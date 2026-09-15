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क्या आप बिना NOC के मेट्रो शहरों में दूसरे राज्य की गाड़ी कानूनी तौर पर चला सकते हैं?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 15, 2026, 02:41 PM
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क्या आप बिना NOC के मेट्रो शहरों में दूसरे राज्य की गाड़ी कानूनी तौर पर चला सकते हैं?
हाइलाइट्स
  • 12 महीने तक: आम तौर पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती
  • 12 महीने के बाद: NOC, रोड टैक्स और दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है
  • BH सीरीज़: BH गाड़ियों के लिए अलग अंतर-राज्यीय रजिस्ट्रेशन नियम लागू होते हैं

दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद जैसे शहरों में दूसरे राज्य की गाड़ी चलाना आम बात है. कोई गाड़ी सिर्फ़ इसलिए गैर-कानूनी नहीं हो जाती कि उस पर किसी दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन नंबर है.

यह भी पढ़ें: भारी ट्रैफ़िक में छोटे टर्बो-पेट्रोल इंजन का माइलेज डीज़ल इंजन के मुकाबले तेज़ी से क्यों कम हो जाता है?

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 47 के तहत, आम तौर पर किसी गाड़ी को नए रजिस्ट्रेशन के बिना दूसरे राज्य में 12 महीने तक रखा और चलाया जा सकता है. अगर आप स्थायी रूप से दूसरी जगह चले जाते हैं और इस समय-सीमा के बाद भी गाड़ी वहीं रखते हैं, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना पड़ सकता है.

बिना NOC के आप दूसरे राज्य की गाड़ी कितने समय तक चला सकते हैं?

Zero Emmision Drive 2 0 62

भारत में दूसरे राज्य की गाड़ियों के लिए 12 महीने का नियम सबसे ज़रूरी है. अगर आप काम, पढ़ाई, घूमने-फिरने या किसी और वजह से कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में हैं, तो आम तौर पर आप अपनी मौजूदा रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. सिर्फ़ इसलिए NOC की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरे राज्य में आ गए हैं.

अगर आप हमेशा के लिए नए राज्य में चले जाते हैं और कार को वहाँ 12 महीने से ज़्यादा समय तक रखते हैं, तो आपको NOC और री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है.

स्टेएनओसीरी-रजिस्ट्रेशनलोकल रोड टैक्स
शॉर्ट विज़िटनोनोनो
12 महीन के अंदरजनरली नोनोनो
12 महीनों से ज़्यादा समय में
हाँ, जहाँ ज़रूरी हो		येसहाँ, जैसा लागू हो
बीएच सीरीज़जनरली नोनोबीएच टैक्स रूल्स एप्लाई

क्या आप दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई में दूसरे राज्य की गाड़ी चला सकते हैं?

हाँ. दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या किसी दूसरे मेट्रो शहर में दूसरे राज्य की गाड़ी चलाना सिर्फ़ उसके रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से गैर-कानूनी नहीं है.

उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड कार को बेंगलुरु में कुछ समय के लिए चलाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में रजिस्टर्ड कार को मुंबई में चलाया जा सकता है.


अहम बात यह है कि गाड़ी उस राज्य में कितने समय से है. अगर ट्रैफ़िक अधिकारी इस बारे में सवाल करते हैं, तो आपके पास यह दिखाने का सबूत होना चाहिए कि गाड़ी हाल ही में आई है या अभी भी तय समय-सीमा के अंदर है.

आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कार राज्य में कब दाखिल हुई?

तारीख के साथ ऐसे रिकॉर्ड रखें जो आपके वाहन के सफ़र का इतिहास जानने में मदद कर सकें.

FASTag रिकॉर्ड्स

आपके FASTag स्टेटमेंट में अंतर-राज्यीय यात्रा के दौरान किए गए टोल भुगतान और तारीखें दिखाई दे सकती हैं.

टोल रसीदें

अगर आप हाल ही में गाड़ी चलाकर राज्य में आए हैं, तो हाईवे टोल की रसीदें अपने पास रखें.

परिवहन दस्तावेज़

अगर कार को व्हीकल कैरियर से लाया गया था, तो डिलीवरी या कंसाइनमेंट की रसीद अपने पास रखें, जिस पर तारीख लिखी हो.

फ्यूल या सर्विस के बिल

हाल के फ़्यूल बिल, सर्विस रिकॉर्ड और तारीख वाले दूसरे दस्तावेज़ों से भी यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि गाड़ी कब आई थी. अगर अधिकारी आपको रोकते हैं, तो एक से ज़्यादा तरह के रिकॉर्ड रखना फ़ायदेमंद होता है.

12 महीने बाद क्या होता है?

अगर आप स्थायी रूप से दूसरी जगह बस गए हैं और तय समय-सीमा के बाद भी दूसरे राज्य की गाड़ी का इस्तेमाल जारी रखते हैं, तो आपको अंतर-राज्यीय रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है.

