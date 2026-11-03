बीएमडब्ल्यू M 1000 RS ने EICMA 2026 में किया पेश, 215 bhp ताकत के साथ 196 kg कर्ब वेट

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने EICMA 2026 में लिमिटेड-एडिशन M 1000 RS से पर्दा उठाया है. दुनिया भर में इस मोटरसाइकिल की केवल 1,000 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी और इसमें टाइटेनियम तथा कार्बन फाइबर के पुर्जों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है. इसका कर्ब वेट (वजन) सिर्फ 196 kg है और यह 215 bhp की ताकत तथा 113 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. यह मोटरसाइकिल 2027 में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

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बीएमडब्ल्यू M 1000 RS में वाटर-कूल्ड, 999 cc, फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 215 bhp की ताकत और 113 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह 3.2 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 283 kmph बताई गई है. यही इंजन पूरी तरह से फेयर्ड BMW M 1000 RR में भी देखने को मिलता है.

इस मोटरसाइकिल में 6-स्पीड गियरबॉक्स और मैकेनिकली ऑपरेट होने वाला एंटी-हॉपिंग वेट मल्टी-प्लेट क्लच दिया गया है. सस्पेंशन का काम 45 mm के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक द्वारा संभाला जाता है, जिनमें डायनामिक डैम्पिंग कंट्रोल (DDC) की सुविधा भी मौजूद है.

BMW मोटरराड ने अभी तक भारत में लॉन्च की अपनी योजनाओं या कीमतों की घोषणा नहीं की है.

ब्रेकिंग का काम आगे की तरफ 320 mm के दो डिस्क (रेडियल फोर-पिस्टन कैलिपर्स के साथ) और पीछे की तरफ 220 mm के एक डिस्क (सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ) द्वारा संभाला जाता है. इस मोटरसाइकिल में BMW मोटरराड ABS प्रो और डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) भी दिया गया है.

अन्य सुविधाओं में फुल-LED हेडलाइट्स, TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, क्रूज़ कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, राइडिंग मोड्स प्रो, क्विकशिफ्टर और कीलेस राइड शामिल हैं.

डिज़ाइन के मामले में, M 1000 RS में BMW M कॉम्पिटिशन पैकेज दिया गया है. इसमें मैट कार्बन फाइबर के पुर्ज़ों और नए ग्राफिक्स के साथ एक खास डार्क लुक मिलता है. इसमें RS ब्रांडिंग वाले मैट कार्बन विंगलेट्स, ब्रश किए गए एल्युमिनियम का फ्यूल टैंक और M 1000 RR से लिया गया रियर सेक्शन शामिल है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में RS की कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) वाली अल्कांतारा-स्टाइल सीट भी दी गई है.

अन्य खास हिस्सों में फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम, M कार्बन व्हील्स और M ब्रेकिंग सिस्टम शामिल हैं. भारत में फिलहाल उपलब्ध BMW की फ्लैगशिप नेकेड मोटरसाइकिल, M 1000 R की तुलना में, M 1000 RS में M 1000 RR वाले फुटरेस्ट दिए गए हैं. साथ ही, इसकी सीट 20 mm ऊंची है, जिससे राइडिंग के दौरान शरीर थोड़ा और आगे की ओर झुका रहता है.

बीएमडब्ल्यू मोटरराड भारत में बीएमडब्ल्यू M 1000 R को रु.33.50 लाख में पेश करती है. इस मोटरसाइकिल में 999cc का फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 206 Bhp की ताकत बनाता है और 280 kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकता है.