामने से, इसका लुक iX3 से थोड़ा अलग है. इसके बीच में पतली किडनी ग्रिल है और उसके दोनों तरफ़ आयताकार बंद पैनल हैं, जिनमें मुख्य हेडलैंप और डे-टाइम रनिंग लाइट गाइड लगे हैं. इसका अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया बोनट और फ्रंट बंपर iX3 जैसा ही है. वैरिएंट के हिसाब से सामने की लाइट का डिज़ाइन अलग-अलग है; जैसे, सबसे महंगे M60 xDrive में BMW की रेस कारों की तरह सफ़ेद लाइट गाइड की जगह पीले लाइट गाइड दिए गए हैं.
50 xDrive (ऊपर) और 40 xDrive में M60 (नीचे) के मुकाबले अलग लाइटिंग सिग्नेचर मिलते हैं
iX3 के मुकाबले इसमें बड़ा फ़र्क साइड से देखने पर पता चलता है, जहाँ रूफ़लाइन पीछे की तरफ़ ढलान बनाते हुए एक छोटे से रियर डेक में बदल जाती है. नई डिज़ाइन वाली रूफ़लाइन की वजह से पीछे का ग्लास एरिया भी छोटा हो गया है और इससे गाड़ी के पिछले हिस्से (रियर हंच) पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है. इसमें बूट लिप स्पॉइलर भी दिखाई देता है.
पीछे की तरफ, iX4 में वही टेललाइट्स दी गई हैं जो इसकी SUV सिबलिंग में हैं. iX4 के पिछले हिस्से में कुछ अतिरिक्त क्रीज़ और नए डिज़ाइन का रियर बम्पर भी दिया गया है. तीसरा स्टॉप लैंप रियर स्पॉइलर में ही लगा हुआ है.
अंदर की तरफ, कैबिन का डिज़ाइन और लेआउट iX3 जैसा ही है. इसमें विंडशील्ड के बेस पर जाना-पहचाना BMW पैनोरमिक डिस्प्ले और 17.9-इंच का एंगुलर सेंट्रल टचस्क्रीन दिया गया है. स्टीयरिंग का डिज़ाइन भी वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है. स्टैंडर्ड मॉडल में वर्टिकल स्पोक वाला स्टीयरिंग मिलता है, जबकि सबसे महंगे M60 में किनारों से निकलने वाले ट्विन स्पोक वाला स्टीयरिंग दिया गया है. परफॉर्मेंस वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर M स्पोर्ट सीटें और डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन HiFi साउंड सिस्टम भी मिलता है. लोअर-स्पेक वैरिएंट में स्टैंडर्ड कम्फर्ट सीटें मिलती हैं और डॉल्बी एटमॉस के साथ 204W HiFi साउंड सिस्टम ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है.
केबिन का डिज़ाइन Neue Klasse iX3 से लिया गया है
पावरट्रेन की बात करें तो, BMW ने iX4 के तीन डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव वेरिएंट्स की पुष्टि की है. रेंज की शुरुआत 40 xDrive से होती है, जिसमें 369 bhp की ताकत और 520 Nm का टॉर्क मिलता है. इसमें 82.6 kWh की बैटरी है जो 638 km तक की रेंज देती है. इसके बाद 50 xDrive आता है, जिसकी ताकत बढ़कर 463 bhp और टॉर्क 645 Nm हो जाता है. इसमें बड़ी 108.7 kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जो 828 km तक की रेंज देती है. सबसे महंगे मॉडल M60 xDrive 2027 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में आएगा. इसका पावरट्रेन और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, जो 603 bhp की ताकत और 875 Nm का टॉर्क बनाएगा और फुल चार्ज पर 777 km तक की रेंज देगा.
iX4 M60 में स्टैंडर्ड वेरिएंट्स के मुकाबले BMW M स्टीयरिंग, M स्पोर्ट सीट्स और अलग तरह की अपहोल्स्ट्री मिलती है
चार्जिंग की बात करें तो, सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 11 kW AC चार्जिंग मिलती है और 22 kW AC चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है. DC फ़ास्ट चार्जिंग के मामले में, iX4 में 400 kW तक की फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे 10 से 80 प्रतिशत चार्ज होने में लगभग 21 मिनट का समय लगता है.
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