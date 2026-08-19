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बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स

बीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.
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द्वारा कारएंडबाइक टीम

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्लू एक्स 1 का लोंग व्हीलबेस अवतार
  • केवल पेट्रोल में उपलब्ध
  • X1 स्टैंडर्ड मॉडल से ज़्यादा जगह और आरामदायक

अगर अब तक आपको एंट्री स्तर की बीएमडब्ल्यू खरीदनी थी, तो बीएमडब्ल्यू एक्स1 सबसे स्वाभाविक विकल्पों में से एक थी. लेकिन अगर इसी एक्स1 में आपको ज्यादा आराम, ज्यादा जगह और परिवार के लिए ज्यादा उपयोगिता चाहिए, तो अब बीएमडब्लू ने इसी एक्स1 को लंबा कर दिया है, यानी इसे लॉन्ग व्हीलबेस के साथ पेश किया है. लंबे व्हीलबेस वाली गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अतिरिक्त लंबाई का इस्तेमाल सीधे यात्रियों के आराम और व्यावहारिकता को बेहतर करने में किया जा सकता है.

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यह भी पढ़ें: 2027 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट से भारत में उठा पर्दा, बुकिंग शुरू
भारत में बीएमडब्ल्यू पहले ही अपनी पूरी तरह इलेक्ट्रिक आईएक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इस तरीके को आजमा चुकी है और इसे अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है.अब कंपनी इसी सफलता को पेट्रोल इंजन वाली एक्स1 के साथ दोहराने की कोशिश कर रही है. लेकिन सिर्फ व्हीलबेस बढ़ाना ही इस नई एक्स1 की खासियत नहीं है. इसमें ज्यादा सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा तकनीक और पहले से ज्यादा शक्तिशाली पेट्रोल इंजन भी दिया गया है. लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बदलाव वास्तव में इसे एक बेहतर एसयूवी बनाते हैं, या फिर कागज पर ही अच्छे लगते हैं?आइए जानते हैं.
 

डिजाइन और आकार

सामने से देखने पर शायद आप पहली नजर में पहचान भी न पाएं कि यह लॉन्ग व्हीलबेस एक्स1 है. इसका बाहरी डिजाइन काफी हद तक सामान्य एक्स1 जैसा ही है. इसमें वही बीएमडब्ल्यू की पहचान वाली किडनी ग्रिल, चार-लाइट डिजाइन वाली एडैप्टिव एलईडी हेडलाइट और 18 इंच के एम अलॉय व्हील मिलते हैं.

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हालांकि खिड़कियों के आसपास और पीछे के बंपर पर चमकदार काले रंग की जगह हल्के चमकदार एल्युमिनियम की सजावट दी गई है. इससे इसका बाहरी रूप थोड़ा ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है.
 BMW X1 LWB 34

साइड से देखने पर लॉन्ग व्हीलबेस का अंतर ज्यादा साफ दिखाई देता है.इसके पहियों के बीच की दूरी अब 108 मिलीमीटर बढ़कर 2,800 मिलीमीटर हो गई है, जबकि गाड़ी की कुल लंबाई 116 मिलीमीटर बढ़कर 4,616 मिलीमीटर हो गई है.कागज पर ये आंकड़े शायद बहुत बड़े न लगें, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने के बाद इनका असर काफी साफ महसूस होता है.
 

सामान रखने की जगह

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एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस में अब 540 लीटर की सामान रखने की जगह मिलती है.सामान्य एक्स1 के 476 लीटर के मुकाबले यह 64 लीटर ज्यादा है. चार लोगों के साथ लंबी यात्रा करनी हो, हवाई अड्डे जाना हो या रोजमर्रा में परिवार के साथ इस्तेमाल करना हो, यह अतिरिक्त जगह निश्चित रूप से काम आती है.
 

कैबिन और फीचर्स

एक्स1 में पहले से ही पीछे बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी, लेकिन लंबे व्हीलबेस ने इसे और बेहतर कर दिया है.पीछे बैठने वाले यात्रियों के पैरों के लिए जगह में 109 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है.यही एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस की सबसे बड़ी ताकत है.

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इसके अलावा पीछे की सीट को भी 15 मिलीमीटर लंबा किया गया है. इससे सिर्फ पैरों के सामने जगह नहीं बढ़ती, बल्कि अंडर-थाई सपोर्ट भी बेहतर होता है.पीछे के दरवाजे काफी चौड़े खुलते हैं, इसलिए अंदर बैठना और बाहर निकलना आसान है.पीछे की बड़ी खिड़कियां और पैनोरमिक सनरूफ भी केबिन को ज्यादा खुला और हवादार महसूस कराते हैं.

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लेकिन यहां कुछ कमियां भी हैं.सबसे पहले पीछे की खिड़कियों के लिए सनब्लाइंड नहीं दिए गए हैं. यह छोटी सुविधा लग सकती है, लेकिन गर्मियों में पीछे बैठने वालों के आराम में काफी फर्क डाल सकती है. पीछे हवा पहुंचाने के लिए एसी वेंट जरूर दिए गए हैं, लेकिन अगर पीछे के यात्रियों के लिए अलग तापमान नियंत्रण मिलता, तो अनुभव और बेहतर हो सकता था.

 

आगे की सीट और फीचर्स

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सामने बैठने पर एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस का केबिन काफी हद तक सामान्य एक्स1 जैसा ही है.इसमें चौड़ी दोहरी स्क्रीन वाला प्रदर्शन तंत्र, बीएमडब्ल्यू का नौवां संचालन तंत्र, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एम लेदर स्टीयरिंग व्हील और तैरता हुआ सेंटर कंसोल मिलता है.मनोरंजन के लिए हरमन कार्डन का ध्वनि तंत्र दिया गया है.आगे की सीटों का मेमोरी सुविधा भी मिलती है.लेकिन एक सुविधा अभी भी गायब है जो है सीट वेंटिलेशन.
 

