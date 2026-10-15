BSA गोल्ड स्टार 650 को मिले दो रंग विकल्प, कीमत रु.3.56 लाख से शुरू

BSA मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी रेट्रो रोडस्टर, गोल्ड स्टार 650 के लिए दो नए कलर विकल्प पेश किए हैं. 'बर्मिंघम ब्लू' और 'ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी' एडिशन में अलग-अलग पेंट स्कीम और डिटेलिंग दी गई है, जबकि इनका इंजन और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही है. बर्मिंघम ब्लू एडिशन की कीमत रु.3,55,950 है और ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन की कीमत रु.3,64,950 है (दोनों कीमतें नई दिल्ली में एक्स-शोरूम हैं).

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ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन ऐतिहासिक ब्रुकलैंड्स सर्किट से प्रेरित है, जहाँ 1937 में BSA राइडर वाल हैंडली ने 'गोल्ड स्टार' का सम्मान हासिल किया था. इसमें गहरा काला रंग (डीप ब्लैक फिनिश) दिया गया है, साथ ही क्रोम-फिनिश्ड फेंडर और टैंक पर सुनहरी धारियां (गोल्ड पिनस्ट्राइपिंग) हैं और इसमें एक क्विल्टेड सीट भी लगी है. वहीं, बर्मिंघम ब्लू एडिशन में गहरा नीला रंग, पुराने सिल्वर लुक वाला साइड-पैनल बैज और एक खास इंजन फिनिश दी गई है. दोनों ही एडिशन में 'गोल्ड स्टार' का पारंपरिक रेट्रो-रोडस्टर डिज़ाइन बरकरार रखा गया है.

मैकेनिकल तौर पर, मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अभी भी वही 652cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 45 bhp की ताकत और 55 Nm का टॉर्क पैदा करता है. मोटरसाइकिल में पहले की तरह ही ब्रेम्बो (Brembo) ब्रेक्स, डुअल-चैनल ABS और वायर-स्पोक व्हील्स दिए गए हैं.

BSA के 'ओनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम' में चार साल/50,000 km की स्टैंडर्ड वारंटी शामिल है, और इसमें 6 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी मिलता है. प्रोग्राम की शर्तों के अनुसार, खरीदार आठ साल तक के लिए 'रोडसाइड असिस्टेंस' और पांच साल तक के लिए 'एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट' भी चुन सकते हैं.