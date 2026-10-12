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बीवाईडी सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन रु.50.60 लाख में हुआ लॉन्च

ऋषभ परमार
last published date : 13 October 2026, 02:15 IST
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बीवाईडी सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन रु.50.60 लाख में हुआ लॉन्च
हाइलाइट्स
  • स्टैंडर्ड वैरिएंट से ₹70,000 ज़्यादा महंगी
  • अलग कैबिन रंग स्कीम
  • सिर्फ़ 150 यूनिट्स तक सीमित

बीवाईडी ने फेस्टिव सीज़न के लिए अपनी लाइन-अप में एक नया लिमिटेड एडिशन 'Sealion 7' को ​​शामिल किया है. रु.50.60 लाख की कीमत वाला सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन, मिड-स्पेक सीलियन 7 प्रीमियम पर आधारित है और इसमें कुछ समय के लिए कैबिन कलर का तीसरा ऑप्शन - 'ब्लैक एंड टैन' - भी मिलता है. BYD का कहना है कि फेस्टिव एडिशन की सिर्फ़ 150 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी. कीमत की बात करें तो, फेस्टिव एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड सीलियन 7 प्रीमियम से रु.70,000 ज़्यादा है.

BYD सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन: क्या बदला है?

BYD Sealion 7 Festive Edition

सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन में मुख्य बदलाव इसकी अपहोल्स्ट्री के रंग में किया गया है. जहाँ स्टैंडर्ड सीलियन 7 में पूरी तरह से काले या ताहिती ब्लू रंग की अपहोल्स्ट्री मिलती है, वहीं लिमिटेड एडिशन में एक नया 'ब्लैक एंड टैन' कलर स्कीम दिया गया है. इसमें ज़्यादातर हिस्सा काला है, लेकिन सीटों, दरवाज़ों और डैशबोर्ड पर टैन रंग के इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. फ़ीचर्स और स्पेसिफ़िकेशन्स के मामले में, लिमिटेड एडिशन मॉडल में उस ट्रिम के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है जिस पर यह आधारित है.

BYD सीलियन 7 फेस्टिव एडिशन: फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

फीचर्स की बात करें तो, फेस्टिव एडिशन में सीलियन 7 प्रीमियम वाले सभी टेक फीचर्स मिलते हैं, जैसे पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर्ड टेलगेट, वेंटिलेशन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.6-इंच की रोटेटिंग टचस्क्रीन और भी बहुत कुछ मिलता है.

BYD Sealion 7 Festive Edition 1

पावरट्रेन की बात करें तो, फेस्टिव एडिशन में सीलियन 7 प्रीमियम वाला ही रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट दिया गया है, जो 308bhp की ताकत और 380Nm का टॉर्क पैदा करता है. साथ ही, इसमें वही 82.56 kWh का बैटरी पैक भी मिलता है.

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