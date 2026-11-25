कैलिफोर्निया सुपरबाइक स्कूल ने 2027 की तारीखों की घोषणा की
- 26–28 जनवरी, 2027: लेवल I, II, III और IV
- 30 जनवरी–1 फरवरी, 2027: लेवल I, II, III और IV
- इस ट्रेनिंग में ऑन-ट्रैक कोचिंग और राइडर के हिसाब से फीडबैक शामिल है. इसमें थ्रॉटल कंट्रोल और विज़न से लेकर बॉडी पोज़िशन और पर्सनलाइज़्ड कोचिंग जैसे विषय शामिल हैं
कैलिफोर्निया सुपरबाइक स्कूल इंडिया ने मद्रास मोटर रेस ट्रैक (MMRT) पर जनवरी 2027 के लिए दो ट्रेनिंग सेशन की घोषणा की है. राइडर्स तीन-तीन दिनों के इन दोनों ब्लॉक में से किसी एक को चुन सकते हैं और इनमें लेवल I, II, III और IV में से कोई भी लेवल ले सकते हैं.
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पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस 'कॉर्नरिंग' (मोड़ पर गाड़ी चलाना) है: इसमें मोड़ लेते समय की जाने वाली गतिविधियों को समझना और अधिक आत्मविश्वास व नियंत्रण के साथ गाड़ी चलाने के कौशल को विकसित करना शामिल है. हर राइडर को एक कोच दिया जाता है, जो उनकी राइडिंग पर नज़र रखता है, ट्रैक सेशन के दौरान फीडबैक देता है और हर राइड के बाद उनकी प्रगति की समीक्षा करता है.
पहले तीन स्तरों में अलग-अलग राइडिंग स्किल्स शामिल हैं. लेवल I में थ्रॉटल कंट्रोल, विज़न और लाइन्स पर ध्यान दिया जाता है; लेवल II में रेफरेंस पॉइंट्स और तेज़ मोड़ों (क्विक टर्न्स) पर काम किया जाता है; और लेवल III में बॉडी पोज़िशन और स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाता है. लेवल IV में राइडर के विकास लक्ष्यों के अनुसार पर्सनलाइज़्ड, वन-टू-वन कोचिंग दी जाती है. यह उन राइडर्स के लिए है जिन्होंने कम से कम तीन स्तर पूरे कर लिए हैं.
अधिक जानकारी के लिए, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण स्तरों से जुड़े स्कूल के पेज देखें.
लोकप्रिय हीरो मॉडल
- हीरो
एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.48 - 1.6 लाख
- हीरो
स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 77,777 - 82,910
- हीरो
एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,477 - 72,792
- हीरो
एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 70,442 - 72,620
- हीरो
सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84,448 - 88,044
- हीरो
एचएफ 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,839
- हीरो
प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 69,766 - 77,162
- हीरो
डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 79,388 - 89,119
- हीरो
एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.12 - 1.19 लाख
- हीरो
जूम 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,321 - 80,556
- हीरो
ठाठ बाटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 84,463 - 88,151
- हीरो
विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 99,490 - 1.51 लाख
- हीरो
एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.73 - 1.98 लाख
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विडा X2एक्स-शोरूम प्राइस₹ NA
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जूम 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 83,394 - 86,950
- हीरो
जूम 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.38 लाख
- हीरो
एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.67 - 1.76 लाख
- हीरो
एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम प्राइस₹ 91,500 - 1.16 लाख
- हीरो
एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.37 - 1.41 लाख
- हीरो
डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,000 - 79,000
- हीरो
विडा वी2एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.11 - 1.2 लाख
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विडा डर्टे. ई के3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 69,990
- हीरो
Super Splendor Xtec 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ 86,500 - 90,000
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स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम प्राइस₹ NA - 82,239
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स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 81,283 - 84,326
- हीरो
स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 82,710
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पैशन प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ NA - 80,574
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न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 78,699 - 88,280
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करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.87 - 1.88 लाख
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एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,792
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ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 88,517 - 96,836
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डेस्टिनी प्राइमएक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,710
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
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Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
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GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
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Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
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EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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