बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को हाल ही में लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा चलाते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर अभिनेता का नई SUV चलाते हुए एक वीडियो सामने आया है. बताया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में अभिनेता के पास कम से कम आठ कारें रही हैं, और उनके कलेक्शन में कई लग्जरी और बेहतरीन परफॉरमेंस वाली गाड़ियां शामिल हैं.

डिफेंडर ऑक्टा, डिफेंडर लाइन-अप का सबसे शक्तिशाली वर्ज़न है. रु.2.42 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली इस गाड़ी में 'चैरेंट ग्रे' एक्सटीरियर फिनिश और ग्लॉस-ब्लैक 22-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं. इसमें 4.4-लीटर का ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 626 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क पैदा करता है.

यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार तक पहुँचने में (दावे के अनुसार) चार सेकंड का समय लेती है, जो इसे डिफेंडर परिवार का सबसे तेज़ मॉडल बनाता है. लगभग 2.5 टन वज़न वाली SUV के लिए यह बात ख़ास तौर पर उल्लेखनीय है.

स्टैंडर्ड डिफेंडर की तुलना में, डिफेंडर ऑक्टा में कई अनोखे स्टाइलिंग तत्व दिए गए हैं. इनमें चौड़े व्हील आर्च, बेहतर एयरफ्लो के लिए नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, चार-एग्जिट एक्टिव एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ नया रियर बम्पर, और एल्युमिनियम-अलॉय फ्रंट शील्ड के साथ बेहतर अंडरबॉडी प्रोटेक्शन शामिल हैं. साथ ही, इस SUV में अब तक के किसी भी प्रोडक्शन डिफेंडर में लगाए गए सबसे बड़े टायर दिए गए हैं.

कहा जाता है कि शाहिद कपूर के पास लग्जरी कारों का एक शानदार कलेक्शन है, जिसमें हाई-एंड SUV, लग्जरी सेडान और बेहतरीन परफॉरमेंस वाली गाड़ियां शामिल हैं. अभिनेता को मर्सिडीज-बेंज गाड़ियां विशेष रूप से पसंद हैं; उनके कलेक्शन में मर्सिडीज-मायबाक GLS 600, मर्सिडीज-मायबाक GLS 600 नाइट सीरीज और मर्सिडीज-मायबाक S 580 जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

खबरों के अनुसार, उनके पास मर्सिडीज-बेंज G 450d भी है, जो लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा से पहले उनके कलेक्शन में शामिल होने वाली सबसे नई गाड़ियों में से एक थी.

लक्ज़री SUV के अलावा, कपूर को परफॉरमेंस कारों का भी शौक है. उनके कलेक्शन में BMW M2 शामिल है, जो एक हाई-परफॉरमेंस स्पोर्ट्स कूपे है और इसमें 3.0-लीटर, 6-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है. बताया जाता है कि अभिनेता के पास जगुआर XKR-S, पोर्श केयेन GTS और रेंज रोवर वोग जैसी अन्य बेहतरीन कारें भी हैं.

जगुआर XKR-S अपने सुपरचार्ज्ड V8 इंजन और परफॉरमेंस पर केंद्रित स्वभाव के लिए खास तौर पर उल्लेखनीय है, जबकि पोर्श कायेन GTS में SUV की व्यावहारिकता और स्पोर्ट्स कार की परफॉरमेंस का मेल देखने को मिलता है. बेहद शानदार मायबाक मॉडलों से लेकर बेहतरीन ऑफ-रोडर्स और परफॉरमेंस कूपे तक, शाहिद कपूर के कार कलेक्शन से पता चलता है कि उन्हें लग्जरी और ड्राइविंग परफॉरमेंस, दोनों में ही काफी दिलचस्पी है.