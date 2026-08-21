बीएमडब्ल्यू X1 LWB रु.49.90 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बीएमडब्ल्यू X1 LWB रु.49.90 लाख में हुई लॉन्च

X1 LWB व्हील का बेस 108 मिमी है और इसमें 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन का पावरफुल वर्जन दिया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में X1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹40.90 लाख (एक्स-शोरूम, इंट्रोडक्टरी) है. इस वजह से X1 LWB, उस X1 पेट्रोल मॉडल से लगभग ₹1 लाख सस्ती है जिसकी जगह यह ले रही है. बीएमडब्ल्यू की एंट्री-लेवल एसयूवी का यह लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन अभी सिर्फ़ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, हालांकि यह पहले के मुकाबले ज़्यादा ताकत बनाता है.

    BMW X1 LWB 27

    दिखने में, X1 और X1 LWB के बीच सबसे बड़ा फ़र्क साइज़ का है. LWB अपने स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले 116 mm ज़्यादा लंबी है और इसका व्हीलबेस 108 mm ज़्यादा है. इसमें कुछ छोटे-मोटे फ़र्क भी हैं, जैसे कि साइड और पिछले हिस्से पर नए सैटिन ट्रिम इंसर्ट्स.

    BMW X1 LWB 24

    अंदर की तरफ, फ्रंट कैबिन में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं; इसमें वही एसिमेट्रिक डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें एक कर्व्ड डिस्प्ले है जो सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को होल्ड करता है. वहीं, पीछे की तरफ लेगरूम में 109 mm की बढ़ोतरी का दावा किया गया है और बेहतर आराम के लिए पिछली सीटों के डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं.

     

    यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स

     

    फीचर्स की बात करें तो, X1 LWB में वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर AC वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्राइव मोड्स, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

    BMW X1 LWB 4

    सेफ़्टी के मामले में, इस एसयूवी में अब ADAS फ़ीचर्स मिलते हैं. इनमें फ़्रंट कोलिज़न और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक वॉर्निंग (ब्रेक इंटरवेंशन के साथ), लेन डिपार्चर और लेन कीपिंग असिस्ट, और ब्रेकिंग के साथ डायनामिक क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

     

    पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन को ही रखा गया है, लेकिन अब यह ज़्यादा टॉर्क बनाता है. यह इंजन अब 154 bhp की ताकत (20 bhp ज़्यादा) और 230 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. ताकत को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए फ्रंट व्हील्स तक पहुँचाया जाता है. फ़िलहाल, इसमें डीज़ल इंजन का कोई ऑप्शन नहीं है.

    # BMW X1# BMW X1 LWB# BMW X1 long wheelbase# BMW X1 Long Wheelbase# BMW X1 L# X1 Long Wheelbase# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
    Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

    लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स

    अपकमिंग कार्स

    अपकमिंग बाइक्स

    और ज्यादा खोजें

    • लेटेस्ट News

    • रिलेटेड आर्टिकल्स

    • यह एसयूवी MQB-A0-IN प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी औरस्कोडा काइलाक के साथ आएगी.
      फोक्सवैगन ने भारत के लिए नई सब-4-मीटर SUV की पुष्टि की, 2027 में होगी लॉन्च
    • BYD सीलियन 7 का ज़्यादा किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.41.90 लाख
      BYD सीलियन 7 का ज़्यादा किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.41.90 लाख
    • सोरेंटो भारत में अब तक की किआ की सबसे बड़ी पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली एसयूवी होगी.
      भारत के लिए बनी किआ सोरेंटो एसयूवी की आधिकारिक तस्वीरें सामने आईं, 4 सितंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन शुरू
    • किआ ने 2029 तक छह इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है, जिनमें आने वाली सोरेंटो भी शामिल है.
      किआ सॉनेट, सेल्टॉस और कारेंज हाइब्रिड, और भारत में बनी नई EV 2029 तक होंगी लॉन्च
    • ये पाँच कारें साबित करती हैं कि स्टाइलिश डिज़ाइन, प्रीमियम फ़ीचर्स और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती.
      महंगी दिखने वाली कारें जिनकी कीमत है रु.15 लाख से कम
    • यह एसयूवी MQB-A0-IN प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी औरस्कोडा काइलाक के साथ आएगी.
      फोक्सवैगन ने भारत के लिए नई सब-4-मीटर SUV की पुष्टि की, 2027 में होगी लॉन्च
    • BYD सीलियन 7 का ज़्यादा किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.41.90 लाख
      BYD सीलियन 7 का ज़्यादा किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.41.90 लाख
    • सोरेंटो भारत में अब तक की किआ की सबसे बड़ी पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली एसयूवी होगी.
      भारत के लिए बनी किआ सोरेंटो एसयूवी की आधिकारिक तस्वीरें सामने आईं, 4 सितंबर को लॉन्च से पहले प्रोडक्शन शुरू
    • किआ ने 2029 तक छह इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि की है, जिनमें आने वाली सोरेंटो भी शामिल है.
      किआ सॉनेट, सेल्टॉस और कारेंज हाइब्रिड, और भारत में बनी नई EV 2029 तक होंगी लॉन्च
    • ये पाँच कारें साबित करती हैं कि स्टाइलिश डिज़ाइन, प्रीमियम फ़ीचर्स और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती.
      महंगी दिखने वाली कारें जिनकी कीमत है रु.15 लाख से कम
    c&b icon

    भारत में ट्रेंडिंग वाहन

    सभी देखें
    • पत्रिका
    • News
    • बीएमडब्ल्यू X1 LWB रु.49.90 लाख में हुई लॉन्च