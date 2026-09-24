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गर्मी में फास्ट चार्जिंग से EV की बैटरी में लग सकती है आग? जानें क्या है सच

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 24, 2026, 02:07 PM
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गर्मी में फास्ट चार्जिंग से EV की बैटरी में लग सकती है आग? जानें क्या है सच
हाइलाइट्स
  • तेज़ी से चार्जिंग के दौरान गर्मी की वजह से बैटरी पर दबाव बढ़ सकता है
  • आधुनिक EVs में बैटरी का तापमान कंट्रोल करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल होता है
  • खराब बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी दिक्कतों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है

चार्जिंग के दौरान EV बैटरी में आग लग सकती है, लेकिन गर्म मौसम में फ़ास्ट चार्जिंग से यह अपने-आप असुरक्षित नहीं हो जाती. ज़्यादा बड़ी समस्या तब होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ-साथ बैटरी में कोई खराबी, चार्जिंग की समस्या या कोई और असामान्य स्थिति हो.

यह भी पढ़ें: रोज़ EV चार्ज करने पर कितना बढ़ जाता है बिजली का बिल? जानें महीने का पूरा खर्च

लिथियम-आयन बैटरी चार्जिंग के दौरान गर्मी पैदा करती हैं और तेज़ी से चार्ज करने पर यह गर्मी बढ़ सकती है. भारत में EV चार्जिंग-इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई रिसर्च से पता चलता है कि फ़ास्ट चार्जिंग के दौरान ज़्यादा करंट इस्तेमाल करने से गर्मी ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए थर्मल मैनेजमेंट (गर्मी को नियंत्रित करना) बहुत ज़रूरी हो जाता है.

EV Chanrging in Heat and sun 2

यही वजह है कि मॉडर्न EV में बैटरी का तापमान चाहे जो भी हो, उसे सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पावर लेने की इजाज़त नहीं दी जाती.

गर्मी के मौसम की तपिश क्यों मायने रखती है?

भारत में गर्मी के मौसम का तापमान चार्जिंग शुरू होने से पहले ही EV बैटरी पर अतिरिक्त थर्मल स्ट्रेस (गर्मी का दबाव) डाल सकता है. जब फ़ास्ट चार्जिंग की जाती है, तो बैटरी को धीमी चार्जिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलता है. ज़्यादा करंट का मतलब है कि ज़्यादा गर्मी को मैनेज करने की ज़रूरत होती है

ज़्यादा तापमान बैटरी के खराब होने की रफ़्तार बढ़ा सकता है और समय के साथ उसकी परफ़ॉर्मेंस कम कर सकता है. इसलिए, जब गर्म मौसम में EV को फ़ास्ट-चार्ज किया जा रहा हो, तो उसे ठीक से ठंडा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है.

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लेकिन बैटरी के गर्म होने और 'थर्मल रनअवे' (thermal runaway) के बीच एक ज़रूरी फ़र्क है. चार्जिंग के दौरान बैटरी का सामान्य रूप से गर्म होना एक आम बात है। 'थर्मल रनअवे' एक गंभीर खराबी है जिसमें बैटरी सेल का तापमान बेकाबू होकर बढ़ने लगता है; इससे और भी रिएक्शन शुरू हो सकते हैं और आग भी लग सकती है.

असल में थर्मल रनअवे का कारण क्या है?

थर्मल रनअवे कई तरह की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है, जिसमें लिथियम-आयन सेल को होने वाला इलेक्ट्रिकल, थर्मल या मैकेनिकल नुकसान शामिल है. एक बार जब यह शुरू हो जाता है, तो अगर बैटरी के सुरक्षा सिस्टम इस घटना को रोक नहीं पाते हैं, तो गर्मी एक सेल से आस-पास के सेल तक फैल सकती है. इसका मतलब है कि गर्मी के मौसम का तापमान ही एकमात्र कारण नहीं है.

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एक्सीडेंट के बाद खराब हुई बैटरी, अंदरूनी खराबी, चार्जिंग सिस्टम का फेल होना, शॉर्ट सर्किट या किसी और असामान्य स्थिति से बहुत गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. आग लगने की पिछली घटनाओं के बाद भारत ने EV बैटरी से जुड़ी सुरक्षा ज़रूरतों को और कड़ा कर दिया है; इनमें बैटरी पैक, बैटरी-मैनेजमेंट सिस्टम और थर्मल-प्रोपगेशन (गर्मी फैलने) से जुड़ी सुरक्षा की ज़रूरतें शामिल हैं.

