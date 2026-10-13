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बीएमडब्ल्यू M2 xDrive टर्बो एडिशन जल्द ही भारत में होगी लॉन्च, बुकिंग शुरू हुई

ऋषभ परमार
last published date : 14 October 2026, 00:11 IST
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बीएमडब्ल्यू M2 xDrive टर्बो एडिशन जल्द ही भारत में होगी लॉन्च, बुकिंग शुरू हुई
हाइलाइट्स
  • लिमिटेड-रन मॉडल में उल्टे क्रम में ‘टर्बो’ की लिखावट और कार्बन-फाइबर बॉडी एलिमेंट्स दिए गए हैं
  • इसका 3.0-लीटर स्ट्रेट-सिक्स इंजन 473 bhp की ताकत और 550 Nm का टॉर्क पैदा करता है
  • इसे सीमित संख्या में 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने M2 xDrive टर्बो एडिशन के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है. यह एक लिमिटेड-रन मॉडल है जो मशहूर 1973 BMW 2002 टर्बो से प्रेरित है. इस स्पेशल एडिशन में पुरानी कार की कुछ खास स्टाइलिंग खूबियां वापस लाई गई हैं, जैसे कि बोनट पर उल्टे लिखे हुए ‘टर्बो’ अक्षर; लेकिन साथ ही इसमें मौजूदा M2 का 473 bhp वाला स्ट्रेट-सिक्स इंजन और xDrive ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें: त्यौहारी सीज़न में रेनॉ डस्टर पर मिल रही रु.1.50 लाख ज़्यादा का डिस्काउंट और फ़ायदे, यहां जानें

BMW M2 x Drive Turbo Edition 1

M2 टर्बो एडिशन अल्पाइन व्हाइट रंग में आता है, जिसमें बोनट और बूट पर BMW मोटरस्पोर्ट की धारियां बनी हैं. आम डिकल्स के उलट, ये धारियां हाथ से पेंट की गई हैं. बोनट पर एक ब्लैक पावर डोम और उल्टे ‘टर्बो’ अक्षर भी हैं, जो ओरिजिनल 2002 टर्बो की याद दिलाते हैं। एक खास ‘टर्बो’ बैज इन खासियतों को पूरा करता है.

इसमें रेगुलर कार के मुकाबले ज़्यादा कार्बन फ़ाइबर का इस्तेमाल किया गया है. इसकी छत, टेलगेट और रियर स्पॉइलर सभी हल्के मटीरियल से बने हैं. खरीदार 'M परफ़ॉर्मेंस फ़ॉर्जेड व्हील्स' का विकल्प भी चुन सकते हैं, जो आगे 19 इंच और पीछे 20 इंच साइज़ के हैं और गोल्ड ब्रॉन्ज़ फ़िनिश में आते हैं.

BMW M2 x Drive Turbo Edition 2

कैबिन में M कार्बन बकेट सीट्स, अल्कांतारा-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और कार्बन-फाइबर ट्रिम मिलते हैं। इसके सेंटर कंसोल पर ‘टर्बो’ बैज भी दिया गया है.

M2 टर्बो एडिशन में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर इंजन लगा है जो 473 bhp की ताकत और 550 Nm का टॉर्क बनाता है. बीएमडब्ल्यू के xDrive सिस्टम के ज़रिए पावर चारों पहियों तक पहुँचती है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.7 सेकंड में पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 250 kmph तक सीमित है, लेकिन जो खरीदार 'M ड्राइवर पैकेज' चुनते हैं, वे इस लिमिट को बढ़ाकर 285 kmph कर सकते हैं. दुनिया भर में यह एडिशन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ भी मिलता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि इसे भारत में पेश किया जाएगा या नहीं.

BMW M2 x Drive Turbo Edition 3

बीएमडब्ल्यू इंडिया की अधिकृत डीलरशिप पर अब प्री-बुकिंग शुरू हो गई है. कंपनी ने अभी तक भारत के लिए गाड़ियों की संख्या या कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन M2 xDrive टर्बो एडिशन बहुत ही सीमित संख्या में उपलब्ध होगी. बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जाएगी.

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