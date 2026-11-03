BYD ने भारत में सीलियन 7 की 5,000 यूनिट्स की डिलेवरी की
- कीमतें रु.41.90 लाख से शुरू होती हैं
- इसमें 71.8 kWh और 82.56 kWh के बैटरी पैक मिलते हैं, जिनकी अधिकतम रेंज 567 km होने का दावा किया गया है
- यह चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है: डायनामिक, प्रीमियम, परफॉरमेंस और फेस्टिव एडिशन
बीवाईडी इंडिया ने घोषणा की है कि फरवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से उसने 'सीलायन 7' (Sealion 7) की 5,000 यूनिट्स डिलेवर कर दी हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत रु.41.90 लाख से शुरू होती है और यह दो बैटरी पैक विकल्पों - 71.8 kWh और 82.56 kWh - के साथ आती है. कंपनी के अनुसार, यह अधिकतम 567 km की NEDC रेंज देती है और चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है: डायनामिक, प्रीमियम, परफॉरमेंस और लिमिटेड ‘फेस्टिव एडिशन’.
यह भी पढ़ें: एंट्री-लेवल जीप कंपस स्पोर्ट डीजल में मिला 9-स्पीड AT गियरबॉक्स, कीमत रु.21.99 लाख
प्रीमियम वेरिएंट में 82.56 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी NEDC रेंज 567 km बताई गई है. वहीं, डुअल-मोटर परफॉरमेंस वेरिएंट 523 bhp की ताकत और 690 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 4.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. दोनों वेरिएंट्स में पैनोरमिक ग्लास रूफ और 15.6-इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
ब्रांड ने एक अधिक किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट भी पेश किया है, जिसकी कीमत रु.41.90 लाख है. इसमें 71.8 kWh का छोटा 'ब्लेड बैटरी' पैक दिया गया है, जिसकी NEDC रेंज 520 km बताई गई है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है.
इसके अलावा, त्योहारी सीजन से पहले कंपनी ने रु.50.60 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर एक लिमिटेड 'फेस्टिव एडिशन' लॉन्च किया है. प्रीमियम वेरिएंट पर आधारित इस मॉडल में टैन और ब्लैक कैबिन, क्विल्टेड नैप्पा लेदर सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ के लिए इलेक्ट्रिक सनशेड और हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है. इस एडिशन की केवल 150 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी.
यह उपलब्धि नवरात्रि सहित 2026 के त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खुदरा बिक्री में आए सुधार के बीच हासिल हुई है. FADA के अनुसार, नवरात्रि 2025 में 92,628 यूनिट्स की तुलना में, नवरात्रि 2026 के दौरान कुल EV खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 26.78% बढ़कर 1,17,437 यूनिट्स हो गई.
BYD सीलियन 7 का मुकाबला टेस्ला मॉडल Y, BMW iX1 LWB, ह्यून्दे आइयोनिक 5 और किआ EV6 से है.
लोकप्रिय बीयेडी मॉडल
- बीयेडी
एटो 3 ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 28.99 - 39.43 लाख
- बीयेडी
सीलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.6 - 61.75 लाख
- बीयेडी
ईमैक्स 7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.9 - 29.9 लाख
- बीयेडी
सीलायन 7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 50.6 - 63.68 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- EICMA 2026 में टीवीएस अपाचे RTR 125 से पर्दा उठाया गयाअपाचे RTR 125, TVS मोटर कंपनी की सबसे स्पोर्टी 125 cc मोटरसाइकिल है. इसमें 125 cc का, चार-वॉल्व वाला, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन लगा है, जो 14.7 bhp की ताकत बनाता है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026 में रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT750 को किया गया पेश, फेयर्ड और अनफेयर्ड वर्ज़न मौजूदहिमालयन 750 के बाद, GT 750 दूसरी ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें कंपनी का नया 750cc इंजन दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 के डिटेल्स का हुआ खुलासा: 743cc ट्विन-सिलेंडर इंजन, 224 kg कर्ब वेट743cc का पैरेलल-ट्विन इंजन 54.3 bhp की ताकत और 63 Nm का टॉर्क पैदा करता है. कीमतों की घोषणा नवंबर 2026 के आखिर में 'मोटोवर्स' (Motoverse) में की जाएगी.1 मिनट पढ़ें
- BYD ने भारत में सीलियन 7 की 5,000 यूनिट्स की डिलेवरी कीब्रांड ने हाल ही में रु.50.60 लाख में BYD सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन लॉन्च किया है.2 मिनट पढ़े
- ₹15 लाख से कम में ब्लैक इंटीरियर वाली 9 फैमिली कारें, फ्रॉन्क्स से XUV 3XO तक ये हैं विकल्पभारत में उपलब्ध नौ ऐसी पारिवारिक कारों पर नज़र डालें, जिनमें डार्क इंटीरियर है, जिसे मेंटेन करना आसान है.1 मिनट पढ़ें
- EICMA 2026 से पहले यामाहा टेनेरे 4 कॉन्सेप्ट का हुआ खुलासाइस नई हल्की एडवेंचर मोटरसाइकिल में सिंगल-सिलेंडर इंजन, 21-इंच का अगला पहिया और 18-इंच का पिछला पहिया दिया गया है. इसे उन राइडर्स के लिए तैयार किया जा रहा है जो एक किफायती और सुलभ विकल्प में ऑफ-रोड क्षमता की तलाश कर रहे हैं.1 मिनट पढ़ें
- नई नॉर्टन 450 साल 2027 में लॉन्च की जाएगीनॉर्टन ने EICMA में अपनी नई 454cc सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल के डेब्यू से पहले, उसकी एक झलक दिखाई है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Nov 2, 2026कम कद वाले राइडर्स के लिए रु.90,000 से कम कीमत वाले 5 हल्के स्कूटर: प्लेज़र+, फैसिनो, ज़ेस्ट और अन्यभारत में अभी उपलब्ध सबसे बेहतरीन हल्के स्कूटरों में से पाँच पर एक नज़र डालें.10 मिनट पढ़े
- ऋषभ परमार | Nov 2, 2026CNG कार खरीदने पर भी मिलेगा सामान रखने के लिए अच्छा बूट स्पेस, ये 5 फैक्ट्री-फिटेड मॉडल हैं खासयहाँ 2026 में उपलब्ध, फैक्ट्री-फिटेड CNG वाली ऐसी पाँच कारें दी गई हैं जिनकी काफी माँग है और जिनमें सचमुच इस्तेमाल लायक बूट स्पेस मिलता है.10 मिनट पढ़े