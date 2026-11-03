बीएमडब्ल्यू M 1000 RS ने EICMA 2026 में किया पेश, 215 bhp ताकत के साथ 196 kg कर्ब वेट
- दुनिया भर में केवल 1,000 यूनिट तक सीमित
- 215 बीएचपी की ताकत और 113 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है
- इसकी टॉप स्पीड 283 kmph है
बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने EICMA 2026 में लिमिटेड-एडिशन M 1000 RS से पर्दा उठाया है. दुनिया भर में इस मोटरसाइकिल की केवल 1,000 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी और इसमें टाइटेनियम तथा कार्बन फाइबर के पुर्जों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है. इसका कर्ब वेट (वजन) सिर्फ 196 kg है और यह 215 bhp की ताकत तथा 113 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. यह मोटरसाइकिल 2027 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.
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बीएमडब्ल्यू M 1000 RS में वाटर-कूल्ड, 999 cc, फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 215 bhp की ताकत और 113 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह 3.2 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 283 kmph बताई गई है. यही इंजन पूरी तरह से फेयर्ड BMW M 1000 RR में भी देखने को मिलता है.
इस मोटरसाइकिल में 6-स्पीड गियरबॉक्स और मैकेनिकली ऑपरेट होने वाला एंटी-हॉपिंग वेट मल्टी-प्लेट क्लच दिया गया है. सस्पेंशन का काम 45 mm के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक द्वारा संभाला जाता है, जिनमें डायनामिक डैम्पिंग कंट्रोल (DDC) की सुविधा भी मौजूद है.
BMW मोटरराड ने अभी तक भारत में लॉन्च की अपनी योजनाओं या कीमतों की घोषणा नहीं की है.
ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ 320 mm के दो डिस्क (रेडियल फोर-पिस्टन कैलिपर्स के साथ) और पीछे की तरफ 220 mm के एक डिस्क (सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ) द्वारा संभाला जाता है. इस मोटरसाइकिल में BMW मोटरराड ABS प्रो और डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) भी दिया गया है.
अन्य सुविधाओं में फुल-LED हेडलाइट्स, TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, क्रूज़ कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, राइडिंग मोड्स प्रो, क्विकशिफ्टर और कीलेस राइड शामिल हैं.
डिज़ाइन के मामले में, M 1000 RS में BMW M कॉम्पिटिशन पैकेज दिया गया है. इसमें मैट कार्बन फाइबर के पुर्ज़ों और नए ग्राफिक्स के साथ एक खास डार्क लुक मिलता है. इसमें RS ब्रांडिंग वाले मैट कार्बन विंगलेट्स, ब्रश किए गए एल्युमिनियम का फ्यूल टैंक और M 1000 RR से लिया गया रियर सेक्शन शामिल है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में RS की कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) वाली अल्कांतारा-स्टाइल सीट भी दी गई है.
अन्य खास हिस्सों में फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम, M कार्बन व्हील्स और M ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं. भारत में फिलहाल उपलब्ध BMW की फ्लैगशिप नेकेड मोटरसाइकिल, M 1000 R की तुलना में, M 1000 RS में M 1000 RR वाले फुटरेस्ट दिए गए हैं. साथ ही, इसकी सीट 20 mm ऊंची है, जिससे राइडिंग के दौरान शरीर थोड़ा और आगे की ओर झुका रहता है.
बीएमडब्ल्यू मोटरराड भारत में बीएमडब्ल्यू M 1000 R को रु.33.50 लाख में पेश करती है. इस मोटरसाइकिल में 999cc का फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 206 Bhp की ताकत बनाता है और 280 kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकता है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल
- बीएमडब्ल्यू
एस 1000 आरआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.75 - 30.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू
जी 310 आरआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.9 - 3.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सी 400 जीटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
के 1600 बीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एस 1000 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 22.25 - 23.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू
के 1600 जीटीएलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ 450 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.95 - 5.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ900 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 16 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ900 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एम 1000 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 33.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आर 1300 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24 - 28.11 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आर 1300 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 26.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R12एक्स-शोरूम प्राइस₹ 22.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R12 nineTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.5 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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