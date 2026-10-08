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बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 13 साल में पहली बार FIA-लेवल कार रेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार

ऋषभ परमार
last published date : 8 October 2026, 19:09 IST
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बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट 13 साल में पहली बार FIA-लेवल कार रेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार
हाइलाइट्स
  • IRF ने 2026 सीज़न के बाकी कैलेंडर की घोषणा की है
  • दो रेसिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएंगी: F4 इंडियन चैंपियनशिप और इंडियन रेसिंग लीग
  • BIC और नवी मुंबई राउंड JioHotstar और Star Sports पर स्ट्रीम किए जाएंगे

इंडियन रेसिंग फ़ेस्टिवल (IRF) ने अपने 2026 सीज़न के बचे हुए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (BIC) के ट्रैक पर होगी और इसका समापन नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट पर एक नाइट रेस के साथ होगा. BIC में राउंड 4 और 5 क्रमशः 31 अक्टूबर-1 नवंबर और 28-29 नवंबर को होंगे, जबकि सीज़न का फ़ाइनल 5-6 दिसंबर को नवी मुंबई की सड़कों पर आयोजित किया जाएगा.

BIC में वापसी के साथ ही इंडियन रेसिंग फ़ेस्टिवल पहली बार इस सर्किट पर रेस करेगा. इस वेन्यू पर, जहाँ पहले फ़ॉर्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री हुई थी, 13 साल के अंतराल के बाद FIA-लेवल की सिंगल-सीटर रेसिंग की वापसी होगी.

F4 Racing Championship

5-6 दिसंबर को होने वाला इंडियन रेसिंग फ़ेस्टिवल अपने सीज़न के फ़ाइनल के लिए नवी मुंबई जाएगा. यह रेस पाम बीच रोड के पास बने 3.69 किलोमीटर लंबे स्ट्रीट सर्किट पर होगी और रात की रोशनी में आयोजित की जाएगी. चेन्नई में 2024 में हुए इवेंट के बाद, यह इस फ़ेस्टिवल के इतिहास की दूसरी नाइट रेस होगी.

कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे पर 2026 सीज़न की शुरुआत हुई, जहाँ F4 इंडियन चैंपियनशिप के शुरुआती दो राउंड पूरे हुए. दो राउंड के बाद एरिस किरियाकोउ 93 पॉइंट्स के साथ चैंपियनशिप में सबसे आगे हैं, जबकि गोवा एसेस JA रेसिंग के ड्राइवर लुवि्वे साम्बुडला 88 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

F4 Championship

किरियाकोउ ने राउंड 1 में दो बार दूसरा स्थान हासिल किया और एक जीत दर्ज की, जबकि सम्बुडला ने राउंड 2 में दो जीत हासिल कीं. हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स के ड्राइवर भुवन बोनु ने दूसरे राउंड की बाकी बची रेस जीती.

इसके बाद चैंपियनशिप 22-23 अक्टूबर को चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट (MIC) में होगी. यह राउंड इंडियन रेसिंग लीग के सीज़न की शुरुआत भी होगी, जिसमें दोनों चैंपियनशिप इंडियन रेसिंग फ़ेस्टिवल के हिस्से के तौर पर मुक़ाबला करेंगी.

इंडियन रेसिंग फ़ेस्टिवल 2026 कैलेंडर

इवेंटराउंडतारीख स्थान
F4 इंडियन चैंपियनशिपराउंड 322-23 Oct 2026MIC, चेन्नई
इंडियन रेसिंग लीगराउंड 1
F4 इंडियन चैंपियनशिपराउंड 431 Oct-1 Nov 2026बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा

इंडियन रेसिंग लीग		राउंड 2
F4 इंडियन चैंपियनशिपराउंड 528-29 Nov 2026
बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा
इंडियन रेसिंग लीगराउंड 3
F4 इंडियन चैंपियनशिपराउंड 65-6 Dec 2026नवी मुंबई स्ट्रीट सर्किट
इंडियन रेसिंग लीगराउंड 4
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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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