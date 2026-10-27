₹10 लाख से कम कीमत वाली ऐसी कारें, जिनका स्टीयरिंग सबसे हल्का होने के साथ उन्हें पार्किंग में लगाना भी है बेहद आसान
- शहर में गाड़ियों का इस्तेमाल करते समय हल्का स्टीयरिंग एक वरदान की तरह है
- इसकी वजह से लेन बदलना या तंग जगहों पर यू-टर्न लेना काफी आसान हो जाता है
- रु.10 लाख से कम कीमत वाली कई कारों में हल्का स्टीयरिंग व्हील मिलता है
भारतीय शहरों की सड़कें कारों से भरी रहती हैं और ज़्यादातर जगहों पर ट्रैफ़िक जाम रहता है. इसका मतलब यह है कि कई बार आपको बार-बार लेन बदलनी पड़ती है या तंग पार्किंग जगहों में कार को फिट करना पड़ता है. यही वजह है कि कई खरीदार छोटी कारें लेना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा जगह नहीं घेरतीं. इनमें से कुछ कारों को चलाना और भी आसान हो जाता है क्योंकि इनका स्टीयरिंग व्हील बहुत हल्का होता है, जिसे घुमाने में ज़्यादा ताक़त नहीं लगानी पड़ती. आइए, ऐसी ही कुछ कारों पर नज़र डालते हैं जिन्हें शहर में चलाना बहुत आसान है और जिनमें बहुत कम मेहनत लगती है.
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महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा की XUV 3XO कई खूबियों के साथ आती है, जिनमें से एक है 'स्टीयरिंग मोड्स' का होना. यह एक ऐसा फीचर है जो अक्सर प्रीमियम कारों में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस सबकॉम्पैक्ट SUV में यह मौजूद है. XUV 3XO में तीन तरह के स्टीयरिंग मोड्स दिए गए हैं. अगर आप स्टीयरिंग को हल्का महसूस करना चाहते हैं, तो बस एक बटन दबाकर ऐसा कर सकते हैं, जिससे पार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है. इसे 'कंफर्ट मोड' कहा जाता है, जो इस SUV को चलाना बेहद आसान बना देता है. इन मोड्स के बीच काफी फर्क है; अगर आप स्टीयरिंग को थोड़ा भारी और स्पोर्टी महसूस करना चाहते हैं, तो वह विकल्प भी मौजूद है. यही खूबी इस कार को अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है.
होंडा अमेज़
होंडा की सबकॉम्पैक्ट SUV का स्टीयरिंग व्हील इतना हल्का है कि यह सच में हैरान कर देता है. अपने छोटे आकार की वजह से 'अमेज़' (Amaze) को चलाना बहुत आसान हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप बिना थके इसे लंबे समय तक चला सकते हैं. कैबिन की जगह को देखते हुए इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग बिल्कुल सही साइज़ का है, और गाड़ी पार्क करते समय भी यह काफी मददगार साबित होता है. हर नए मॉडल के साथ इस सेडान का स्टीयरिंग और बेहतर होता गया है. 2024 के आखिर में आई नई पीढ़ी के साथ, जापानी कार निर्माता ने यह पक्का किया है कि ड्राइविंग का अनुभव पिछले मॉडल्स के मुकाबले और भी बेहतर हो.
मारुति सुजुकी बलेनो
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में बलेनो का एक नया और काफी अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें कई नए फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि, इसकी एक पुरानी खूबी - इसका हल्का स्टीयरिंग व्हील - अभी भी बरकरार है. खासकर कम स्पीड पर, बलेनो ड्राइवरों को एक बेहतरीन स्टीयरिंग अनुभव देती है. इससे शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय या पार्किंग करते समय ड्राइवर को एक कम चीज़ की चिंता करनी पड़ती है. इस प्रीमियम हैचबैक में टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, और ड्राइवर की सीट से बाहर का नज़ारा एकदम साफ दिखता है. इन खूबियों की वजह से, अपने सेगमेंट में यह कार ड्राइविंग का एक शानदार अनुभव देती है. जैसे-जैसे गाड़ी की स्पीड कम होती है, इसका स्टीयरिंग और भी हल्का हो जाता है, जिससे अलग-अलग ड्राइविंग स्थितियों में यह कार हर तरह से बेहतरीन साबित होती है.
ह्यून्दे एक्सटर
ह्यूंदै की यह मिनी-SUV अपने हल्के स्टीयरिंग व्हील के मामले में एक बेहतरीन लेकिन कम आंकी गई गाड़ी है. अगर आप शहर के लिए ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसे आसानी से चलाया और मोड़ा जा सके, तो यह एक बहुत अच्छा विकल्प है. भले ही 'एक्सटर' (Exter) में कुछ कमियां हों, लेकिन ड्राइवर सीट के मामले में इसमें शिकायत करने की कोई खास वजह नहीं है. हल्के स्टीयरिंग के अलावा, इसका 'सेल्फ-सेंटरिंग' फीचर उन ड्राइवरों के लिए बहुत मददगार है, जो शहर के ट्रैफिक और मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाते समय ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते. कोरियाई कंपनी की यह सबसे छोटी SUV, कम जगह होने पर भी एक संतोषजनक ड्राइविंग अनुभव देने में पूरी तरह सक्षम है.
टाटा पंच
आखिर में, लेकिन किसी से कम नहीं, टाटा मोटर्स की एक और माइक्रो-SUV है. क्या आप तंग जगह में U-टर्न लेना चाहते हैं या कार को किसी संकरी जगह पर पार्क करना चाहते हैं? 'पंच' अपने हल्के और फुर्तीले इलेक्ट्रिक-असिस्टेड पावर स्टीयरिंग की बदौलत यह सब बहुत आसानी से कर लेती है. टाटा मोटर्स ने यह पक्का किया है कि मुख्य रूप से शहर में चलाने के लिए बनी इस कार का स्टीयरिंग कम स्पीड पर बहुत हल्का महसूस हो. शानदार लुक और बेहतरीन तकनीक से लैस केबिन के अलावा, इसका स्टीयरिंग व्हील 'पंच' की एक बड़ी खूबी (USP) है. इससे कार मालिकों को इस SUV को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती; उन्हें स्टीयरिंग के भारी होने की चिंता नहीं करनी पड़ती, जो कि आम बाजार की कई अन्य कारों में देखने को मिलती है.
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