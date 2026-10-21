₹10 लाख से कम में पहाड़ी रास्तों के लिए कौन सी कार है सबसे दमदार? खड़ी चढ़ाई पर भी दिखाएगी दम

पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. यहाँ की खड़ी चढ़ाइयाँ, तीखे मोड़, संकरी सड़कें और ऊबड़-खाबड़ रास्ते ड्राइवर और गाड़ी, दोनों की ही परीक्षा लेते हैं. हालाँकि, इन रास्तों पर चलने के लिए हमेशा एक पावरफुल SUV की ही ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सही इंजन, गियरबॉक्स, ग्राउंड क्लीयरेंस और गाड़ी का सही साइज़ बहुत मायने रखता है. अगर आप अपने बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाए बिना अक्सर पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत वाली कुछ ऐसी कारें दी गई हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं. साथ ही, यह भी बताया गया है कि इनमें से हर कार पहाड़ी रास्तों के लिए क्यों उपयुक्त है.

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टाटा पंच

पहाड़ों की संकरी और घुमावदार सड़कों पर पावर और ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ-साथ कार का साइज़ और वज़न भी बहुत मायने रखता है. टाटा पंच इस मामले में एकदम सही बैठती है; इसके अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से इसका वज़न लगभग 1,060 किलोग्राम है. शुरुआत में यह 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (87 bhp, 115 Nm) के साथ आती थी, लेकिन अब टाटा इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी देती है, जो 118 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस टर्बो-पेट्रोल इंजन का लो- और मिड-रेंज रिस्पॉन्स ज़्यादा दमदार है, जिससे खड़ी चढ़ाइयों पर गाड़ी चलाना आसान हो जाता है.

अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस: 193 मिमी

अधिकतम वजन: 1,060 किलोग्राम

ESP और हिल होल्ड असिस्ट सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड

360-डिग्री कैमरा (चुनिंदा वेरिएंट में)

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स / टोयोटा UC टैज़र

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और इसका टोयोटा वर्ज़न - अर्बन क्रूज़र टैज़र - एक और कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, जो पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (99 bhp, 148 Nm) मिलता है, जो चढ़ाई के दौरान दमदार परफॉरमेंस देता है. इसका हल्का क्लच और स्मूथ गियर शिफ्टिंग, घुमावदार रास्तों पर भी गाड़ी चलाना आसान बना देते हैं.

इसके अलावा, फ्रोंक्स में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (89 bhp, 113 Nm) मिलता है. भले ही यह कम पावरफुल है, लेकिन इसका बेहतरीन रिस्पॉन्स और भरोसेमंद पावर डिलेवरी इसे पहाड़ी इलाकों के लिए भी एक अच्छा विकल्प बनाती है.

खास बातें:

अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस: 190 मिमी

अधिकतम वजन: 1,480 किलोग्राम

ESP और हिल होल्ड असिस्ट सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड

360-डिग्री कैमरा (चुनिंदा वेरिएंट में)

रेनॉ काइगर/निसान मैग्नाइट

रेनॉ काइगर और निसान मैग्नाइट एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं और इनमें एक जैसे पावरट्रेन मिलते हैं, इसलिए चुनाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा ब्रांड ज्यादा पसंद है. दोनों में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (71 bhp, 96 Nm) और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (99 bhp, 160 Nm) का विकल्प मिलता है.

हालाँकि, पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए मैं टर्बो-पेट्रोल इंजन की सलाह दूँगा. इसका बेहतर मिड-रेंज और दमदार परफॉरमेंस चढ़ाई को आसान बना देता है, और साथ ही इन SUV को एक ज़्यादा बेहतरीन और हर तरह से उपयोगी गाड़ी बनाता है.

खास बातें:

अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस: 205 मिमी

टर्बो-पेट्रोल इंजन: 99 bhp और 160 Nm टॉर्क

ESP और हिल स्टार्ट असिस्ट: वेरिएंट के हिसाब से उपलब्ध

360-डिग्री कैमरा: चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध

स्कोडा काइलाक

पहाड़ी रास्तों पर ड्राइविंग के लिए स्कोडा काइलाक एक और बेहतरीन विकल्प है. इसमें दमदार 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 114 bhp की ताकत और 178 Nm का टॉर्क पैदा करता है. 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, यह मिड-रेंज में शानदार परफॉरमेंस देता है, जो खड़ी चढ़ाइयों और घुमावदार रास्तों पर काफी काम आती है.

