BYD ने भारत में सीलियन 7 की 5,000 यूनिट्स की डिलेवरी की

बीवाईडी इंडिया ने घोषणा की है कि फरवरी 2025 में लॉन्च होने के बाद से उसने 'सीलायन 7' (Sealion 7) की 5,000 यूनिट्स डिलेवर कर दी हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV की कीमत रु.41.90 लाख से शुरू होती है और यह दो बैटरी पैक विकल्पों - 71.8 kWh और 82.56 kWh - के साथ आती है. कंपनी के अनुसार, यह अधिकतम 567 km की NEDC रेंज देती है और चार वेरिएंट्स में उपलब्ध है: डायनामिक, प्रीमियम, परफॉरमेंस और लिमिटेड ‘फेस्टिव एडिशन’.

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प्रीमियम वेरिएंट में 82.56 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी NEDC रेंज 567 km बताई गई है. वहीं, डुअल-मोटर परफॉरमेंस वेरिएंट 523 bhp की ताकत और 690 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह 4.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. दोनों वेरिएंट्स में पैनोरमिक ग्लास रूफ और 15.6-इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

ब्रांड ने एक अधिक किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट भी पेश किया है, जिसकी कीमत रु.41.90 लाख है. इसमें 71.8 kWh का छोटा 'ब्लेड बैटरी' पैक दिया गया है, जिसकी NEDC रेंज 520 km बताई गई है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है.

इसके अलावा, त्योहारी सीजन से पहले कंपनी ने रु.50.60 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर एक लिमिटेड 'फेस्टिव एडिशन' लॉन्च किया है. प्रीमियम वेरिएंट पर आधारित इस मॉडल में टैन और ब्लैक कैबिन, क्विल्टेड नैप्पा लेदर सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ के लिए इलेक्ट्रिक सनशेड और हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है. इस एडिशन की केवल 150 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी.

यह उपलब्धि नवरात्रि सहित 2026 के त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खुदरा बिक्री में आए सुधार के बीच हासिल हुई है. FADA के अनुसार, नवरात्रि 2025 में 92,628 यूनिट्स की तुलना में, नवरात्रि 2026 के दौरान कुल EV खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 26.78% बढ़कर 1,17,437 यूनिट्स हो गई.

BYD सीलियन 7 का मुकाबला टेस्ला मॉडल Y, BMW iX1 LWB, ह्यून्दे आइयोनिक 5 और किआ EV6 से है.