अगर आप ट्रैफिक में काफी समय बिताते हैं, तो ऑटोमैटिक कार आपके रोज़मर्रा के सफर को आसान बना सकती है. इसमें आपको हर सिग्नल पर बार-बार क्लच दबाने या गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हालाँकि, पुरानी ऑटोमैटिक कार खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके गियरबॉक्स की मरम्मत काफी महंगी पड़ सकती है.

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रु.6 लाख के बजट में, आप पुरानी हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान कारों में से चुन सकते हैं. कुछ कारों में पारंपरिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होते हैं, कुछ में CVT का इस्तेमाल होता है, जबकि ज़्यादा किफायती विकल्पों में AMT मिलता है. हर कार को चलाने का अनुभव अलग होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले यह जान लेना अच्छा रहेगा कि आप क्या खरीद रहे हैं.

1. ह्यून्दे ग्रांड i10

पुरानी कार की कीमत: रु.3.80 लाख से रु.5.40 लाख

मॉडल वर्ष: 2016 से 2019 तक

विचार करने लायक वेरिएंट: सिलेक्टेड स्पॉर्ट्ज़ AT और आस्टा AT वेरिएंट अगर आप ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो ह्यून्दे ग्रांड i10 एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और फोर-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स धीमी रफ़्तार वाले ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाना आसान बनाते हैं, जबकि इसका हल्का स्टीयरिंग तंग गलियों में गाड़ी चलाने या कम जगह में पार्क करने में मदद करता है. इसका कैबिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए काफ़ी आरामदायक है, और कुछ वेरिएंट्स में पीछे की तरफ AC वेंट्स भी मिलते हैं.

इसकी मुख्य कमी फ्यूल इकॉनमी (माइलेज) है, जो भारी ट्रैफिक में काफी कम हो सकती है. इसे खरीदने से पहले यह जांच लें कि गाड़ी का रखरखाव कैसा रहा है, गियरबॉक्स कितनी आसानी से काम करता है और AC ठीक से ठंडा करता है या नहीं. पुरानी कारों के मामले में, अच्छी तरह से मेंटेन की गई गाड़ी लेना, ज्यादा फीचर्स वाली लेकिन खराब सर्विस हिस्ट्री वाली गाड़ी लेने की तुलना में आमतौर पर एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होता है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: देखें कि क्या कार 'ड्राइव' और 'रिवर्स' मोड में आसानी से चलती है. अचानक झटके, देरी, तेल का रिसाव और किसी अजीब तरह की आवाज़ पर ध्यान दें. AC को टेस्ट करें और किसी मैकेनिक से गियरबॉक्स की जांच करवाएं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो मुख्य रूप से शहर में गाड़ी चलाते हैं और एक ऐसी ऑटोमैटिक कार चाहते हैं जो ट्रैफिक में स्मूथ चले.

2. होंडा ब्रियो

पुरानी कार की कीमत: रु.3.50 लाख से रु.4.80 लाख

मॉडल वर्ष: 2016 से 2018 तक

खरीदने के लिए सही वेरिएंट: VX AT (ऑटोमैटिक)

होंडा ब्रियो एक छोटी हैचबैक है, जिसे तंग गलियों में चलाना और कम जगह में पार्क करना आसान है. इसके VX AT वेरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है, जो AMT के मुकाबले काफी बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद है. इसकी बड़ी खिड़कियां ड्राइवर को सड़क का अच्छा नज़ारा भी देती हैं.

होंडा ने भारत में ब्रियो (Brio) की बिक्री बंद कर दी है. कई नई हैचबैक कारों की तुलना में, इसमें पीछे की सीट और बूट (डिग्गी) का स्पेस कम है. यह कार अकेले व्यक्ति या किसी जोड़े के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन परिवारों को इसे खरीदने से पहले इसमें मौजूद जगह (स्पेस) जरूर देख लेनी चाहिए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित कर लें कि कार की मरम्मत के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल सकें.

खरीदने से पहले क्या जांचें: गियर बदलते समय झटके या देरी को चेक करें। कांच वाले टेलगेट को देखें कि कहीं उसमें कोई नुकसान या पानी का रिसाव तो नहीं है. AC को टेस्ट करें, सस्पेंशन चेक करें और होंडा सर्विस सेंटर से पार्ट्स की उपलब्धता के बारे में पूछें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो शहर में चलाने के लिए एक छोटी ऑटोमैटिक कार चाहते हैं, और जिन्हें बहुत ज़्यादा बूट स्पेस या पिछली सीट पर ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है.

3. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट

पुरानी कार की कीमत: रु.4.40 लाख से रु.5.90 लाख

मॉडल वर्ष: 2018 से 2021 तक

खरीदने के लिए सही वेरिएंट: VXi AGS या ZXi AGS (ऑटोमैटिक)

तीसरी पीढ़ी की मारुति सुजुकी स्विफ्ट रोज़मर्रा के सफर के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है. इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है. इसमें आपको क्लच पैडल दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यह कार इतनी कॉम्पैक्ट है कि तंग जगहों में भी आसानी से फिट हो जाती है। मारुति का व्यापक सर्विस नेटवर्क इसकी नियमित देखरेख को भी आसान बनाता है.

AMT में गियर पारंपरिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की तरह इतनी स्मूथली नहीं बदलते हैं. जब कार गियर बदलती है, तो आपको थोड़ा ठहराव या हल्का झटका महसूस हो सकता है. कुछ हद तक यह सामान्य है, लेकिन अगर झटके तेज़ हों या कार गियर बदलने में हिचकिचाए, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. पुरानी स्विफ्ट कारों की रीसेल वैल्यू भी अच्छी बनी रहती है, इसलिए कीमत की तुलना कार की उम्र, चली गई दूरी (किलोमीटर) और उसकी स्थिति से ज़रूर करें.

खरीदने से पहले क्या जांचें: धीमी ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर देखें कि क्या गियर बदलते समय तेज़ झटके लगते हैं या देरी होती है. किसी मैकेनिक से क्लच और गियरबॉक्स सिस्टम की जांच करवाएं, और पुरानी मरम्मत के बारे में जानने के लिए सर्विस रिकॉर्ड देखें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक लोकप्रिय हैचबैक चाहते हैं जिसका रखरखाव आसान हो, और जिन्हें AMT द्वारा गियर बदलने का तरीका स्वीकार्य हो.

4. मारुति सुजुकी बलेनो

पुरानी कार की कीमत: रु.4.50 लाख से रु.5.95 लाख

मॉडल वर्ष: 2016 से 2019 तक

खरीदने के लिए सही वेरिएंट: Delta CVT या Zeta CVT (ऑटोमैटिक), शर्तों के अनुसार उपलब्धता

अगर आपको एक छोटी हैचबैक की तुलना में ज़्यादा जगह चाहिए, तो पुरानी मारुति सुज़ुकी बलेनो पर विचार किया जा सकता है. उस समय के कुछ पेट्रोल वेरिएंट्स में CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था. CVT में पारंपरिक गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे पावर डिलीवरी का तरीका बदल जाता है और शहर के ट्रैफ़िक में गाड़ी की रफ़्तार बहुत स्मूथ तरीके से बढ़ती है. बलेनो में पीछे की सीटों पर भी काफ़ी जगह है और इसमें एक काम का बूट (डिग्गी) भी मिलता है.

खरीदने से पहले सटीक मॉडल और गियरबॉक्स की जांच कर लें, क्योंकि हर ऑटोमैटिक बलेनो में CVT नहीं होता है. कुछ नए वर्ज़न में इसकी जगह AMT का इस्तेमाल होता है. तेज़ एक्सीलरेट करने पर इंजन से ज़्यादा आवाज़ आ सकती है, जो CVT के मामले में आम बात है. गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री का साफ होना ज़रूरी है, और खरीदने से पहले यह ज़रूर देख लें कि गियरबॉक्स से कोई अजीब आवाज़ तो नहीं आ रही या वह कांप तो नहीं रहा है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: पक्का करें कि कार में CVT है और इसके सर्विस रिकॉर्ड देखें. टेस्ट ड्राइव के दौरान, ध्यान दें कि क्या गाड़ी कांपती है, कोई अजीब आवाज़ आती है, या एक्सीलरेट करने पर गाड़ी की प्रतिक्रिया में देरी होती है। डील फाइनल करने से पहले किसी मैकेनिक से गियरबॉक्स की जांच ज़रूर करवा लें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: छोटे परिवार, जिन्हें शहर के ट्रैफिक में ज़्यादा जगह और तेज़ रफ़्तार (स्मूथ एक्सेलरेशन) चाहिए.

