कैलिफोर्निया सुपरबाइक स्कूल इंडिया ने मद्रास मोटर रेस ट्रैक (MMRT) पर जनवरी 2027 के लिए दो ट्रेनिंग सेशन की घोषणा की है. राइडर्स तीन-तीन दिनों के इन दोनों ब्लॉक में से किसी एक को चुन सकते हैं और इनमें लेवल I, II, III और IV में से कोई भी लेवल ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: टीवीएस ने 1 करोड़ जुपिटर बनाने का आंकड़ा पार किया

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस 'कॉर्नरिंग' (मोड़ पर गाड़ी चलाना) है: इसमें मोड़ लेते समय की जाने वाली गतिविधियों को समझना और अधिक आत्मविश्वास व नियंत्रण के साथ गाड़ी चलाने के कौशल को विकसित करना शामिल है. हर राइडर को एक कोच दिया जाता है, जो उनकी राइडिंग पर नज़र रखता है, ट्रैक सेशन के दौरान फीडबैक देता है और हर राइड के बाद उनकी प्रगति की समीक्षा करता है.

पहले तीन स्तरों में अलग-अलग राइडिंग स्किल्स शामिल हैं. लेवल I में थ्रॉटल कंट्रोल, विज़न और लाइन्स पर ध्यान दिया जाता है; लेवल II में रेफरेंस पॉइंट्स और तेज़ मोड़ों (क्विक टर्न्स) पर काम किया जाता है; और लेवल III में बॉडी पोज़िशन और स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाता है. लेवल IV में राइडर के विकास लक्ष्यों के अनुसार पर्सनलाइज़्ड, वन-टू-वन कोचिंग दी जाती है. यह उन राइडर्स के लिए है जिन्होंने कम से कम तीन स्तर पूरे कर लिए हैं.



अधिक जानकारी के लिए, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण स्तरों से जुड़े स्कूल के पेज देखें.