सुरक्षा फीचर्स

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सुरक्षा के मामले में भी एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस में सुधार किया गया है.इसमें छह एयरबैग, ब्रेक सहायता और इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण जैसी मानक सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं.इसके अलावा अब इसमें उन्नत चालक सहायता तकनीक यानी एडीएएस भी दी गई है. साथ ही पार्किंग के लिए पार्किंग असिस्टेंट प्लस के साथ 360 डिग्री कैमरा दिया गया है.भारतीय शहरों की तंग पार्किंग और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर यह सुविधा काफी काम की हो सकती है, खासकर तब जब गाड़ी की लंबाई पहले से ज्यादा हो गई है.

 

इंजन और प्रदर्शन

एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है.यह भी तीन सिलेंडर वाला इंजन है और यही इंजन नई मिनी कंट्रीमैन सी में भी इस्तेमाल किया गया है.पॉवर अब 154 bhp है, यानी पुराने पेट्रोल इंजन के मुकाबले करीब 20 bhp ज्यादा.हालांकि अधिकतम टॉर्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह अब भी 230 Nm है. अतिरिक्त पॉवर गाड़ी चलाते समय महसूस भी होती है.नई एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस पहले से ज्यादा तेज प्रतिक्रिया देती है और पॉवर का इस्तेमाल ज्यादा मजबूत महसूस होता है.

BMW X1 LWB 1

शुरुआती गति पर थोड़ा टर्बो लैग महसूस होता है, लेकिन जैसे ही टर्बो सक्रिय होता है, इंजन काफी तेजी से प्रतिक्रिया देने लगता है. गाड़ी ज्यादा फुर्तीली महसूस होती है और तेज गति से आगे बढ़ने पर इसका खिंचाव भी बेहतर लगता है. लेकिन इस इंजन की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसका परिष्कार है.

 

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तीन सिलेंडर होने के बावजूद इंजन काफी शांत और नियंत्रित महसूस होता है. आमतौर पर तीन सिलेंडर वाले इंजन में जो खास आवाज और कंपन महसूस होता है, वह यहां बहुत कम है.कई बार तो आपको याद ही नहीं रहता कि बोनट के नीचे सिर्फ तीन सिलेंडर हैं.
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इसमें 7-स्पीड का डीसीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है.गियर बदलने की प्रक्रिया काफी सहज है और ड्यूल क्लच व्यवस्था गाड़ी चलाते समय थोड़ी ज्यादा सक्रिय और जुड़ी हुई अनुभूति देती है.हालांकि स्टीयरिंग उतनी प्रभावित नहीं करती.यह थोड़ी ज्यादा हल्की महसूस होती है. शहर के भारी यातायात या तंग पार्किंग में हल्का स्टीयरिंग फायदा देता है, लेकिन ज्यादा गति पर सड़क से मिलने वाला संपर्क और प्रतिक्रिया थोड़ी बेहतर होती तो ड्राइविंग अनुभव और मजेदार हो सकता था.

 

चलाने का अनुभव और आराम

इसके बावजूद एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस की हैंडलिंग काफी अच्छी है.सीधी सड़क पर यह मजबूती से टिकी हुई महसूस होती है और मोड़ों पर भी स्थिरता अच्छी रहती है.लेकिन अगर इसे ज्यादा तेज गति से चलाएं, तो शरीर का झुकाव थोड़ा महसूस होने लगता है.


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इसका आराम वाला सस्पेंशन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है.बीएमडब्ल्यू ने लंबे व्हीलबेस और बेहतर आराम को ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन को विशेष रूप से तैयार किया है.दिशात्मक स्थिरता बेहतर करने के लिए कैस्टर ट्रैवल बढ़ाया गया है, जबकि एंटी-रोल बार गाड़ी के शरीर की अनावश्यक हलचल को नियंत्रित करने में मदद करता है.

 

कीमत और निष्कर्ष

मौजूदा बीएमडब्ल्यू एक्स1 के पेट्रोल मॉडल की कीमत ₹50.90 लाख रुपये और डीजल मॉडल की कीमत ₹52.90 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है. नई एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जबकि डीजल मॉडल सामान्य व्हीलबेस के साथ जारी रहेगा.बीएमडब्ल्यू 21 अगस्त को इसके लॉन्च के समय कीमत की घोषणा करेगी.
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लंबा व्हीलबेस, अतिरिक्त सुविधाएं, एडीएएस और 360 डिग्री कैमरा जैसी तकनीकों को देखते हुए इसकी कीमत सामान्य एक्स1 से काफी ज्यादा होने की उम्मीद है.मेरे हिसाब से अगर इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये के आसपास रहती है, तो यह एक उचित कीमत हो सकती है.लेकिन अगर कीमत इससे काफी ज्यादा जाती है, तो इसके मूल्य और सुविधाओं के बीच संतुलन थोड़ा कमजोर पड़ सकता है.

 

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तो अगर आपको प्रवेश स्तर की लग्जरी एसयूवी चाहिए और आपकी प्राथमिकता सिर्फ खुद गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले परिवार के सदस्यों का आराम भी है, तो एक्स1 लॉन्ग व्हीलबेस निश्चित रूप से ज्यादा दिलचस्प विकल्प बन जाती है.

 

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