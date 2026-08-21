बीएमडब्ल्यू X1 LWB रु.49.90 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 21, 2026
हाइलाइट्स
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने भारत में X1 लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹40.90 लाख (एक्स-शोरूम, इंट्रोडक्टरी) है. इस वजह से X1 LWB, उस X1 पेट्रोल मॉडल से लगभग ₹1 लाख सस्ती है जिसकी जगह यह ले रही है. बीएमडब्ल्यू की एंट्री-लेवल एसयूवी का यह लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन अभी सिर्फ़ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, हालांकि यह पहले के मुकाबले ज़्यादा ताकत बनाता है.
दिखने में, X1 और X1 LWB के बीच सबसे बड़ा फ़र्क साइज़ का है. LWB अपने स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले 116 mm ज़्यादा लंबी है और इसका व्हीलबेस 108 mm ज़्यादा है. इसमें कुछ छोटे-मोटे फ़र्क भी हैं, जैसे कि साइड और पिछले हिस्से पर नए सैटिन ट्रिम इंसर्ट्स.
अंदर की तरफ, फ्रंट कैबिन में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं; इसमें वही एसिमेट्रिक डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें एक कर्व्ड डिस्प्ले है जो सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले को होल्ड करता है. वहीं, पीछे की तरफ लेगरूम में 109 mm की बढ़ोतरी का दावा किया गया है और बेहतर आराम के लिए पिछली सीटों के डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं.
यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, X1 LWB में वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर AC वेंट्स के साथ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, ड्राइव मोड्स, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और रिवर्स असिस्टेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
सेफ़्टी के मामले में, इस एसयूवी में अब ADAS फ़ीचर्स मिलते हैं. इनमें फ़्रंट कोलिज़न और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक वॉर्निंग (ब्रेक इंटरवेंशन के साथ), लेन डिपार्चर और लेन कीपिंग असिस्ट, और ब्रेकिंग के साथ डायनामिक क्रूज़ कंट्रोल जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो, इसमें 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन को ही रखा गया है, लेकिन अब यह ज़्यादा टॉर्क बनाता है. यह इंजन अब 154 bhp की ताकत (20 bhp ज़्यादा) और 230 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. ताकत को 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए फ्रंट व्हील्स तक पहुँचाया जाता है. फ़िलहाल, इसमें डीज़ल इंजन का कोई ऑप्शन नहीं है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स
- बीएमडब्ल्यू एक्सएमएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.42 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आई7एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.05 - 2.58 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स7एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.29 - 1.34 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम4एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 - 1.92 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम5एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.56 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स3एक्स-शोरूम कीमत₹ 72.5 - 75 लाख
- बीएमडब्ल्यू ज़ेड4एक्स-शोरूम कीमत₹ 94.53 लाख - 1.05 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 50.9 - 75.13 लाख
- बीएमडब्ल्यू 5 सीरीजएक्स-शोरूम कीमत₹ 75.8 लाख
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.93 - 2.01 करोड़
- बीएमडब्ल्यू एम2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 1.66 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 76.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू आई4एक्स-शोरूम कीमत₹ 84.24 - 90.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपेएक्स-शोरूम कीमत₹ 45.8 - 48.2 लाख
- बीएमडब्ल्यू एक्स5एक्स-शोरूम कीमत₹ 95.4 लाख - 1.11 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1एक्स-शोरूम कीमत₹ 77.6 लाख
- बीएमडब्ल्यू M440iएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.09 करोड़
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स1 Lएक्स-शोरूम कीमत₹ 51.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू आए5एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 करोड़
- बीएमडब्ल्यू 7 Protectionएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.08 करोड़
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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