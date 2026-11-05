EICMA 2026 में BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350 और बॉबर 350 से पर्दा उठा

BSA ने EICMA 2026 में दो नई मोटरसाइकिलों को पेश करके अपनी 350cc रेंज का वैश्विक स्तर पर विस्तार किया है. 'बैंटम स्क्रैम्बलर 350' और 'बैंटम बॉबर 350' में एक ही 334cc 'बैंटम' इंजन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों का अंदाज़ बिल्कुल अलग है—एक में स्क्रैम्बलर सेटअप दिया गया है, जबकि दूसरी को लो-स्लंग, सिंगल-सीट डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है.

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क्लासिक लेजेंड्स ने अब तक भारत में BSA के लाइनअप को केवल गोल्ड स्टार 650 और स्क्रैम्बलर 650 तक ही सीमित रखा है. हालाँकि, यूरोप में इस ब्रांड की रेंज काफी बड़ी है, जहाँ बैंटम 350 को भी एक बाज़ार मिल गया है.

BSA बैंटम स्क्रैम्बलर 350

बैंटम स्क्रैम्बलर की प्रेरणा BSA बुशमैन से ली गई है - एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसे 1966 में ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए पेश किया गया था. नए मॉडल में पुराने ज़माने की कुछ खूबियां बरकरार रखी गई हैं, जैसे कि स्पोक वाले पहिए, सेमी-नॉबी टायर और पीछे की तरफ दो शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. वहीं, स्क्रैम्बलर के खास फीचर्स में शामिल हैं - नंबर वाली साइड प्लेट, आगे की तरफ ऊंचा लगा 'बीक-स्टाइल' (चोंच जैसा) मडगार्ड, बैश-प्लेट और पीछे की तरफ थोड़ी धंसी हुई सिंगल-पीस सीट.

इसमें 334cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन लगा है, जो 28.6 bhp की ताकत और 30 Nm का टॉर्क पैदा करता है. BSA का कहना है कि उन्होंने इस इंजन को इस तरह ट्यून किया है कि इसमें लो और मिड-रेंज में बेहतर टॉर्क मिले और थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी ज्यादा सटीक हो. इसके अलावा, बाइक की गियरिंग में भी बदलाव किए गए हैं.

स्क्रैम्बलर में आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का पहिया लगा है, साथ ही इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क्स और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 320 mm और पीछे 240 mm की डिस्क दी गई है, और साथ ही डुअल-चैनल ABS भी मौजूद है. इसका कर्ब वेट 184 kg है और सीट की ऊंचाई 812 mm है.

BSA बैंटम बॉबर 350

बैंटम बॉबर एक काफी रिलैक्स्ड बाइक है. इसमें लो-स्लंग स्टांस, मिनिमलिस्ट बॉडीवर्क, बार-एंड मिरर्स और एक सिंगल सीट दी गई है. इसमें 334cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 27.8 bhp की ताकत और 26.4 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. साथ ही, इसमें 41mm के टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक भी मिलते हैं.

इसमें आगे 18-इंच और पीछे 17-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, साथ ही आगे 320 mm और पीछे 240 mm की डिस्क ब्रेक दी गई है. बॉबर की सीट की ऊंचाई 742 mm है, जो स्क्रैम्बलर के मुकाबले काफी कम है, हालांकि इसका वजन 189 kg है, जो थोड़ा ज्यादा है.

BSA ने एक खास 'बैंटम बॉबर 350 SP' (स्पेशल पार्ट्स) एडिशन भी पेश किया है. इसमें डार्क क्रोम फिनिश, सुनहरे रंग के अपसाइड-डाउन फोर्क्स, मोटे फ्रंट टायर वाले 16-इंच के स्पोक व्हील्स और फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिए गए हैं.