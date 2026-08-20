BYD सीलियन 7 का ज़्यादा किफायती 'डायनामिक' वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.41.90 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 20, 2026
हाइलाइट्स
- सीलियन 7 डायनेमिक, प्रीमियम वैरिएंट से रु.8 लाख सस्ती है
- बीवाईडी सीलियन 7 डायनेमिक में 71.8 kWh की बैटरी है, जो 520 km की रेंज देती है
- सीलियन 7 डायनेमिक ट्रिम 228 bhp की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाता है, और 0-100 kmph की रफ़्तार 7.3 सेकंड में पकड़ लेती है
बीवाईडी इंडिया ने सीलियन 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी का एक नया एंट्री-लेवल वैरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की है. रु.41.90 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किए गए नए सीलियन 7 डायनामिक्स वैरिएंट में 71.8 kWh की नई बैटरी मिलेगी, जो 520 km की रेंज देगी. मौजूदा प्रीमियम और परफॉर्मेंस वैरिएंट में 82.56 kWh की बैटरी मिलती रहेगी, जिनकी रेंज क्रमशः 567 km और 542 km है. इससे नया डायनामिक वैरिएंट, प्रीमियम वैरिएंट के मुकाबले रु.8 लाख सस्ता हो जाता है। तो, आपको क्या नहीं मिलेगा? आइए जानते हैं.
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इससे नए डायनामिक वेरिएंट्स, प्रीमियम वेरिएंट के मुकाबले रु.8 लाख सस्ते हो जाते हैं.
सबसे पहले, सीलियन 7 डायनेमिक्स ट्रिम सभी चार रंगों – अटलांटिस ग्रे, कॉसमॉस ब्लैक, ऑरोरा व्हाइट और शार्क ग्रे – में उपलब्ध होगा. इसमें आपको BYD के खास फ़ीचर्स भी मिलेंगे - इंटेलिजेंट टॉर्क अडैप्टेशन कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ़ और घूमने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. लगभग सभी सेफ़्टी फ़ीचर्स भी इसमें दिए गए हैं, और ड्राइवर अटेंशन वॉर्निंग और हेड-अप डिस्प्ले को छोड़कर, लेवल 2 ADAS के सभी फ़ंक्शंस भी उपलब्ध हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा भी शामिल है.
पैनोरमिक ग्लास रूफ़ और घूमने वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बरकरार रखा गया है.
फीचर्स के लिहाज़ से, डायनामिक वैरिएंट में पावर्ड टेलगेट नहीं है, और ORVMs में ऑटो-टिल्ट और मेमोरी फ़ंक्शन भी नहीं दिए गए हैं. स्टीयरिंग व्हील और सीटों पर असली लेदर की जगह सिंथेटिक लेदर का इस्तेमाल किया गया है; साथ ही, ड्राइवर सीट के इलेक्ट्रिक लम्बर सपोर्ट, लेग एक्सटेंडर और मेमोरी फ़ंक्शन भी हटा दिए गए हैं। बाकी सभी फ़ीचर्स लगभग वैसे ही रखे गए हैं.
प्रीमियम ट्रिम की तरह, डायनामिक वैरिएंट में भी रियर एक्सल से जुड़ा सिंगल मोटर सेटअप मिलता है. यह मोटर 228 bhp की ताकत और 380 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस नए सेटअप के साथ, सीलियन 7 डायनामिक ट्रिम 0 से 100 किमी/प्रतिघंटा की रफ़्तार 7.3 सेकंड में पकड़ सकती है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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