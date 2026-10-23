BYD का लग्ज़री ब्रांड 'डेन्ज़ा' 13 नवंबर को भारत में देगी दस्तक
- डेंज़ा, BYD का लग्ज़री सब-ब्रांड है
- भारत में अपनी पहली पेशकश के तौर पर इसके D9 MPV और Z9 GT को प्रदर्शित करने की उम्मीद है
- यह वैश्विक बाज़ारों में ऑल-इलेक्ट्रिक और PHEV वर्ज़न में उपलब्ध है
बीवाईडी ने भारत में अपने लग्जरी ब्रांड 'डेंज़ा' (Denza) को पेश करने की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी है: 13 नवंबर. 2010 के दशक में BYD और मर्सिडीज-बेंज ग्रुप के एक संयुक्त उद्यम (joint venture) के रूप में शुरू हुआ डेंज़ा, अब पूरी तरह से BYD की सहायक कंपनी के तौर पर काम करता है. यह चीन के घरेलू बाजार के साथ-साथ एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के बाजारों में कई तरह के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल पेश करता है.
उम्मीद है कि डेंज़ा भारत में अपनी शुरुआत के मौके पर कई मॉडल पेश करेगी, जिनमें मुख्य रूप से फुल-साइज़ D9 MPV और शानदार 1000 बीएचपी वाली Z9 GT शूटिंग ब्रेक शामिल होंगी.
D9 असल में टोयोटा वेलफायर और लेक्सस LM जैसे मॉडलों को डेंज़ा का जवाब है. इसमें बैठने के लिए तीन कतारें (rows) हैं और इसकी लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा है. बाज़ार के हिसाब से, यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) दोनों वर्ज़न में उपलब्ध है. D9 में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन तक, सभी कतारों में पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, आगे और बीच की कतारों में मसाज करने वाली सीटें, लेवल 2+ ADAS तकनीक और बहुत कुछ शामिल है.
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PHEV वर्ज़न में, D9 में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 58.5 kWh की बैटरी दी गई है, जो 900 km से ज़्यादा की रेंज देती है. वहीं, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्ज़न में सिंगल-मोटर या डुअल-मोटर सेटअप और 115 kWh की बड़ी LFP ब्लेड बैटरी मिलती है, जिससे यह MPV लगभग 800 km की रेंज देती है.
वहीं दूसरी ओर, Z9 GT एक आकर्षक 5-डोर 'शूटिंग ब्रेक' (स्टेशन वैगन जैसी) कार है, जो पोर्श टायकन (Porsche Taycan) और ऑडी ई-ट्रॉन GT (Audi e-tron GT) जैसी कारों को टक्कर दे सकती है. Z9 भी काफी बड़ी गाड़ी है, जिसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है। इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन का विकल्प मिलता है. इसके इलेक्ट्रिक वर्ज़न में 3-मोटर सेटअप दिया गया है, जो 1,140 bhp की ताकत और 1,210 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 122 kWh की बैटरी लगी है, जिससे यह EV लगभग 600 km की रेंज देती है.
इन दोनों मॉडलों के भारत में भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार में बिक्री के लिए आने की संभावना है.
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