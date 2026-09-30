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कारों के लिए CAFE-III नियम जारी, छोटी कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा होगा फ़ायदा

ऋषभ परमार
last published date : 30 September 2026, 16:57 IST
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कारों के लिए CAFE-III नियम जारी, छोटी कारों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा होगा फ़ायदा
हाइलाइट्स
  • अगले 5 सालों में ईंधन की खपत के मानक और कड़े किए जाएंगे
  • छोटी कारों के लिए रेफरेंस वज़न लगभग 13.6% बढ़ाया गया है
  • फ्लीट-एवरेज कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को 'सुपर क्रेडिट' मिलेंगे

केंद्र सरकार ने पैसेंजर गाड़ियों के लिए नए 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी' (CAFE) नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे. ये नए नियम भारत में बिक्री के लिए बनने वाली या इम्पोर्ट की जाने वाली नई पैसेंजर गाड़ियों पर लागू होंगे. यह नया फ्रेमवर्क सभी पांच वर्षों में लक्ष्यों को हर साल और कड़ा करके फ्यूल इकोनॉमी में लगातार सुधार लाएगा.

यह भी पढ़ें: रेनो डस्टर हाइब्रिड भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी

ईंधन की खपत का बेंचमार्क 2027–28 में 3.9960 लीटर/100 km से बदलकर 2031–32 में 3.3273 लीटर/100 km कर दिया गया है, जिससे 5 सालों में कुल मिलाकर लगभग 16.7% का सुधार होगा. हल्की गाड़ियों के लिए लक्ष्य कम कड़े होंगे और भारी गाड़ियों के लिए ईंधन की बेहतर क्षमता की ज़रूरत होगी. रेफरेंस वज़न को मौजूदा नियमों के तहत 1,082 kg से बढ़ाकर नए नियमों के तहत 1,229 kg कर दिया गया है, जो लगभग 13.6% की बढ़ोतरी है.

फ्लीट-एवरेज कैलकुलेशन में बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, प्लग-इन हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को ‘सुपर क्रेडिट’ मिलेंगे. जहाँ EVs को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वहीं फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को हाइब्रिड गाड़ियों की तुलना में बहुत कम क्रेडिट मिलेंगे, जो इन दोनों के बीच आती हैं. ईंधन बचाने वाली मान्यता प्राप्त तकनीकों की सूची को चार से बढ़ाकर बारह कर दिया गया है. इनमें स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीकें शामिल होंगी.

मैन्युफैक्चरर्स के पास तय दो या तीन साल के कंप्लायंस ब्लॉक में अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने का विकल्प होगा, जिससे उन्हें कंप्लायंस की अवधि के दौरान अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैनेज करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. नियमों के अनुसार, जिन मैन्युफैक्चरर्स की सालाना बिक्री 1,000 यूनिट से कम है, उन्हें फ्लीट-एवरेज से जुड़ी ज़िम्मेदारियों से छूट मिलेगी.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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