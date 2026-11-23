BYD इंडिया ने घोषणा की है कि भारत में आने के बाद से उसने 20,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) डिलीवर किए हैं. अगर इस बात पर ध्यान दें कि कंपनी के पहले मॉडल, BYD E6 की डिलीवरी जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, तो यह कुल आंकड़ा शायद बहुत बड़ा न लगे. हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 10,000 EV अकेले पिछले साल ही बेची गईं. यहाँ यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कंपनी का पहला मॉडल सिर्फ फ्लीट सेगमेंट (कमर्शियल इस्तेमाल) के लिए बेचा गया था, और निजी खरीदारों के लिए कंपनी की पहली EV 'एटॉ 3' (Atto 3) थी, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था.

तब से, BYD इंडिया ने 'सील', 'सीलायन 7' और 'ईमैक्स 7' के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. 'ईमैक्स 7' ने 'E6' की जगह ली है और इसे निजी खरीदारों के लिए भी उपलब्ध कराया गया था. सितंबर 2025 में, 10,000 यूनिट की बिक्री का पहला मील का पत्थर पार करने में ब्रांड को लगभग चार साल लग गए. हालाँकि, महज एक साल से कुछ अधिक समय में अपनी बिक्री को दोगुना कर लेना, BYD के इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों पर ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

अपने उत्पादों का विस्तार करने के साथ-साथ, BYD इंडिया ने 40 शहरों में 51 शोरूम तक अपना रिटेल नेटवर्क भी बढ़ाया है, जिससे पूरे देश में इसकी बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाओं की पहुंच मजबूत हुई है.

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, BYD इंडिया के VP और नेशनल सेल्स हेड, श्रीरंग जोशी ने कहा, “हम अपने ग्राहकों के आभारी हैं कि उन्होंने BYD पर भरोसा जताया और भारत में हमारी यात्रा का हिस्सा बने. 20,000 ग्राहकों तक डिलेवरी पहुँचाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो हमारे मॉडलों और तकनीक को मिल रही बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है. ATTO 3 की डिलेवरी 9,000 के पार पहुँच गई है, जबकि सीलियन 7 की डिलीवरी 5,000 का आँकड़ा पार कर चुकी है; यह हमारे इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स को दिखाता है. आगे देखते हुए, हमारा लक्ष्य अधिक ग्राहकों तक पहुँचना, अपने डीलरशिप नेटवर्क और ओनरशिप अनुभव को मजबूत करना, तथा पूरे भारत में लोगों तक आधुनिक और टिकाऊ मोबिलिटी (mobility) पहुँचाना है.”

BYD इंडिया के मौजूदा पोर्टफोलियो में, 'सीलायन 7' (Sealion 7) कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है. इसके 'परफॉरमेंस' वेरिएंट में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 4.5 सेकंड का समय लगता है. 'Atto 3' (Atto 3) में ARAI-सर्टिफाइड 521 km तक की रेंज मिलती है, जबकि 'सील' (Seal) के बारे में 650 km तक की NEDC रेंज का दावा किया गया है और इसके 'परफॉरमेंस' वेरिएंट में 0 से 100 kmph की रफ्तार तक पहुँचने में 3.8 सेकंड लगते हैं. वहीं, 'ईमैक्स 7' (eMax 7) बड़े परिवारों के लिए है, जिसमें 6 और 7 सीटों वाले विकल्प मिलते हैं और इसकी NEDC रेंज 530 km तक बताई गई है.

भारत में अपनी मौजूदगी को और बढ़ाते हुए, BYD ने हाल ही में देश में अपना लग्जरी कार ब्रांड 'डेंज़ा' (Denza) पेश किया है. डेंज़ा ब्रांड के तहत, कंपनी ने दो नए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किए हैं - 'डेंज़ा Z9 GT' (एक शूटिंग ब्रेक) और 'डेंज़ा D9' (एक लग्जरी MPV)। इनमें से पहले मॉडल की कीमत रु.1.57 करोड़ है, जबकि दूसरे मॉडल को रु.90 लाख की कीमत पर लॉन्च किया गया है (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम, भारत हैं.)