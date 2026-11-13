बीवाईडी डेंज़ा Z9 GT भारत में रु.1.57 करोड़ में हुई लॉन्च

BYD अपने लग्ज़री इलेक्ट्रिक ब्रांड 'डेंज़ा' (Denza) को भारत ले आई है, और इसके दो मॉडलों में से Z9 GT सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली गाड़ी है. लग्ज़री MPV 'D9' के साथ लॉन्च की गई Z9 GT की कीमत रु.1.57 करोड़ (एक्स-शोरूम) है और यह पूरी तरह से इम्पोर्ट होकर (CBU के रूप में) भारत आती है. यह एक 'फोर-डोर शूटिंग ब्रेक' है—एक ऐसी बॉडी स्टाइल जिसमें सेडान का अगला हिस्सा, एक लंबी ढलान वाली छत (रूफलाइन) और हैचबैक जैसा पिछला हिस्सा शामिल होता है. फिलहाल भारत में बिकने वाली कारों में, इस तरह की यह इकलौती गाड़ी है.

डेंज़ा Z9 GT: पावरट्रेन

Z9 GT का परफॉरमेंस इसके कैबिन जितना ही शानदार है. इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है – एक आगे और दो पीछे – जो मिलकर 1,140 bhp की ताकत और 1,210 Nm का टॉर्क पैदा करती हैं. आगे वाली मोटर 308 bhp की ताकत बनाती है, जबकि पीछे लगी दोनों मोटरों में से हर एक 416 bhp की ताकत पैदा करती है.

यह इस इलेक्ट्रिक शूटिंग ब्रेक को 2.7 सेकंड (दावे के अनुसार) में 0 से 100 kmph की रफ्तार तक पहुँचाने के लिए काफी है, और इसकी टॉप स्पीड 269 kmph है.

GT में 122.49 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह WLTP साइकिल पर 598 km तक की रेंज देता है.

डेंज़ा Z9 GT: बाहरी हिस्सा

Z9 GT का फ्रंट प्रोफाइल काफी नीचे है, इसकी बॉडी का डिज़ाइन बहुत ही स्मूथ है और पिछला हिस्सा काफी चौड़ा है. सामने की तरफ, इसके बंपर में एक्टिव एयर-कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें रडार और पार्किंग सेंसर भी लगे हैं. इसके साइड प्रोफाइल में स्मूथ सतहें, उभरे हुए शोल्डर और बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसमें इल्यूमिनेटेड साइड स्कर्ट्स भी हैं, जो ज़मीन पर एक 'वेलकम लाइट' प्रोजेक्ट करते हैं.

पीछे की तरफ, डिज़ाइन और भी दिलचस्प हो जाता है. रियर ग्लास के ऊपर एक सिंगल-पीस सस्पेंडेड स्पॉइलर है, जिसके नीचे 'आवरग्लास' (hourglass) के आकार की टेल-लाइट्स लगी हैं. साथ ही, इसमें एक रिट्रैक्टेबल रियर विंग भी है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ा देता है. यह विंग कार के एयर सस्पेंशन के साथ मिलकर काम करता है, जो ड्राइविंग के दौरान कार की ऊंचाई को कम कर सकता है, जिससे इसकी एयरोडायनामिक एफिशिएंसी और ड्राइविंग डायनामिक्स बेहतर होते हैं.

डेंज़ा Z9 GT: कैबिन

कैबिन की बात करें तो, Z9 GT में स्क्रीन की कोई कमी नहीं है. डैशबोर्ड पर 17.3 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है, जिसके एक तरफ 13.2 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है और दूसरी तरफ फ्रंट पैसेंजर के लिए 13.2 इंच की एक और स्क्रीन है. इसके अलावा, इसमें 50 इंच का ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी मौजूद है.

इसके कैबिन में एक फ्लैट फ्लोर है, जो इसके e3 प्लेटफॉर्म की 'सेल-टू-बॉडी' बनावट की वजह से संभव हो पाया है. आगे की दोनों सीटों में 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और 10-पॉइंट मसाज के फीचर दिए गए हैं. ड्राइवर की सीट में एक्टिव साइड बोल्स्टर्स भी हैं, जो मोड़ों पर अतिरिक्त सपोर्ट देने के लिए फूल जाते हैं.

पिछली सीटों पर बैठने वालों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. उनकी सीटों में हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज के फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही पैर रखने के लिए एक्सटेंडेड लेग रेस्ट भी हैं. अन्य सुविधाओं में सामान ठंडा रखने के लिए एक स्टोरेज कम्पार्टमेंट और इलेक्ट्रिक सनशेड के साथ पैनोरमिक ग्लास रूफ शामिल है.

आगे की तरफ दो 50W वायरलेस चार्जिंग पैड दिए गए हैं, और पीछे बैठे यात्रियों के लिए एक और 50W यूनिट मौजूद है. इसमें 20 स्पीकर वाला 'डेवियालेट' (Devialet) ऑडियो सिस्टम है, जो 1150W का आउटपुट देता है और इसमें डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) का सपोर्ट भी है.