हालाँकि, अगर आप रु.10 लाख के बजट पर टिके रहना चाहते हैं, तो आपको 'मिड-स्पेक सिग्नेचर मैनुअल' से काम चलाना होगा. जो लोग ऑटोमैटिक लेना चाहते हैं, उन्हें 'लोअर-स्पेक क्लासिक प्लस' वेरिएंट से समझौता करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपको कुछ फीचर्स से समझौता करना होगा. या फिर, 'सिग्नेचर+ ऑटोमैटिक' लेने के लिए आपको अपने बजट से रु.50,000 ज़्यादा खर्च करने होंगे.

खास बातें:

ग्राउंड क्लीयरेंस: 189 मिमी

टर्बो-पेट्रोल इंजन: 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क

ESP और हिल होल्ड कंट्रोल: उपलब्ध

6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स: वेरिएंट के हिसाब से उपलब्ध

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा उन लोगों के लिए एक और व्यावहारिक विकल्प है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ऐसी SUV चाहते हैं जो कभी-कभार पहाड़ी यात्राओं को भी आसानी से संभाल सके. इसका 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भरोसेमंद ताकत (102 bhp और 139 Nm) टॉर्क बनाता है, जबकि 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (109 bhp और 170 Nm) का विकल्प उन लोगों के लिए बेहतर है, जो खड़ी चढ़ाई पर ज़्यादा दमदार परफॉरमेंस चाहते हैं.

बात यह है कि आपको कौन-सा वेरिएंट मिलेगा, यह आपके बजट पर निर्भर करेगा. रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बजट में, आप अच्छे फीचर्स वाले ZXI टर्बो-पेट्रोल मैनुअल या VXI नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल का विकल्प चुन सकते हैं.

खास बातें:

ग्राउंड क्लीयरेंस: 198 मिमी

1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन: 109 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क

ESP और हिल होल्ड असिस्ट: उपलब्ध

360-डिग्री कैमरा: चुनिंदा वेरिएंट में उपलब्ध

टाटा नेक्सॉन

अगर आप पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच चुनने की सुविधा चाहते हैं, तो टाटा नेक्सॉन पर विचार किया जा सकता है. जहाँ 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 118 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क बनाता है, वहीं 1.5-लीटर डीजल इंजन का 260 Nm टॉर्क इसे पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों और सामान के साथ बार-बार सफर करने के लिए काफी बेहतर बनाता है. हालाँकि, रु.10 लाख का बजट आपके विकल्पों को सीमित कर देता है.

आप 'प्योर प्लस S' का डीजल मैनुअल या पेट्रोल AMT ले सकते हैं, जबकि अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, तो पेट्रोल मैनुअल एक किफायती विकल्प हो सकता है. रु.10 लाख के ऑन-रोड बजट में, आपको एंट्री-लेवल 'स्मार्ट प्लस' पेट्रोल मैनुअल से ही काम चलाना होगा.

खास बातें:

अधिकतम ग्राउंड क्लीयरेंस: 208 मिमी

1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन: 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क

1.5-लीटर डीजल इंजन: 113 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क

ESP और हिल होल्ड असिस्ट: उपलब्ध

ह्यून्दे वेन्यू

ह्यून्दे वेन्यू एक और अच्छा विकल्प है, खासकर अगर आप पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प वाली एक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं. 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो 120 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क बनाता है, खड़ी चढ़ाई पर बेहतर परफॉरमेंस के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हालाँकि, रु.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बजट में आपको HX5 टर्बो-पेट्रोल मैनुअल मॉडल से ही काम चलाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा.

नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन एक ज़्यादा किफायती विकल्प है. डीज़ल इंजन का दमदार टॉर्क उन लोगों को पसंद आ सकता है जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एंट्री-लेवल HX2 ट्रिम ही मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपको कुछ सुविधाजनक फीचर्स नहीं मिल पाएंगे.

खास बातें: