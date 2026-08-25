क्या चालान कटते समय आप ट्रैफिक पुलिस की रिकॉर्डिंग कानूनी तौर पर कर सकते हैं? जानें अपने अधिकार

ट्रैफ़िक चालान के लिए रोके जाने पर कभी-कभी स्थिति असहज हो सकती है, जैसे कि जब आप चालान की वजह या बातचीत के तरीके से सहमत न हों. ऐसे मामलों में, बातचीत को रिकॉर्ड करने से यह पता रखने में मदद मिल सकती है कि क्या हुआ था.

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आम तौर पर, भारतीय कानून आपको किसी पब्लिक प्लेस पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का वीडियो बनाने से नहीं रोकता है. लेकिन ध्यान रखें कि इसका मतलब यह नहीं है कि रिकॉर्डिंग करते समय आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि आपका फ़ोन ऑफिसर के काम में रुकावट या दखल का कारण न बने.

क्या भारत में ट्रैफ़िक पुलिस की रिकॉर्डिंग करना कानूनी है?

हाँ, आम तौर पर, जब किसी सार्वजनिक जगह पर चालान के दौरान बातचीत हो रही हो, तो आप ट्रैफ़िक पुलिस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी की रिकॉर्डिंग करने को अपराध मानता हो.

व्यापक संवैधानिक सुरक्षा अनुच्छेद 19(1)(a) से मिलती है, जो बोलने और अपनी बात कहने की आज़ादी की गारंटी देता है. अदालतों ने यह भी माना है कि इसमें सरकारी अधिकारियों के काम करने के दौरान उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना और उसे रिकॉर्ड करना भी शामिल हो सकता है.

इसका मतलब यह नहीं है कि गाड़ी चलाने वाले को ट्रैफ़िक चेकिंग में दखल देने की पूरी आज़ादी है. अगर कोई अफ़सर आपके कागज़ात की जाँच कर रहा है, चालान काट रहा है या किसी दूसरी गाड़ी से जुड़ा काम कर रहा है, तो आपको उन्हें अपना काम करने के लिए काफ़ी जगह देनी चाहिए.

रिकॉर्डिंग कब समस्या बन सकती है?

आम तौर पर रिकॉर्डिंग करना कोई समस्या नहीं है. आप किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, यह महत्वपूर्ण हो सकता है. उदाहरण के लिए, सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर और अपने फ़ोन को बातचीत की ओर करके रिकॉर्डिंग करना, किसी अधिकारी के चेहरे के पास फ़ोन ले जाने, उनके रास्ते में रुकावट डालने या उन्हें किसी दूसरी गाड़ी की जाँच करने से रोकने से बहुत अलग है.

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, किसी सरकारी कर्मचारी को उनके सरकारी काम करते समय जान-बूझकर रोकने से संबंधित है. इसके लिए तीन महीने तक की जेल, ₹2,500 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं.

तो, अगर आप ट्रैफ़िक पुलिस चालान रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो स्थिति को सरल रखें:

सुरक्षित जगह पर खड़े रहें

पुलिस अधिकारी से उचित दूरी बनाए रखें

ट्रैफिक या अधिकारी की आवाजाही में रुकावट न डालें

अधिकारी को छुएं नहीं और न ही उन्हें धमकाएं

वीडियो बनाते समय भी अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करते रहें

आप रिकॉर्डिंग को ही एक और विवाद का कारण बनाए बिना अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं.

क्या ट्रैफ़िक पुलिस आपको वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर कर सकती है?

अगर कोई ट्रैफ़िक अफ़सर आपकी रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताता है, तो इससे रिकॉर्डिंग अपने-आप ग़ैर-क़ानूनी नहीं हो जाती. ऐसा कोई आम नियम नहीं है जो किसी अफ़सर को यह अधिकार दे कि वह किसी नागरिक को फ़ुटेज मिटाने का आदेश दे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अफ़सर नहीं चाहता कि उसकी रिकॉर्डिंग हो.

लेकिन पेच यह है कि अगर फ़ोन या फ़ुटेज किसी अलग जाँच से जुड़े हों, तो स्थिति और भी जटिल हो सकती है. तलाशी, ज़ब्ती और सबूत से जुड़े पुलिस के अधिकार हालात और लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं.

इसलिए, बेहतर है कि आप अपने फ़ोन को लेकर कोई शारीरिक बहस न करें. अगर कोई अधिकारी आपका डिवाइस लेने की कोशिश करे, तो शांत रहें और पूछें कि इसे क्यों लिया जा रहा है और क्या इसे ज़ब्त करने की आधिकारिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है.

क्या आप ट्रैफ़िक पुलिस ऑफ़िसर का नाम और चालान की जानकारी रिकॉर्ड कर सकते हैं?

हाँ. बातचीत की पहचान करने में मदद करने वाली जानकारी को रिकॉर्ड करके रखना तब काम आ सकता है, जब आपको बाद में किसी ट्रैफ़िक चालान को चुनौती देनी हो या कोई शिकायत करनी हो.

अगर हो सके, तो कैप्चर करें:

पुलिस अधिकारी का नाम और पहचान संबंधी जानकारी

ट्रैफिक रोकने की जगह

आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर

चालान की जानकारी

उल्लंघन के लिए बताई गई वजह

विवाद से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत

उल्लंघन के लिए जारी की गई आधिकारिक रसीद या ई-चालान

आपको कैमरे को आक्रामक तरीके से अफ़सर की ओर करने की ज़रूरत नहीं है. बातचीत की थोड़ी ज़्यादा चौड़ी रिकॉर्डिंग से अक्सर काफ़ी संदर्भ मिल जाता है.

क्या आपके फ़ोन पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल सबूत के तौर पर किया जा सकता है?

स्मार्टफ़ोन से की गई रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आ सकती है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 कानून की शर्तों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को मान्यता देता है. धारा 61 के अनुसार, किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनिक है.

अगर आपको लगता है कि चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई छोटी क्लिप पर भरोसा करने के बजाय ओरिजिनल, बिना एडिट किया हुआ वीडियो अपने पास रखें. पूरी रिकॉर्डिंग से घटना के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है.

अगर अफ़सर कहे कि रिकॉर्डिंग गैर-कानूनी है, तो क्या करें?

सड़क के किनारे स्थिति को कानून पर बहस का मुद्दा न बनाएं. आप शांति से कह सकते हैं कि आप बातचीत को अपने निजी रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अधिकारी के काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे. इसके बाद, कानून के अनुसार हो रही ट्रैफ़िक जांच में सहयोग करते रहें.

अगर अधिकारी फिर भी आपत्ति करता है या आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो अधिकारी की जानकारी, चालान नंबर, जगह और समय नोट कर लें. आप बाद में इन जानकारियों का इस्तेमाल करके संबंधित ट्रैफिक पुलिस या शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

याद रखें कि ट्रैफ़िक पुलिस की रिकॉर्डिंग करने से आपको सही चालान लेने से मना करने का अधिकार नहीं मिल जाता. अगर आपने ट्रैफ़िक नियम तोड़ा है, तो भी अधिकारी लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं.

ट्रैफ़िक स्टॉप को सुरक्षित रूप से कैसे रिकॉर्ड करें?

सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि रिकॉर्डिंग करते समय शांत रहें और सीधे-सीधे रिकॉर्ड करें. अगर हो सके, तो अपनी गाड़ी के अंदर से या आस-पास की किसी सुरक्षित जगह से रिकॉर्डिंग शुरू करें. फ़ोन को स्थिर रखें और ऑफ़िसर के ज़्यादा पास न जाएँ. आप शुरुआत में ही तारीख, जगह और रिकॉर्डिंग करने की वजह भी बता सकते हैं, ताकि स्थिति का साफ़ रिकॉर्ड बना रहे.

ओरिजिनल फ़ुटेज को तुरंत एडिट न करें. अगर रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, तो उसका बैकअप सेव कर लें, खासकर तब जब आप बाद में ई-चालान को चुनौती देने की सोच रहे हों. सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन की वजह से गाड़ी चलाने, ट्रैफ़िक के नियमों का पालन करने या सड़क पर सुरक्षित रहने में ध्यान न भटकने दें.

भारत में आम तौर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ बातचीत को रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, बशर्ते यह किसी सार्वजनिक जगह पर हो और इससे सरकारी काम में कोई रुकावट न आए. यह अधिकार पारदर्शिता के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से किया जाना चाहिए.

अगर आप दूरी बनाए रखते हैं, शांत रहते हैं और चालान की प्रक्रिया में दखल नहीं देते हैं, तो आप अपने लिए कोई और कानूनी समस्या पैदा किए बिना इस बातचीत का रिकॉर्ड रख सकते हैं.