आम तौर पर प्रक्रिया यह होती है:

दूसरे राज्य में कार ले जाने पर री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

  1. NOC लें: जिस राज्य में कार पहले से रजिस्टर्ड है, वहां के RTO से Form 28 के जरिए NOC के लिए आवेदन करें.
  2. री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें: नए राज्य के RTO में Form 27 और जरूरी दस्तावेज जमा करें.
  3. रोड टैक्स भरें: नए राज्य के नियमों के अनुसार लागू रोड टैक्स जमा करें.
  4. वाहन की जांच: जरूरत पड़ने पर RTO वाहन का इंस्पेक्शन कर सकता है.
  5. नई RC प्राप्त करें: प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन को नए राज्य के तहत नया रजिस्ट्रेशन नंबर/RC जारी किया जाता है.

सही प्रक्रिया और टैक्स की रकम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है.


दूसरे राज्य की कार को बिना री-रजिस्ट्रेशन के चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?

दूसरे राज्य की कार को दोबारा रजिस्टर कराए बिना चलाने पर पूरे देश में कोई एक जैसा जुर्माना नहीं है. जुर्माना इस बात पर निर्भर करता है कि नियम का उल्लंघन क्या है और उस राज्य के टैक्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियम क्या हैं.

यदि अधिकारियों को पता चलता है कि आपको वाहन का पुनः पंजीकरण कराना चाहिए था, तो आपको इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

  • लोकल रोड टैक्स बकाया होने पर कार्रवाई
  • अतिरिक्त जुर्माना या ब्याज
  • रजिस्ट्रेशन से जुड़े जुर्माने
  • गंभीर मामलों में वाहन जब्त किया जा सकता है

रोड टैक्स का बोझ भी काफी ज़्यादा हो सकता है, खासकर उन राज्यों में जहाँ गाड़ियों पर टैक्स ज़्यादा है.

क्या आपको अंतर-राज्यीय सड़क कर (Interstate Road Tax) देना होगा?

सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं. तय समय-सीमा के भीतर कुछ समय के लिए रहने पर, आपका मौजूदा रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स आम तौर पर मान्य रहता है.

अगर आप हमेशा के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं और कार को वहाँ दोबारा रजिस्टर करवाते हैं, तो जिस राज्य में आप जा रहे हैं, वहाँ आपसे प्रो-राटा (आनुपातिक) आधार पर लाइफटाइम रोड टैक्स या कोई और लागू टैक्स लिया जा सकता है. साथ ही, उस राज्य के नियमों के आधार पर, आपको पुराने राज्य में भरे गए उस रोड टैक्स का रिफंड भी मिल सकता है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है.

BH सीरीज़ के वाहनों के बारे में क्या?

BH सीरीज़ (भारत सीरीज़) योग्य गाड़ी मालिकों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाना आसान बनाती है. BH-रजिस्टर्ड गाड़ियों को आम तौर पर हर बार दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती है. इसके बजाय, मालिक लागू नियमों के अनुसार समय-समय पर BH रोड टैक्स का भुगतान करते हैं.

यह उन योग्य सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए उपयोगी है, जिनकी कंपनियाँ कई राज्यों या केंद्र-शासित प्रदेशों में काम करती हैं.


आपको कौन से दस्तावेज़ अपने पास रखने चाहिए?

अगर आप मेट्रो शहर में नियमित रूप से दूसरे राज्य की गाड़ी चलाते हैं, तो इन दस्तावेज़ों को अपडेट रखें:

  • RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट)
  • वैध मोटर इंश्योरेंस
  • PUC सर्टिफिकेट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • FASTag रिकॉर्ड
  • हाल के टोल या यात्रा रिकॉर्ड
  • वाहन ट्रांसपोर्ट से जुड़े दस्तावेज, अगर लागू हों

कुछ समय के लिए रहने के दौरान, तारीख वाले यात्रा रिकॉर्ड यह दिखाने के लिए खास तौर पर काम आते हैं कि गाड़ी ने 12 महीने की सीमा पार नहीं की है.

आखिरी बात

किसी मेट्रो शहर में दूसरे राज्य की गाड़ी को NOC के बिना चलाना आम तौर पर 12 महीने तक कानूनी है, बशर्ते गाड़ी ठीक से रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड हो और सभी नियमों का पालन करती हो. आपको FASTag रिकॉर्ड, टोल रसीद या यात्रा के दूसरे सबूत जैसे दस्तावेज़ भी अपने पास रखने चाहिए, जिनसे यह पता चल सके कि गाड़ी राज्य में कब आई थी.

अगर आप स्थायी रूप से दूसरी जगह बस गए हैं और 12 महीने से ज़्यादा समय तक कार अपने पास रखना चाहते हैं, तो डेडलाइन का इंतज़ार न करें. NOC और री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें, लागू रोड टैक्स भरें और नए RTO के साथ गाड़ी के रिकॉर्ड अपडेट करें. इससे भारत में अलग-अलग शहरों में गाड़ी चलाते समय आपको बेवजह के जुर्माने और परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है.

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