शाहिद कपूर ने अपने गैराज में शामिल की लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा लग्ज़री एसयूवी
- लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा की कीमत रु.2.42 करोड़ है
- खबरों के अनुसार, शाहिद कपूर के पास कम से कम आठ कारें रही हैं
- उनके बताए गए कलेक्शन में मर्सिडीज-माबाक GLS 600 नाइट सीरीज सबसे महंगी कार है
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को हाल ही में लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा चलाते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर अभिनेता का नई SUV चलाते हुए एक वीडियो सामने आया है. बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में अभिनेता के पास कम से कम आठ कारें रही हैं, और उनके कलेक्शन में कई लग्जरी और बेहतरीन परफॉरमेंस वाली गाड़ियां शामिल हैं.
डिफेंडर ऑक्टा, डिफेंडर लाइन-अप का सबसे शक्तिशाली वर्ज़न है. रु.2.42 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली इस गाड़ी में 'चैरेंट ग्रे' एक्सटीरियर फिनिश और ग्लॉस-ब्लैक 22-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. इसमें 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 626 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार तक पहुँचने में (दावे के अनुसार) चार सेकंड का समय लेती है, जो इसे डिफेंडर परिवार का सबसे तेज़ मॉडल बनाता है. लगभग 2.5 टन वज़न वाली SUV के लिए यह बात ख़ास तौर पर उल्लेखनीय है.
स्टैंडर्ड डिफेंडर की तुलना में, डिफेंडर ऑक्टा में कई अनोखे स्टाइलिंग तत्व दिए गए हैं. इनमें चौड़े व्हील आर्च, बेहतर एयरफ्लो के लिए नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, चार-एग्जिट एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ नया रियर बम्पर, और एल्युमिनियम-अलॉय फ्रंट शील्ड के साथ बेहतर अंडरबॉडी प्रोटेक्शन शामिल हैं. साथ ही, इस SUV में अब तक के किसी भी प्रोडक्शन डिफेंडर में लगाए गए सबसे बड़े टायर दिए गए हैं.
कहा जाता है कि शाहिद कपूर के पास लग्जरी कारों का एक शानदार कलेक्शन है, जिसमें हाई-एंड SUV, लग्जरी सेडान और बेहतरीन परफॉरमेंस वाली गाड़ियां शामिल हैं. अभिनेता को मर्सिडीज-बेंज गाड़ियां विशेष रूप से पसंद हैं; उनके कलेक्शन में मर्सिडीज-मायबाक GLS 600, मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 नाइट सीरीज और मर्सिडीज-मायबाक S 580 जैसी गाड़ियां शामिल हैं.
खबरों के अनुसार, उनके पास मर्सिडीज-बेंज G 450d भी है, जो लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा से पहले उनके कलेक्शन में शामिल होने वाली सबसे नई गाड़ियों में से एक थी.
लक्ज़री SUV के अलावा, कपूर को परफॉरमेंस कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में BMW M2 शामिल है, जो एक हाई-परफॉरमेंस स्पोर्ट्स कूपे है और इसमें 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है. बताया जाता है कि अभिनेता के पास जगुआर XKR-S, पोर्श केयेन GTS और रेंज रोवर वोग जैसी अन्य बेहतरीन कारें भी हैं.
जगुआर XKR-S अपने सुपरचार्ज्ड V8 इंजन और परफॉरमेंस पर केंद्रित स्वभाव के लिए खास तौर पर उल्लेखनीय है, जबकि पोर्श कायेन GTS में SUV की व्यावहारिकता और स्पोर्ट्स कार की परफॉरमेंस का मेल देखने को मिलता है. बेहद शानदार मायबाक मॉडलों से लेकर बेहतरीन ऑफ-रोडर्स और परफॉरमेंस कूपे तक, शाहिद कपूर के कार कलेक्शन से पता चलता है कि उन्हें लग्जरी और ड्राइविंग परफॉरमेंस, दोनों में ही काफी दिलचस्पी है.
लोकप्रिय लैंड रोवर मॉडल
- लैंड रोवर
डिफेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.03 - 2.62 Crore
- लैंड रोवर
रेंज रोवरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.35 - 4.9 Crore
- लैंड रोवर
रेंज रोवर वेलारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 85.9 Lakh
- लैंड रोवर
रेंज रोवर स्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.4 - 2.35 Crore
- लैंड रोवर
रेंज रोवर इवोकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 64.86 Lakh
- लैंड रोवर
डिस्कवरी स्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72.05 - 73.63 Lakh
- लैंड रोवर
डिस्कवरीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.25 - 1.39 Crore
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- जीप ग्रैंड वैगनीरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 70 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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