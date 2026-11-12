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BYD की Denza D9 MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक कल भारत में होंगी लॉन्च, जानें क्या है उम्मीद?

ऋषभ परमार
last published date : 12 November 2026, 14:46 IST
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BYD की Denza D9 MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक कल भारत में होंगी लॉन्च, जानें क्या है उम्मीद?
हाइलाइट्स
  • D9 तीन-रो वाली एक लग्जरी MPV है, जिसकी कीमत रु.1 करोड़ (एक्स-शोरूम) से कम रहने की उम्मीद है
  • Z9 GT में तीन इलेक्ट्रिक मोटर हैं, जो 1,140 bhp और 1,210 Nm का टॉर्क मिलता है
  • दोनों मॉडलों की कीमतों की घोषणा कल की जाएगी

BYD भारत में अपने लग्जरी ब्रांड 'डेंज़ा' (Denza) को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी दो मॉडलों - D9 MPV और Z9 GT - के साथ भारतीय बाजार में कदम रख रही है. इन दोनों मॉडलों को पहले ही भारत में देखा जा चुका है; D9 को एक ट्रेलर से उतारा जा रहा था, जबकि Z9 GT को सड़क पर चलते हुए देखा गया. कल होने वाले लॉन्च से पहले, आइए जानते हैं कि डेंज़ा के इन दोनों मॉडलों से क्या उम्मीद की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले डेंज़ा Z9 GT की झलक दिखी

डेंज़ा D9

denza d9 mpv carandbike 1

D9 का मुकाबला टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM जैसी गाड़ियों से होगा. यह तीन-रो (तीन कतारों वाली) वाली MPV है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा है. ग्लोबल स्तर पर, D9 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वर्ज़न में उपलब्ध है. चीन में, इसके इलेक्ट्रिक वर्ज़न में 115 kWh की LFP ब्लेड बैटरी दी गई है, जो चीनी टेस्ट साइकिल के अनुसार 800 km तक की रेंज देती है. वहाँ ग्राहक सिंगल और डुअल-मोटर कॉन्फ़िगरेशन में से चुन सकते हैं, जो 550 bhp तक की ताकत बनाते हैं. इसकी टॉप स्पीड 180 kmph तक सीमित है.

Denza D9 1

एक लग्ज़री MPV से जैसी उम्मीद की जाती है, D9 का कैबिन ठीक वैसा ही है और यहाँ चीज़ें काफी दिलचस्प हो जाती हैं. इसके डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन तक लगाई जा सकती हैं. इसके अलावा, छत पर एक एंटरटेनमेंट डिस्प्ले है और दरवाज़ों में भी अतिरिक्त स्क्रीन दी गई हैं, जिनसे हर सीट के अलग-अलग फ़ंक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है. तीनों लाइनों की सीटों में पावर और वेंटिलेशन की सुविधा है, जबकि आगे और बीच की लाइनों की सीटों में मसाज का फ़ीचर भी मिलता है.

Denza D9

इसमें अन्य फीचर्स की एक लंबी सूची भी है, जिसमें लेवल 2+ ADAS, नौ एयरबैग और कई अन्य फीचर्स शामिल हैं. चीन में, D9 में BYD की 1,500 kW फ्लैश चार्जिंग तकनीक भी मिलती है. यह देखना बाकी है कि क्या ये सभी फीचर्स भारत में आने वाले मॉडल में भी दिए जाएंगे या नहीं. हमें उम्मीद है कि इसकी कीमत रु.1 करोड़ (एक्स-शोरूम) से कम से शुरू होगी.

डेंज़ा Z9 GT

denza z9 gt carandbike 1

Z9 GT एक बिल्कुल अलग तरह की पेशकश है. यह एक आकर्षक, पांच दरवाजों वाली 'शूटिंग ब्रेक' (कार स्टाइल) है, जो पोर्श टायकन और ऑडी ई-ट्रॉन GT जैसी लग्जरी EV की कैटेगरी में आती है. इसकी लंबाई 5.1 मीटर से ज्यादा है और इसका व्हीलबेस 3,125 mm लंबा है. इसके कैबिन में पांच लोगों के बैठने की जगह है, जबकि सामान रखने की क्षमता 495 लीटर है; इसके अलावा, आगे की तरफ (फ्रंक में) भी सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह दी गई है.

लेकिन जो आंकड़े वास्तव में ध्यान खींचते हैं, वे गाड़ी के अंदर छिपे हैं. पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Z9 GT में तीन मोटरें लगी हैं - एक आगे और दो पीछे - जो कुल मिलाकर 1,140 bhp की ताकत और 1,210 Nm का टॉर्क पैदा करती हैं. यह इसे 0 से 100 kmph की रफ्तार तक महज 2.7 सेकंड (दावे के अनुसार) में पहुँचाने के लिए काफी है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 269 kmph है.

Denza Z9 GT

इसमें 122kWh की सेल-टू-बॉडी LFP बैटरी दी गई है. चीन में, Z9 GT में 11kW AC चार्जिंग के साथ-साथ 1,500 kW तक की 'फ्लैश चार्जिंग' की सुविधा मिलती है. WLTP साइकिल के अनुसार, इसकी रेंज 600 km तक बताई गई है. उम्मीद है कि Z9 GT की कीमत रु.1.50 करोड़ से रु.2 करोड़ (एक्स-शोरूम) के बीच होगी.

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