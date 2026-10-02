BYD की Denza D9 MPV और Z9 GT नवंबर में भारत में लॉन्च होंगी
- BYD Denza D9 MPV का मुकाबला Toyota की Vellfire और Lexus LM से होगा.
- Denza Z9 GT एक इलेक्ट्रिक शूटिंग ब्रेक है जिसमें 1,000 bhp से ज़्यादा ताकत है.
- नई EVs को बेचने के लिए अलग Denza शोरूम होंगे.
BYD इस दिवाली भारत में धमाका करने जा रही है अपने लक्ज़री डिवीज़न ‘Denza’ को बाज़ार में लॉन्च करके. car&bike अब इसकी पुष्टि कर सकता है कि भारत के लिए पहले Denza मॉडल नवंबर 2026 में आएंगे. Denza शुरुआत में दो बिल्कुल अलग-अलग वाहनों के साथ आएगी – D9 MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक. हमें लगता है कि दोनों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक रुप में लॉन्च किया जाएगा, हालांकि विदेशों में दोनों के प्लग-इन हाइब्रिड भी उपलब्ध हैं. नई कारों को मौजूदा BYD शोरूम के बजाय अलग Denza आउटलेट के ज़रिए बेचा जाएगा.
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Denza क्या है?
यह एक जानी-मानी बात है कि BYD दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सबसे आगे है. अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने कई सब-ब्रांड भी बनाए हैं जिनके तहत वह अपने ज़्यादा लक्ज़री मॉडल बेच सकती है. BYD के लिए Denza कुछ ऐसा है जैसे Toyota के लिए Lexus.
Denza D9: खास बातें
भारत में आने वाली दो कारों में से Denza D9 शायद ज़्यादा सही विकल्प है. यह एक तीन-रो वाली MPV है जो Toyota Vellfire और Lexus LM को टक्कर देगी. D9 की लंबाई 5.2 मीटर से ज़्यादा है और इसका व्हीलबेस 3.1 mm से ज़्यादा है, जो इसे Toyota और Lexus दोनों से काफी लंबा बनाता है.
115 kWh की LFP ब्लेड बैटरी वाली Denza D9 की रेंज चीन के टेस्ट साइकल के हिसाब से 800 किलोमीटर तक है. अपने घरेलू बाज़ार में यह सिंगल और डुअल-मोटर वाले वेरिएंट में मिलती है, जिसमें 550 bhp तक की ताकत मिलती है. इसकी टॉप स्पीड 180 kmph है और चीन में D9 1500 kW की ‘फ़्लैश’ चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है.
D9 में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो इसमें बैठने वालों को बहुत शानदार अनुभव देंगे. डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन के अलावा, इसमें छत पर लगी स्क्रीन और दरवाजों में डिस्प्ले भी लगवाया जा सकता है, जिनसे हर सीट को कंट्रोल किया जा सकता है. तीनों रो की सीटें इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड हैं और आगे की दो रो की सीटों में मसाज फंक्शन भी है. D9 में 9 एयरबैग और कई एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फंक्शन भी दिए गए हैं. कार की कीमत रु 1 करोड़ (एक्स-शोरूम) से
कम से शुरू होगी.
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Denza Z9 GT: खास बातें
Z9 GT, Denza की एक खास कार है जो अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों को पीछे छोड़ना चाहती है. यह 5.1 मीटर से ज़्यादा लंबी है और इसका व्हीलबेस भी काफ़ी लंबा (3,125 mm) है. इसके केबिन में पांच यात्रियों के बैठने की जगह है और इसमें 495 लीटर का बूट स्पेस है, साथ ही एक फ्रंक भी है. पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Z9 GT में तीन इलेक्ट्रिक मोटर (एक आगे, दो पीछे) हैं, जो कुल मिलाकर 1,140 bhp और 1,210 Nm देती हैं. इन ज़बरदस्त आंकड़ों की वजह से, Z9 GT सिर्फ़ 2.7 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और 269 kmph की टॉप स्पीड तक पहुँच सकती है.
यहाँ 122 kWh की सेल-टू-बॉडी LFP बैटरी है, जो चीन में 1500 kW तक की 'फ़्लैश' चार्जिंग और 11 kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करती है. WLTP साइकिल के अनुसार इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है. Z9 GT की कीमत रु 1.50 करोड़ से रु 2 करोड़ (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. भारत में Z9 GT का सबसे करीबी मुकाबला पोर्श टायकान से होगा.
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