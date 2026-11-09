अक्टूबर-दिसंबर के डिस्काउंट में नई कार खरीदें या जनवरी का इंतजार करें? जानें रीसेल वैल्यू और बचत का असली गणित

हर साल के आख़िर में कार खरीदारों के सामने एक ही सवाल होता है: अभी के डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं या नए साल का इंतज़ार करें. दिसंबर में कंपनियां और डीलर पुराना स्टॉक निकालने के लिए ऑफ़र देते हैं, जबकि जनवरी में आम तौर पर कीमतें बढ़ जाती हैं. लेकिन दिसंबर में खरीदी गई कार जनवरी से एक साल पुरानी मानी जाती है, इसलिए रीसेल वैल्यू का गणित भी देखना ज़रूरी है.



अक्टूबर से जनवरी तक: कब क्या मिलता है?

समय आम तौर पर क्या मिलता है ध्यान रखें अक्टूबर-नवंबर (फ़ेस्टिव सीज़न) फ़्री एक्सेसरीज़ और लंबी वारंटी जैसे बंडल्ड ऑफ़र कैश डिस्काउंट दिसंबर के मुकाबले कम हो सकता है दिसंबर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, फ़्री सर्विस पैकेज और पिछले साल के स्टॉक पर डील जनवरी से पहले की कीमत पर खरीदने का मौका जनवरी आम तौर पर 2 से 3 प्रतिशत की कीमत बढ़ोतरी डिस्काउंट घट या खत्म हो सकते हैं

दिसंबर में कंपनियां सालाना टारगेट पूरा करने और स्टॉक खाली करने के लिए ज़्यादा ऑफ़र देती हैं. एक गाइड के मुताबिक़ इस दौरान डिस्काउंट रु.35,000 से रु.1.80 लाख तक पहुंच सकता है, लेकिन यह कार और डीलर पर निर्भर करता है. वहीं, नए लॉन्च हुए मॉडल्स पर डिस्काउंट मिलने की संभावना कम रहती है. हुंडई के मुताबिक़ उसके नए मॉडल्स पर अभी डिस्काउंट शून्य है, और त्योहारों के बाद डिस्काउंट बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है.

जनवरी का इंतज़ार करने पर क्या होगा

भारत में हर जनवरी में ज़्यादातर कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं. जनवरी 2026 में एमजी मोटर ने 2 प्रतिशत, निसान ने 3 प्रतिशत और रेनो ने 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की थी. इस बार हुंडई ने साफ़ कहा है कि जनवरी में कीमतें बढ़ेंगी, और ज़रूरत पड़ी तो उससे पहले भी बढ़ सकती हैं. वहीं, मारुति सुजुकी पहले ही तीन बार कीमतें बढ़ा चुकी है और अगले छह महीने में और बढ़ोतरी की योजना बना रही है.

इसका मतलब यह है कि जनवरी का इंतज़ार करने पर आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, और बदले में डिस्काउंट भी कम मिल सकता है. हालांकि, कुछ डीलर पुराने स्टॉक पर दिसंबर के ऑफ़र जनवरी में भी जारी रखते हैं.

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दिसंबर में खरीदी कार की रीसेल वैल्यू पर नए साल का क्या असर पड़ता है?

रीसेल मार्केट में कार की उम्र मॉडल ईयर के आधार पर देखी जाती है. इसलिए दिसंबर में बनी या रजिस्टर हुई कार, 1 जनवरी से पुरानी मानी जाने लगती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ दिसंबर में बनी कार के जनवरी में बिकने पर रीसेल में 5 से 7 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.

इसके अलावा, रीसेल में मैन्युफैक्चरिंग ईयर और रजिस्ट्रेशन ईयर, दोनों का असर पड़ सकता है. प्रोफ़ेशनल खरीदार आम तौर पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखते हैं, जबकि कुछ खरीदार रजिस्ट्रेशन ईयर को ज़्यादा अहमियत देते हैं. इसलिए कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट VIN और B-पिलर पर लगे प्रोडक्शन स्टिकर से जांच लें. वहीं, रीसेल वैल्यू पर कार की कंडीशन, चली हुई किलोमीटर और सर्विस हिस्ट्री का असर इस फ़र्क से कहीं ज़्यादा पड़ता है.

बचत का असली गणित

मान लीजिए कि कार की एक्स-शोरूम कीमत रु.10 लाख है, और कुछ साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू रु.5 लाख रहती है. यह सिर्फ़ एक उदाहरण है, और आपकी कार पर असली आंकड़े अलग हो सकते हैं.

मद दिसंबर में खरीदें जनवरी में खरीदें कैश डिस्काउंट (उदाहरण के लिए) रु.35,000 रु.0 मानकर संभावित कीमत बढ़ोतरी (2 से 3 प्रतिशत मानकर) मौजूदा कीमत रु.20,000 से रु.30,000 अतिरिक्त संभावित रीसेल अंतर (रु.5 लाख का 5 से 7 प्रतिशत मानकर) रु.25,000 से रु.35,000 कम तुलना का आधार दिसंबर में खरीदने से कुल संभावित बचत रु.55,000 से रु.65,000 - रीसेल अंतर घटाकर दिसंबर का संभावित शुद्ध फायदा रु.20,000 से रु.40,000 -

इस उदाहरण में दिसंबर में खरीदना जनवरी के मुकाबले रु.20,000 से रु.40,000 तक फ़ायदेमंद रहता है. लेकिन अगर आपकी कार पर डिस्काउंट शून्य है, यानी सिर्फ़ जनवरी की बढ़ोतरी से बचने का फ़ायदा मिल रहा है, तो यही गणित उल्टा भी पड़ सकता है. तब दिसंबर में खरीदने पर रु.15,000 का नुकसान या रु.5,000 तक का मामूली फ़ायदा हो सकता है. इसलिए खरीदने से पहले डीलर से अपनी कार पर मिलने वाले डिस्काउंट की लिखित पुष्टि ज़रूर लें.

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किसे क्या करना चाहिए?

आपकी स्थिति सलाह कार को 5 साल या उससे ज़्यादा रखने का प्लान है दिसंबर में मिलने वाला अच्छा डिस्काउंट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बाद में रीसेल वैल्यू पर मॉडल ईयर का असर कम हो सकता है. 2 से 3 साल में कार बदलने का प्लान है रीसेल का नुकसान ज़्यादा चुभेगा, इसलिए दोनों महीनों का हिसाब लगाकर देखें कार पर डिस्काउंट शून्य है सिर्फ़ कीमत बढ़ोतरी से बचने के लिए जल्दबाज़ी न करें, पहले गणित जांच लें कार की डिलीवरी जल्दी चाहिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दिसंबर और जनवरी की अंतिम ऑन-रोड कीमतों की तुलना जरूर करें

कुल मिलाकर, ज़्यादातर खरीदारों के लिए दिसंबर में खरीदना जनवरी का इंतज़ार करने से बेहतर रहता है, क्योंकि डिस्काउंट और कीमत बढ़ोतरी से बचने का फ़ायदा रीसेल के नुकसान से आम तौर पर बड़ा होता है. लेकिन अगर आपकी कार पर डिस्काउंट शून्य है और आप उसे जल्दी बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो पूरा हिसाब लगाए बिना फ़ैसला न करें. सबसे अहम बात यह है कि बुकिंग से पहले डिस्काउंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और जनवरी की संभावित कीमत बढ़ोतरी, इन तीनों की डीलर से पुष्टि कर लें.