क्या आप भी बेस मॉडल कार खरीदकर बाहर से एक्सेसरीज लगवाने की सोच रहे हैं? जानें कैसे यह गलती आपकी वारंटी और पैसे दोनों डुबो सकती है

बेस मॉडल कार की कम कीमत हर किसी को लुभाती है, और उसके बाद बाहर की दुकान से सस्ते में एक्सेसरीज़ लगवाने का आइडिया भी अच्छा लगता है. लेकिन असली सवाल सिर्फ़ यह नहीं है कि कौन-सी एक्सेसरी लगवाई गई है, बल्कि यह भी है कि उसे कैसे लगाया गया है. प्लग-एंड-प्ले एक्सेसरीज में आमतौर पर कम जोखिम होता है, जबकि वायरिंग में बदलाव, बॉडी में ड्रिलिंग या कटिंग करके लगाई गई एक्सेसरीज़ से वारंटी क्लेम प्रभावित हो सकता है. यह कार निर्माता की वारंटी शर्तों और खराबी की वजह पर निर्भर करता है.

बाहर से एक्सेसरीज़ लगवाने पर वारंटी का नियम क्या कहता है

कार की वारंटी पर किसी एक्सेसरी का असर उसके फिटमेंट और उससे होने वाली खराबी पर निर्भर करता है. अगर किसी मॉडिफिकेशन की वजह से कार के पुर्ज़े या सिस्टम में खराबी आती है, तो कंपनी संबंधित वारंटी क्लेम अस्वीकार कर सकती है. हालांकि, यह कार निर्माता की वारंटी शर्तों पर निर्भर करता है. अगर ग्राहक को लगता है कि उसका क्लेम गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, तो वह उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया का सहारा ले सकता है.

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कम जोखिम वाली एक्सेसरीज: किन बातों का ध्यान रखें?

एक्सेसरी वारंटी जोखिम ध्यान देने वाली बात डोर वाइज़र और मड फ्लैप आमतौर पर कम बॉडी में ड्रिलिंग न हो स्पॉइलर और रूफ रेल फिटमेंट पर निर्भर ड्रिलिंग, वेल्डिंग और अधिक भार से बचें अलॉय व्हील फिटमेंट पर निर्भर कंपनी द्वारा स्वीकृत साइज़ और स्पेसिफिकेशन चुनें सीट कवर और फ्लोर मैट आमतौर पर कम एयरबैग, पैडल और सीट के फ़ंक्शन प्रभावित न हों 12V और USB एक्सेसरीज़ आमतौर पर कम निर्धारित पावर क्षमता के भीतर इस्तेमाल करें

सीट कवर लगवाते समय खास सावधानी बरतें. अगर कार की सीटों में साइड एयरबैग, हीटिंग, वेंटिलेशन या मसाज जैसे फ़ंक्शन हैं, तो गलत फिटिंग वाले कवर इनके काम करने में बाधा डाल सकते हैं. इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है और संबंधित वारंटी क्लेम भी प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा, सन फ़िल्म, विनाइल रैप और लगेज रैक जैसी एक्सेसरीज़ पर लागू कानूनी नियमों की भी जांच करें. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है.

इन एक्सेसरीज़ से वारंटी पर असर पड़ सकता है

एक्सेसरी या बदलाव जोखिम की वजह किस पर असर बड़े साइज़ के अलॉय, चौड़े टायर, व्हील स्पेसर मैकेनिकल खराबी और सस्पेंशन पर अतिरिक्त दबाव का खतरा व्हील, स्टीयरिंग और सस्पेंशन से जुड़े पुर्ज़े हार्डवायर्ड डैशकैम, पार्किंग कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग वायरिंग काटने या गलत कनेक्शन से इलेक्ट्रिकल खराबी का खतरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के प्रभावित हिस्से आफ्टरमार्केट टचस्क्रीन, हाई-वॉट ऑडियो एम्प्लीफ़ायर डैशबोर्ड में कटिंग या वायरिंग में बदलाव इंफोटेनमेंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम हाई-वॉट हेडलाइट बल्ब वायरिंग, कनेक्टर और इलेक्ट्रिकल सर्किट पर अतिरिक्त लोड या गर्म होने का खतरा हेडलाइट सर्किट, वायरिंग और संबंधित पुर्ज़े बॉडी किट, फ़्लेयर्ड व्हील आर्च, आफ्टरमार्केट सनरूफ बॉडी में ड्रिलिंग, कटिंग या वेल्डिंग से नुकसान का खतरा बॉडी पैनल, सीलिंग और संबंधित वारंटी आफ्टरमार्केट CNG किट, ECU रीमैप, टर्बो और एग्ज़ॉस्ट में बदलाव इंजन, फ्यूल सिस्टम या उत्सर्जन से जुड़े सिस्टम में बदलाव इंजन, पावरट्रेन और संबंधित पुर्ज़े राइड हाइट में बदलाव सस्पेंशन की बनावट और वाहन की ज्योमेट्री में बदलाव सस्पेंशन, स्टीयरिंग और संबंधित पुर्ज़े

सबसे ज़्यादा जोखिम वहां है जहां फ़ैक्ट्री वायरिंग काटी या दोबारा जोड़ी जाती है. स्टीयरिंग व्हील बदलवाते समय अगर एयरबैग या इंफोटेनमेंट की वायरिंग छेड़ी जाए, तो यह भी बड़ा रेड फ़्लैग माना जाता है. वहीं, कुछ बदलाव बीमा कवरेज और क्लेम पर भी असर डाल सकते हैं.

बेस मॉडल में बाहर से एक्सेसरीज़ लगवाने पर पैसे कैसे डूब सकते हैं

अगर बाहर से लगवाई गई वायरिंग या हेडयूनिट की वजह से इलेक्ट्रिकल खराबी आती है, तो उससे प्रभावित हिस्से की मरम्मत का खर्च आपको खुद उठाना पड़ सकता है. इसके अलावा, कई बार खराबी दूर करने के लिए एक्सेसरी हटानी भी पड़ सकती है, जिससे उस पर खर्च किया गया पैसा बेकार जा सकता है. वहीं, कंपनी द्वारा स्वीकृत एक्सेसरीज़ अधिक भरोसेमंद विकल्प हो सकती हैं, लेकिन इनकी कीमत बाहर मिलने वाली एक्सेसरीज़ से ज़्यादा हो सकती है. इसलिए इन्हें डीलरशिप पर लगवाने से पहले भी वारंटी कवरेज और फिटमेंट की शर्तों की लिखित पुष्टि कर लेनी चाहिए.

वारंटी बचाने के लिए क्या करें

कदम क्यों ज़रूरी है मैनुअल पढ़ें और फिटमेंट से पहले डीलर या सर्विस सेंटर से पूछें हर कंपनी की वारंटी शर्तें अलग होती हैं बातचीत ईमेल या WhatsApp पर करें विवाद होने पर लिखित रिकॉर्ड काम आ सकता है हर एक्सेसरी का बिल और रसीद रखें फिटमेंट कब और किसने किया, इसका रिकॉर्ड मिलता है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ के लिए कंपनी द्वारा स्वीकृत कनेक्टर और फिटमेंट प्रक्रिया अपनाएं वायरिंग से जुड़ी खराबी और वारंटी विवाद का जोखिम कम हो सकता है जहां संभव हो, कंपनी द्वारा स्वीकृत एक्सेसरीज़ चुनें सही फिटमेंट और संबंधित वारंटी कवरेज की पुष्टि करना आसान हो सकता है

कुल मिलाकर, बाहर से एक्सेसरीज़ लगवाना हमेशा गलत नहीं है, लेकिन गलत फिटमेंट से कार की वारंटी और आपकी जेब, दोनों पर असर पड़ सकता है. डोर वाइज़र, फ्लोर मैट और सही फिटिंग वाले सीट कवर जैसी एक्सेसरीज़ में आमतौर पर कम जोखिम होता है. वहीं, वायरिंग में बदलाव, बॉडी में ड्रिलिंग और इंजन से छेड़छाड़ करने वाली एक्सेसरीज़ अधिक जोखिम वाली हो सकती हैं. इसलिए कोई भी बदलाव कराने से पहले कार निर्माता की वारंटी शर्तें जांचें और अधिकृत सर्विस सेंटर से लिखित पुष्टि लें.