चार्जिंग के दौरान EV अपनी बैटरी को कैसे सुरक्षित रखती है?


यहीं पर बैटरी-मैनेजमेंट सिस्टम, या BMS, महत्वपूर्ण हो जाता है. BMS लगातार बैटरी की स्थिति पर नज़र रखता है, जिसमें तापमान और अन्य ऑपरेटिंग पैरामीटर शामिल हैं. तापमान को सुरक्षित ऑपरेटिंग रेंज में बनाए रखने के लिए बैटरी कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है.

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अगर हालात तेज़ चार्जिंग के लिए सही नहीं होते हैं, तो गाड़ी चार्जिंग की पावर कम कर सकती है. इसीलिए कभी-कभी आप देख सकते हैं कि कोई EV अपनी बताई गई ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की तुलना में बहुत धीरे चार्ज हो रही है। यह ज़रूरी नहीं कि कोई खराबी हो. हो सकता है कि कार बस बैटरी को सुरक्षित रख रही हो.

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क्या गर्मियों में फ़ास्ट चार्जिंग से बैटरी को नुकसान हो सकता है?

अगर तापमान को ठीक से मैनेज न किया जाए, तो बैटरी तेज़ी से खराब हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि फ़ास्ट चार्जिंग से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है. ज़्यादा तापमान और बार-बार फ़ास्ट चार्जिंग से बैटरी पर दबाव बढ़ सकता है, और चार्जिंग का तरीका भी लंबे समय में बैटरी के खराब होने पर असर डालता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में गर्मियों के दौरान आपको DC फ़ास्ट चार्जिंग से पूरी तरह बचना चाहिए। ठीक से काम करने वाली EV को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह अपनी ऑपरेटिंग लिमिट के अंदर चार्जिंग को मैनेज कर सके. बेहतर तरीका यह है कि बेवजह गर्मी पैदा करने से बचा जाए और अगर कुछ असामान्य लगे, तो उस पर ध्यान दिया जाए.

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गर्मियों में फ़ास्ट चार्जिंग करते समय आपको क्या करना चाहिए?


रोज़ाना EV इस्तेमाल करने वाले लोग कुछ आसान आदतों से चार्जिंग से जुड़ी बेवजह की टेंशन कम कर सकते हैं.

  • चार्जिंग शुरू करने से पहले, जहां संभव हो, EV को छायादार जगह पर पार्क करें
  • चार्जिंग से जुड़ी चेतावनियों या बैटरी के असामान्य तापमान को नजरअंदाज न करें
  • EV के अनुकूल चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करें
  • चार्जिंग कनेक्टर को किसी भी तरह के दिखाई देने वाले नुकसान के लिए जांचें
  • EV चार्जिंग के लिए एक्सटेंशन लीड का इस्तेमाल न करें
  • असामान्य गंध, धुआं, चिंगारी या कोई अन्य असामान्य व्यवहार नजर आए तो चार्जिंग तुरंत बंद कर दें

भारत में EV चार्जिंग से जुड़े सुरक्षा नियमों के तहत EV मालिकों के लिए ज़रूरी है कि वे गाड़ी बनाने वाली कंपनी के चार्जिंग से जुड़े निर्देशों का पालन करें, सही चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल करें और अगर कोई खराबी या समस्या दिखे तो गाड़ी और चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल बंद कर दें. साथ ही, EV चार्जिंग के लिए एक्सटेंशन लीड का इस्तेमाल करने पर भी रोक है.

आप क्या देखते हैंआमतौर पर इसका क्या मतलब होता हैक्या करें
गर्म मौसम में चार्जिंग की स्पीड कम हो जाती हैतापमान को नियंत्रित करने के लिए बैटरी पावर को सीमित कर रही हैआमतौर पर किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती
कूलिंग फ़ैन या सिस्टम चालू हो जाता हैबैटरी थर्मल मैनेजमेंट काम कर रहा हैअगर कोई चेतावनी न दिखे, तो जारी रखें
फ़ास्ट चार्जिंग में सामान्य से ज़्यादा समय लगता हैतापमान या बैटरी की स्थिति चार्जिंग पावर को सीमित कर सकती हैबैटरी को ठंडा होने दें
चार्जिंग की चेतावनी दिखाई देती है
गाड़ी ने एक असामान्य स्थिति का पता लगाया है		गाड़ी के निर्देशों का पालन करें
धुआं, चिंगारी या जलने की गंधसंभावित सुरक्षा खराबीचार्जिंग बंद करें और गाड़ी से दूर हट जाएं
हाल ही में एक दुर्घटना में बैटरी खराब हो गई थीबैटरी में संभावित छिपा हुआ नुकसानचार्ज करने से पहले इसे किसी प्रोफ़ेशनल से चेक करवा लें
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क्या भारत में EV में आग लगने की घटनाएँ आम हैं?

ईवी में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, इसलिए इस जोखिम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए. हालाँकि, सरकार के पास मौजूद डेटा से यह साबित नहीं होता कि गर्मियों में फ़ास्ट चार्जिंग ही इसका मुख्य कारण है.

फरवरी 2026 में, सरकार ने बताया कि उसके eDAR सिस्टम ने पिछले तीन सालों में इलेक्ट्रिक-व्हीकल से जुड़े 23,865 एक्सीडेंट और आग लगने की 26 घटनाएं रिकॉर्ड की थीं. साथ ही, यह भी बताया गया कि बैटरी में आग लगने की घटनाओं को ट्रैक करने के लिए कोई खास सेंट्रलाइज़्ड डेटा सिस्टम मौजूद नहीं था.

इसलिए, EV मालिकों से यह कहना गुमराह करने वाला होगा कि "गर्मियों में फ़ास्ट चार्जिंग से आग लगती है." ज़्यादा सही बात यह है कि बैटरी का तापमान, बैटरी की हालत, चार्जिंग का सामान और गाड़ी के सुरक्षा सिस्टम, ये सभी मायने रखते हैं.

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क्या भारत में गर्मियों के दौरान फ़ास्ट चार्जिंग से बचना चाहिए?

नहीं. आपको ज़रूरत पड़ने पर फ़ास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से. मॉडर्न EV में बैटरी के तापमान को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए सिस्टम होते हैं, और भारत के सेफ़्टी फ़्रेमवर्क में ज़्यादा तापमान से सुरक्षा, थर्मल रनअवे, शॉर्ट-सर्किट से सुरक्षा, इंसुलेशन और बैटरी-मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ी ज़रूरतें शामिल हैं.

रोज़ाना चार्जिंग के लिए, जब आपके पास काफ़ी समय हो, तो धीमी AC चार्जिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है. DC फ़ास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल लंबी यात्राओं या ऐसी स्थितियों के लिए करें जहाँ आपको सच में ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत हो. मकसद फ़ास्ट चार्जिंग से डरना नहीं है, बल्कि बिना वजह होने वाले थर्मल स्ट्रेस से बचना और किसी भी असली चेतावनी को नज़रअंदाज़ न करना है.

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क्या गर्मियों में EV की फ़ास्ट चार्जिंग सुरक्षित है?

हाँ, गर्मियों में भी फ़ास्ट चार्जिंग सुरक्षित हो सकती है, बशर्ते EV, बैटरी और चार्जिंग इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे हों. गर्म मौसम से थर्मल स्ट्रेस बढ़ता है और फ़ास्ट चार्जिंग से और ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, लेकिन मॉडर्न EVs इन स्थितियों को संभालने के लिए बैटरी-मैनेजमेंट और थर्मल-कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं.

असली चेतावनी के संकेत हैं - बैटरी का खराब होना, चार्जिंग में दिक्कतें, असामान्य गर्मी, धुआं, चिंगारी या सिस्टम की चेतावनियां. इसलिए, तापमान बढ़ने की वजह से अपनी गर्मियों की रोड ट्रिप रद्द न करें. फास्ट चार्जिंग कोई विलेन नहीं है; बैटरी की जिस चेतावनी को आप नज़रअंदाज़ करते हैं, वह विलेन हो सकती है.

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