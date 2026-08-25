क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डएथर ई एल 01ट्रायंफकेटीएमहोंडा
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार

अगर ट्रैफ़िक पुलिस आपको रोकती है, तो आम तौर पर आप अपने फ़ोन पर बातचीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, बशर्ते आप ऑफ़िसर के काम में रुकावट न डालें या कोई और क़ानून न तोड़ें.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 25, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • भारत में ऐसा कोई आम कानून नहीं है जो नागरिकों को सार्वजनिक जगह पर ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग करने से रोकता हो
  • अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी की सुरक्षा करता है, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारियों की रिकॉर्डिंग करना भी शामिल है
  • अधिकारी के काम में रुकावट डाले बिना या दखल दिए बिना, सुरक्षित जगह से रिकॉर्डिंग करें

ट्रैफ़िक चालान के लिए रोके जाने पर कभी-कभी स्थिति असहज हो सकती है, जैसे कि जब आप चालान की वजह या बातचीत के तरीके से सहमत न हों. ऐसे मामलों में, बातचीत को रिकॉर्ड करने से यह पता रखने में मदद मिल सकती है कि क्या हुआ था.

 

यह भी पढ़ें: पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके पुरानी कार के पिछले क्लेम का इतिहास कैसे वेरिफ़ाई करें

 

आम तौर पर, भारतीय कानून आपको किसी पब्लिक प्लेस पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का वीडियो बनाने से नहीं रोकता है. लेकिन ध्यान रखें कि इसका मतलब यह नहीं है कि रिकॉर्डिंग करते समय आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि आपका फ़ोन ऑफिसर के काम में रुकावट या दखल का कारण न बने.

 

क्या भारत में ट्रैफ़िक पुलिस की रिकॉर्डिंग करना कानूनी है?

हाँ, आम तौर पर, जब किसी सार्वजनिक जगह पर चालान के दौरान बातचीत हो रही हो, तो आप ट्रैफ़िक पुलिस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी की रिकॉर्डिंग करने को अपराध मानता हो.

Evergreen article image

व्यापक संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 19(1)(a) से मिलती है, जो बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी की गारंटी देता है. अदालतों ने यह भी माना है कि इसमें सरकारी अधिकारियों के काम करने के दौरान उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना और उसे रिकॉर्ड करना भी शामिल हो सकता है.

 

इसका मतलब यह नहीं है कि गाड़ी चलाने वाले को ट्रैफ़िक चेकिंग में दखल देने की पूरी आज़ादी है. अगर कोई अफ़सर आपके कागज़ात की जाँच कर रहा है, चालान काट रहा है या किसी दूसरी गाड़ी से जुड़ा काम कर रहा है, तो आपको उन्हें अपना काम करने के लिए काफ़ी जगह देनी चाहिए.

 

रिकॉर्डिंग कब समस्या बन सकती है?

आम तौर पर रिकॉर्डिंग करना कोई समस्या नहीं है. आप किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, यह महत्वपूर्ण हो सकता है. उदाहरण के लिए, सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर और अपने फ़ोन को बातचीत की ओर करके रिकॉर्डिंग करना, किसी अधिकारी के चेहरे के पास फ़ोन ले जाने, उनके रास्ते में रुकावट डालने या उन्हें किसी दूसरी गाड़ी की जाँच करने से रोकने से बहुत अलग है.

 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, किसी सरकारी कर्मचारी को उनके सरकारी काम करते समय जान-बूझकर रोकने से संबंधित है. इसके लिए तीन महीने तक की जेल, ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.

 

तो, अगर आप ट्रैफ़िक पुलिस चालान रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो स्थिति को सरल रखें:

 

  • सुरक्षित जगह पर खड़े रहें
  • पुलिस अधिकारी से उचित दूरी बनाए रखें
  • ट्रैफिक या अधिकारी की आवाजाही में रुकावट न डालें
  • अधिकारी को छुएं नहीं और न ही उन्हें धमकाएं
  • वीडियो बनाते समय भी अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करते रहें

 

आप रिकॉर्डिंग को ही एक और विवाद का कारण बनाए बिना अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं.