5. होंडा अमेज़

पुरानी कार की कीमत: रु.4.20 लाख से रु.5.85 लाख

मॉडल वर्ष: 2016 से 2019 तक

खरीदने के लिए सही वेरिएंट: S CVT या V CVT पेट्रोल, कार के मॉडल के अनुसार

अगर आप हैचबैक के बजाय सेडान पसंद करते हैं, तो होंडा अमेज़ एक अच्छा विकल्प है. इस दौरान आए इसके पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्ज़न में CVT गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे धीमी ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाना कम थकाऊ हो जाता है. इसकी बड़ी डिक्की (बूट) शॉपिंग बैग, ऑफ़िस के सामान और परिवार के साथ यात्राओं के लिए काफ़ी काम आती है.

इन वर्षों के दौरान अमेज (Amaze) अलग-अलग पीढ़ियों में बेची गई है, इसलिए इसके फीचर्स अलग-अलग हो सकते हैं. यह मानकर न चलें कि हर वर्ज़न में पैडल शिफ्टर्स या एक जैसे उपकरण होंगे. कार की सर्विस हिस्ट्री और गियरबॉक्स की स्थिति को ध्यान से जांच लें। खराब तरीके से रखी गई नई कार की तुलना में, अच्छी तरह से मेंटेन की गई कार एक बेहतर विकल्प है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: कार के दस्तावेजों से गियरबॉक्स की पुष्टि करें. गाड़ी चलाते समय झटके, अजीब आवाज़ें या देरी महसूस होने पर ध्यान दें. आगे के बम्पर और गाड़ी के निचले हिस्से पर खरोंचें देखें, और गड्ढों से गुजरते समय सस्पेंशन से आने वाली आवाज़ों को सुनें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो शहर के हिसाब से सही ऑटोमैटिक सेडान चाहते हैं, जिसमें परिवार के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त बूट स्पेस हो.

6. टाटा टियागो

पुरानी कार की कीमत: रु.3.80 लाख से रु.5.60 लाख

मॉडल वर्ष: 2019 से 2022 तक

खरीदने के लिए सही वेरिएंट: चुनिंदा XTA, XZA और XZA+ AMT वेरिएंट (ऑटोमैटिक)

अगर आप रु.6 लाख से कम कीमत में एक अपेक्षाकृत नई और सुरक्षित 4-स्टार रेटिंग वाली हैचबैक की तलाश में हैं, तो टाटा टियागो पर विचार किया जा सकता है. इसके कुछ पेट्रोल वेरिएंट्स में 1.2-लीटर इंजन के साथ 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है. इसका कॉम्पैक्ट साइज़ शहर में गाड़ी चलाना आसान बनाता है, और कुछ वेरिएंट्स में टचस्क्रीन, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

स्विफ्ट की तरह, टियागो के AMT में भी गियर बदलते समय थोड़ा ठहराव आ सकता है. कुछ ड्राइवर जल्दी ही इसके आदी हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग CVT या पारंपरिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को ज्यादा पसंद कर सकते हैं. यह देखें कि रुकी हुई स्थिति से कार कैसे आगे बढ़ती है, रिवर्स होती है और ढलान पर कैसे चढ़ती है. नया मॉडल होना अच्छी बात है, लेकिन कार की हालत और सर्विस हिस्ट्री ज्यादा मायने रखती है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: कार को धीमी ट्रैफिक और चढ़ाई वाली सड़क पर चलाकर देखें. देखें कि कहीं कोई तेज़ झटके तो नहीं लग रहे, कोई वॉर्निंग लाइट तो नहीं जल रही, या इंजन में बहुत ज़्यादा कंपन तो नहीं हो रहा है. AC को टेस्ट करें और किसी मैकेनिक से क्लच, गियरबॉक्स और सर्विस रिकॉर्ड की जांच करवाएं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एक नई जैसी पुरानी हैचबैक कार चाहते हैं और जिन्हें AMT गियरबॉक्स से कोई दिक्कत नहीं है.

पुरानी ऑटोमैटिक कार खरीदने से पहले जांचने योग्य 3 बातें

कोई भी फैसला लेने से पहले, गियरबॉक्स और सर्विस हिस्ट्री की जांच कर लें, और यह भी देख लें कि धीमी गति वाले ट्रैफिक में कार कैसी चलती है, ताकि बाद में आपको महंगे रिपेयर का खर्च न उठाना पड़े.

