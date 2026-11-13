बीवाईडी डेंज़ा D9 इलेक्ट्रिक MPV भारत में रु.90 लाख में हुई लॉन्च
चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD डेन्ज़ा ने भारतीय बाज़ार में दो मॉडल - डेन्ज़ा D9 और डेन्ज़ा Z9 GT शूटिंग ब्रेक - लॉन्च करके अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है. डेन्ज़ा D9 को रु.90 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया है. लग्ज़री MPV सेगमेंट में इसका मुकाबला टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM से है.
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डेंज़ा D9: आयाम
|डाइमेंशन
|माप
|लंबाई
|5,250 मिमी
|चौड़ाई
|1,960 मिमी
|ऊंचाई
|1,900 मिमी
|व्हीलबेस
|3,110 मिमी
|कर्ब वेट
|2,915 किग्रा
डेंज़ा D9 की लंबाई 5,250 mm, चौड़ाई 1,960 mm और ऊंचाई 1,900 mm है. इसका व्हीलबेस 3,110 mm है और इसका न्यूनतम टर्निंग रेडियस 5.85 मीटर है। इस MPV में 2+2+3 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें दी गई हैं. लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में डेंज़ा D9 इन तीनों में सबसे बड़ी है; इसकी लंबाई 5,250 mm, चौड़ाई 1,960 mm और व्हीलबेस 3,110 mm है. हालाँकि, 1,900 mm की ऊंचाई के साथ, यह टोयोटा वेलफायर (1,950 mm) और लेक्सस LM (1,940 mm) दोनों की तुलना में कम ऊंची है.
डेंज़ा D9: पावरट्रेन
|स्पेसिफिकेशन
|डेंज़ा D9
|बैटरी टाइप
|बीवाईडी ब्लेड LFP (दूसरी पीढ़ी)
|बैटरी क्षमता
|115.07kWh
|मोटोर टाइप
|स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर
|मोटर कॉन्फ्रिग्रेशन
|सामने की तरफ लगी सिंगल मोटर
|अधिकतम ताकत
|462.2 बीएचपी
|अधिकतम टॉर्क
|365 एनएम
|ड्राइवट्रेन
|फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD
|0-100 किमी/प्रतिघंटा
|8.5 सेंकंड
|WLTC रेंज
|608km
|एसी चार्जिंग क्षमता
|11kW (3-फेज़)
|डीसी चार्जिंग
|10-97% 9 मिनट में (दावा)
इस MPV में आगे की तरफ एक परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर लगी है. यह मोटर अधिकतम 340kW की ताकत और 365Nm का टॉर्क पैदा करती है, और यह पावर आगे के पहियों तक पहुंचाई जाती है.
इलेक्ट्रिक मोटर 115.07 kWh की दूसरी पीढ़ी की BYD ब्लेड लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी से पावर लेती है. WLTC साइकिल के अनुसार, D9 की ड्राइविंग रेंज 608 km बताई गई है. यह 8.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है.
यह बैटरी थ्री-फेज कनेक्शन के ज़रिए 11kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. साथ ही, यह DC चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 9 मिनट में 10 से 97% तक चार्जिंग हो सकती है.
डेंज़ा D9: फीचर्स और उपकरण
डेंज़ा D9 में 15.6-इंच की फ्लोटिंग सेंट्रल टचस्क्रीन और 10.25-इंच का फुल-LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. अन्य सुविधाओं में दूसरी रो के आर्मरेस्ट पर लगी स्क्रीन, 16-स्पीकर वाला डेवियालेट (Devialet) ऑडियो सिस्टम, थ्री-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम और एक रेफ्रिजरेटर शामिल हैं.
दूसरी रो की सीटों में 10-वे पावर एडजस्टमेंट, 10-पॉइंट मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन, मेमोरी फंक्शन और पावर से एडजस्ट होने वाले लेग रेस्ट दिए गए हैं. आगे की सीटों में भी पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज और मेमोरी फंक्शन की सुविधा मिलती है.
अतिरिक्त उपकरणों में सनशेड के साथ 1.1 वर्ग मीटर की पैनोरमिक ग्लास रूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, चार जगहों पर 50W की वायरलेस चार्जिंग, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और छह USB पोर्ट शामिल हैं.
डेंज़ा D9: सुरक्षा फीचर्स
सुरक्षा उपकरणों में नौ एयरबैग शामिल हैं, जिनमें फुल-लेंथ साइड कर्टेन एयरबैग और एक फ्रंट सेंटर एयरबैग भी हैं. इस MPV में एक मजबूत सेफ्टी बॉडी स्ट्रक्चर और DiSus-C इंटेलिजेंट डैम्पिंग सस्पेंशन भी दिया गया है.
इसके ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक ब्रेकिंग, इमरजेंसी लेन-कीपिंग असिस्ट और ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन शामिल हैं.
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
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- टाटा
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- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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