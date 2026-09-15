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नए 'Rosmart' डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पुरानी कारों पर पेंडिंग चालान चेक करना हो जाएगा आसान

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 15, 2026, 07:00 PM
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नए 'Rosmart' डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पुरानी कारों पर पेंडिंग चालान चेक करना हो जाएगा आसान
हाइलाइट्स
  • यह चालान से जुड़ी और अन्य अनुपालन सर्विसेस देता है
  • इन सर्विसेस के लिए 'रोस्मार्ट' (Rosmart) नया प्लेटफ़ॉर्म है
  • यह पहल खास तौर पर पुरानी गाड़ियों के बाज़ार पर केंद्रित है

रोज़मार्ट डिज़िटल सर्विस लिमिटेड(RDSL) और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने ग्राहकों और डीलरों के लिए वाहन अनुपालन (कंप्लायंस) से जुड़ी सर्विसेस को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी के तहत, RDSL ने 'Rosmart' नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.

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इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, गाड़ी के मालिक ट्रैफ़िक नियम तोड़ने से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं और पेंडिंग चालान से जुड़ी सर्विस का लाभ उठा सकते हैं. इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद नियमों के पालन से जुड़ी उन प्रक्रियाओं को आसान बनाना है जो गाड़ी की बिक्री, ट्रांसफ़र और मालिकाना हक से जुड़े दूसरे लेन-देन के दौरान हो सकती हैं.

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RDSL और FADA के अनुसार, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लंबित मामले वाहन मालिकों और डीलरों, दोनों के लिए अतिरिक्त काम बढ़ा सकते हैं, खासकर पुरानी गाड़ियों के बाज़ार में. चालान अलग-अलग शहरों या राज्यों से जारी हो सकते हैं, जिससे ग्राहकों और डीलरों के लिए इन लंबित उल्लंघनों की पहचान करना और उन्हें सुलझाना मुश्किल हो जाता है.

Rosmart की जानकारी

Rosmart ग्राहकों को ट्रैफ़िक नियम तोड़ने से जुड़ी जानकारी देखने और ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देता है. ग्राहक सीधे Rosmart.com के ज़रिए इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इसमें शामिल डीलरशिप अपने आउटलेट और ग्राहकों से जुड़े अन्य जगहों पर QR कोड के ज़रिए इसका एक्सेस दे सकती हैं.

इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, यह प्लेटफ़ॉर्म डीलर्स को एक साथ कई केस अपलोड करने और कंप्लायंस से जुड़ी ज़रूरतों में ग्राहकों की मदद करने की सुविधा भी देता है. RDSL ने कहा कि समय के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म पर नागरिकों के लिए और भी सेवाएँ और सर्विस प्रोवाइडर्स जोड़े जाने की उम्मीद है.

इसके अलावा, उम्मीद है कि यह MoU, FADA के ऑटोमोटिव रिटेल नेटवर्क के ज़रिए Rosmart की पहुँच बढ़ाने में मदद करेगा. यह प्लेटफ़ॉर्म डीलर्स को गाड़ी के ट्रांसफर और लेन-देन के दौरान पेंडिंग चालान से जुड़ी समस्याओं को हल करने में ग्राहकों की मदद करने की सुविधा देगा.

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