1. जानें कि कार में कौन सा गियरबॉक्स है

पुराने ग्रांड i10 और ब्रियो जैसी कारों में मिलने वाला पारंपरिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, कम स्पीड पर आमतौर पर काफी स्मूथ लगता है. बलेनो और अमेज़ के कुछ वेरिएंट्स में मिलने वाला CVT भी स्मूथ एक्सीलरेशन देता है. स्विफ्ट और टियागो में इस्तेमाल होने वाला AMT, असल में एक मैनुअल गियरबॉक्स का ऑटोमैटिक वर्ज़न है, जिसमें गियर बदलते समय हल्का पॉज़ (झटका) महसूस हो सकता है.



अगर ट्रैफ़िक में स्मूथ ड्राइविंग आपकी पहली प्राथमिकता है, तो पारंपरिक ऑटोमैटिक या CVT वाला विकल्प चुनें. वहीं, अगर आप कोई सस्ता विकल्प चाहते हैं और गियर बदलते समय होने वाले हल्के पॉज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो AMT आपके लिए सही हो सकता है.

2. गियरबॉक्स की जांच करवाएं

पुरानी ऑटोमैटिक कार देखने में भले ही ठीक लगे, लेकिन उसमें गियरबॉक्स की समस्या हो सकती है. सर्विस रिकॉर्ड चेक करें और पहले हुई मरम्मत के बारे में पूछें। टेस्ट ड्राइव के दौरान ध्यान दें कि कहीं कार में तेज़ झटके तो नहीं लग रहे, 'ड्राइव' या 'रिवर्स' मोड चुनते समय कोई देरी तो नहीं हो रही, कोई अजीब आवाज़ तो नहीं आ रही, या कोई वॉर्निंग लाइट तो नहीं जल रही.



पुरानी होने पर AMT कारों में क्लच या एक्चुएटर की मरम्मत की ज़रूरत पड़ सकती है. CVT और सामान्य ऑटोमैटिक कारों को भी सही मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. पैसे देने से पहले किसी मैकेनिक से कार की जांच ज़रूर करवा लें.

3. ट्रैफ़िक में इसकी टेस्ट-ड्राइव लें

कार को सिर्फ खाली सड़क पर ही टेस्ट न करें. इसे धीमे ट्रैफिक में चलाएं, कई बार रोकें, रिवर्स करें और हो सके तो किसी ढलान पर भी चलाकर देखें. देखें कि रुकने के बाद कार कितनी आसानी से आगे बढ़ती है और गियर कितनी स्मूथली बदलती है.

गाड़ी खड़ी होने और चलते समय, दोनों स्थितियों में AC को चेक करें. अगर गाड़ी गर्म होने पर झटके लेने लगे या कुछ अलग तरह से व्यवहार करे, तो उसे खरीदने से पहले चेक करवा लें.

रु.6 लाख से कम में आपको कौन सी पुरानी ऑटोमैटिक कार खरीदनी चाहिए?

अगर आप पारंपरिक ऑटोमैटिक कार पसंद करते हैं, तो ह्यून्दे ग्रांड i10 और होंडा ब्रियो पर विचार किया जा सकता है. ग्रांड i10 शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक व्यावहारिक विकल्प है, जबकि ब्रियो उन खरीदारों के लिए सही है जो छोटी कार चाहते हैं.

अगर आप CVT पसंद करते हैं, तो बलेनो (Baleno) और अमेज़ (Amaze) पर विचार किया जा सकता है; अमेज़ में आपको एक सेडान की तरह ज़्यादा बूट स्पेस भी मिल जाता है. स्विफ्ट (Swift) और टियागो (Tiago) उन खरीदारों के लिए सही हैं जो एक किफायती AMT हैचबैक चाहते हैं और जिन्हें गियर बदलते समय थोड़ा रुकने (pause) से कोई दिक्कत नहीं है.

आप चाहे जो भी कार चुनें, उसकी सर्विस हिस्ट्री ज़रूर चेक करें, एक अच्छी टेस्ट ड्राइव लें और गियरबॉक्स की जांच करवाएं. सर्विसिंग और मरम्मत के लिए कुछ पैसे अलग से रखें, और अपने बजट में जो कार सबसे अच्छी कंडीशन में मिले, उसे ही खरीदें.