 

क्या ट्रैफ़िक पुलिस आपको वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर कर सकती है?

अगर कोई ट्रैफ़िक अफ़सर आपकी रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताता है, तो इससे रिकॉर्डिंग अपने-आप ग़ैर-क़ानूनी नहीं हो जाती. ऐसा कोई आम नियम नहीं है जो किसी अफ़सर को यह अधिकार दे कि वह किसी नागरिक को फ़ुटेज मिटाने का आदेश दे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अफ़सर नहीं चाहता कि उसकी रिकॉर्डिंग हो.

 

लेकिन पेच यह है कि अगर फ़ोन या फ़ुटेज किसी अलग जाँच से जुड़े हों, तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है. तलाशी, ज़ब्ती और सबूत से जुड़े पुलिस के अधिकार हालात और लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं.

 

इसलिए, बेहतर है कि आप अपने फ़ोन को लेकर कोई शारीरिक बहस न करें. अगर कोई अधिकारी आपका डिवाइस लेने की कोशिश करे, तो शांत रहें और पूछें कि इसे क्यों लिया जा रहा है और क्या इसे ज़ब्त करने की आधिकारिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है.

 

क्या आप ट्रैफ़िक पुलिस ऑफ़िसर का नाम और चालान की जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं?

हाँ. बातचीत की पहचान करने में मदद करने वाली जानकारी को रिकॉर्ड करके रखना तब काम आ सकता है, जब आपको बाद में किसी ट्रैफ़िक चालान को चुनौती देनी हो या कोई शिकायत करनी हो.

 

अगर हो सके, तो कैप्चर करें:

  • पुलिस अधिकारी का नाम और पहचान संबंधी जानकारी
  • ट्रैफिक रोकने की जगह
  • आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • चालान की जानकारी
  • उल्लंघन के लिए बताई गई वजह
  • विवाद से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत
  • उल्लंघन के लिए जारी की गई आधिकारिक रसीद या ई-चालान

 

आपको कैमरे को आक्रामक तरीके से अफ़सर की ओर करने की ज़रूरत नहीं है. बातचीत की थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रिकॉर्डिंग से अक्सर काफ़ी संदर्भ मिल जाता है.

 

क्या आपके फ़ोन पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है?

Evergreen article image 1

स्मार्टफ़ोन से की गई रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आ सकती है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कानून की शर्तों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता देता है. धारा 61 के अनुसार, किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक है.

 

अगर आपको लगता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई छोटी क्लिप पर भरोसा करने के बजाय ओरिजिनल, बिना एडिट किया हुआ वीडियो अपने पास रखें. पूरी रिकॉर्डिंग से घटना के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है.

 

अगर अफ़सर कहे कि रिकॉर्डिंग गैर-कानूनी है, तो क्या करें?

सड़क के किनारे स्थिति को कानून पर बहस का मुद्दा न बनाएं. आप शांति से कह सकते हैं कि आप बातचीत को अपने निजी रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अधिकारी के काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे. इसके बाद, कानून के अनुसार हो रही ट्रैफ़िक जांच में सहयोग करते रहें.

 

अगर अधिकारी फिर भी आपत्ति करता है या आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अधिकारी की जानकारी, चालान नंबर, जगह और समय नोट कर लें. आप बाद में इन जानकारियों का इस्तेमाल करके संबंधित ट्रैफिक पुलिस या शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

 

याद रखें कि ट्रैफ़िक पुलिस की रिकॉर्डिंग करने से आपको सही चालान लेने से मना करने का अधिकार नहीं मिल जाता. अगर आपने ट्रैफ़िक नियम तोड़ा है, तो भी अधिकारी लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं.

 

ट्रैफ़िक स्टॉप को सुरक्षित रूप से कैसे रिकॉर्ड करें?

सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि रिकॉर्डिंग करते समय शांत रहें और सीधे-सीधे रिकॉर्ड करें. अगर हो सके, तो अपनी गाड़ी के अंदर से या आस-पास की किसी सुरक्षित जगह से रिकॉर्डिंग शुरू करें. फ़ोन को स्थिर रखें और ऑफ़िसर के ज़्यादा पास न जाएँ. आप शुरुआत में ही तारीख, जगह और रिकॉर्डिंग करने की वजह भी बता सकते हैं, ताकि स्थिति का साफ़ रिकॉर्ड बना रहे.

 

ओरिजिनल फ़ुटेज को तुरंत एडिट न करें. अगर रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, तो उसका बैकअप सेव कर लें, खासकर तब जब आप बाद में ई-चालान को चुनौती देने की सोच रहे हों. सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन की वजह से गाड़ी चलाने, ट्रैफ़िक के नियमों का पालन करने या सड़क पर सुरक्षित रहने में ध्यान न भटकने दें.

 

भारत में आम तौर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बातचीत को रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, बशर्ते यह किसी सार्वजनिक जगह पर हो और इससे सरकारी काम में कोई रुकावट न आए. यह अधिकार पारदर्शिता के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए.

 

अगर आप दूरी बनाए रखते हैं, शांत रहते हैं और चालान की प्रक्रिया में दखल नहीं देते हैं, तो आप अपने लिए कोई और कानूनी समस्या पैदा किए बिना इस बातचीत का रिकॉर्ड रख सकते हैं.

# Challan# Traffic Fines# Traffic Safety# Traffic Challans India# Traffic rules# Police# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय मारुति सुजुकी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यहाँ बताया गया है कि पैसे देने से पहले, आप पॉलिसी क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल डेटाबेस का इस्तेमाल करके पुरानी कार के असली इतिहास का पता कैसे लगा सकते हैं.
    पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके पुरानी कार के पिछले क्लेम का इतिहास कैसे वेरिफ़ाई करें
  • ऐसी काफी उम्मीदें हैं कि यह डीज़ल हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर सकती है.
    2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश
  • सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है.
    सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
  • पेट्रोल इंजन वाली क्विड के नए अपडेट में स्टाइलिंग में कुछ बदलाव और क्विड E-Tech से प्रेरित कैबिन दिया गया है.
    वैश्विक स्तर पर पेश होने से पहले 2027 रेनॉ क्विड की दिखी झलक
  • Tukan, MQB प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाला फोक्सवैगन का पहला पिकअप है.
    ब्राज़ील में फोक्सवैगन Tukan पिकअप ट्रक से उठा पर्दा
  • यहाँ बताया गया है कि पैसे देने से पहले, आप पॉलिसी क्लीयरेंस डॉक्यूमेंट्स और सेंट्रल डेटाबेस का इस्तेमाल करके पुरानी कार के असली इतिहास का पता कैसे लगा सकते हैं.
    पॉलिसी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके पुरानी कार के पिछले क्लेम का इतिहास कैसे वेरिफ़ाई करें
  • ऐसी काफी उम्मीदें हैं कि यह डीज़ल हाइब्रिड इंजन के साथ वापसी कर सकती है.
    2027 मित्सुबिशी पजेरो को 2 सितंबर को वैश्विक स्तर पर किया जाएगा पेश
  • सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है.
    सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
  • पेट्रोल इंजन वाली क्विड के नए अपडेट में स्टाइलिंग में कुछ बदलाव और क्विड E-Tech से प्रेरित कैबिन दिया गया है.
    वैश्विक स्तर पर पेश होने से पहले 2027 रेनॉ क्विड की दिखी झलक
  • Tukan, MQB प्लेटफ़ॉर्म पर बनने वाला फोक्सवैगन का पहला पिकअप है.
    ब्राज़ील में फोक्सवैगन Tukan पिकअप ट्रक से उठा पर्दा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार