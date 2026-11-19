बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने भारत में रेट्रो-प्रेरित R 12 G/S लॉन्च की है, जिसकी कीमत रु.25.40 लाख (एक्स-शोरूम) है. 1980 के दशक की मशहूर R 80 G/S से प्रेरित, यह R 12 G/S एंड्यूरो मोटरसाइकिल असल में R 12 नाइन T का ही एक ऐसा वर्ज़न है जो ऑफ-रोडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है. इसमें ज़्यादा ऊँचा स्टांस और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है, जबकि इसमें बॉक्सर-ट्विन इंजन का इस्तेमाल जारी रखा गया है.

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भारत में, यह मोटरसाइकिल एक ही 'प्रो' वेरिएंट और एक रंग विकल्प में उपलब्ध होगी. R 12 नाइन टी (R 12 nine T) वाले प्लेटफॉर्म पर बनी इस मोटरसाइकिल का लुक काफी अलग है; इसमें छोटी हेडलाइट फेयरिंग, ऊपर की ओर उठा हुआ फ्रंट फेंडर और नकल गार्ड दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें सिंगल-पीस सीट और कोनिकल टेलपाइप वाला, ऊंचाई पर लगा साइलेंसर भी मिलता है.

इसमें 1,170 cc का एयर/ऑयल-कूल्ड, ट्विन-सिलेंडर बॉक्सर इंजन लगा है, जिसे R 12 नाइनटी (R 12 nineT) से लिया गया है. यह 7,000 rpm पर 107 bhp की ताकत और 6,500 rpm पर 115 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें तीन स्टैंडर्ड मोड – रेन, रोड और एंडुरो – दिए गए हैं, जबकि एक खास 'एंडुरो प्रो' मोड 'एंडुरो पैकेज प्रो' के साथ मिलता है. डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल इसमें स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं.

R 12 G/S में कीलेस इग्निशन, LED लाइटिंग और एक गोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, साथ ही इसमें विकल्प के तौर पर एडेप्टिव हेडलाइट भी दी गई है. इसके सस्पेंशन में आगे की तरफ पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले अपसाइड-डाउन फोर्क्स (210 mm ट्रैवल के साथ) और पीछे की तरफ एक मोनोशॉक (200 mm ट्रैवल के साथ) शामिल हैं.

R 12 G/S में क्रॉस-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर आगे 21-इंच और पीछे 17-इंच का कॉम्बिनेशन मिलता है. विकल्प के तौर पर 18-इंच का पिछला पहिया भी चुना जा सकता है. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे दो 310 mm डिस्क और पीछे एक 265 mm डिस्क दी गई है. इस मोटरसाइकिल में 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका वजन 229 kg है.

जिस R 12 नाइन टी (R 12 nine T) पर यह आधारित है, उसकी तुलना में R 12 G/S की कीमत रु.1.90 लाख अधिक है, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग तरह की पेशकश है.