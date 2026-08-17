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मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत में E10 फ्यूल को फिर से शुरू करने की सिफारिश की

'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक ओपिनियन पीस में, CEA (चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर) वी. अनंत नागेश्वरन ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह भारतीय सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों के लिए कम इथेनॉल वाले मिश्रण, जैसे E10 या उससे कम, को फिर से लाने पर विचार करे.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हेक्टर हॉक EV का पावरट्रेन इसके ग्लोबल मॉडल जैसा हो सकता है
  • महिंद्रा XEV 9S से मुकाबला होने की उम्मीद है
  • भारत में 26 अगस्त को लॉन्च होगी

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने पुरानी गाड़ियों के लिए E10 या उससे कम ब्लेंड वाले ईंधन को फिर से शुरू करने पर चर्चा की है.

 

यह भी पढ़ें: E20 फ्यूल में मिलावट: कार बनाने वाली कंपनियों ने क्लोराइड और नमी के स्तर को लेकर जताई चिंता

 

शुरुआत में वे कहते हैं, "इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले लगभग दो-तिहाई ऊर्जा होती है, इसलिए एक लीटर E20 से गाड़ी थोड़ी कम दूरी तक चलती है, लेकिन यह कमी बहुत कम है और इससे किसी खराबी का संकेत नहीं मिलता. इथेनॉल इस मिश्रण का सिर्फ़ पांचवां हिस्सा है, इसलिए ऊर्जा में कमी लगभग 6 से 7% होती है, न कि 30% जैसा कि कहा जा रहा है. दरअसल में कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम हो जाती है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा है."

 

वे पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए E20 के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं. वे आगे कहते हैं, "अमेरिका, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है, ने ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी से E20 तक के मिश्रण पर 86 गाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 10 मिलियन किलोमीटर तक चलवाया और पाया कि जिन कारों को E20 के लिए रेट नहीं किया गया था, उनमें भी कोई ज़्यादा टूट-फूट नहीं हुई. भारत में ARAI, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और इंडियन ऑयल की अपनी टेस्टिंग से भी यही नतीजा निकला. इसलिए, इंजन खराब होने को लेकर सोशल मीडिया पर जताई जा रही चिंताएं सही नहीं हैं."

How to Check If Your Existing Vehicle is 100 Compatible with E10 E20 or E85 Blended Petrol

इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया पर E20 से इंजन को नुकसान पहुँचने के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं और इसके लिए बनी गाड़ियों में इंजन को नुकसान पहुँचने को लेकर चिंता करने की कोई आम वजह नहीं है.

 

वे कहते हैं, “भारत में BS4 से पहले बने लगभग 7.5 से 8 करोड़ पुराने दो-पहिया वाहन हैं जो कार्बोरेटर पर चलते हैं. कार्बोरेटर मिश्रण में मौजूद अतिरिक्त ऑक्सीजन का पता नहीं लगा पाता और उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए E20 पर इंजन हवा के मुकाबले बहुत कम ईंधन खींचता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है.”

 

इसका मतलब है कि कार्बोरेटर वाली पुरानी गाड़ियाँ E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर अपने-आप एयर-फ्यूल रेश्यो (AFR) को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं. आसान शब्दों में कहें तो, इथेनॉल को ठीक से जलने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, और क्योंकि कार्बोरेटर फ्यूल के कंपोज़िशन में हुए बदलाव को भांप नहीं पाते, इसलिए इंजन को फ्यूल की मात्रा के मुकाबले ज़्यादा हवा मिलती है. इससे 'लीन एयर-फ्यूल मिक्सचर' बनता है.

 

नतीजतन, इंजन सामान्य से अधिक तापमान पर चल सकता है, जिससे समय के साथ इसकी परफॉर्मेंस, क्षमता और टिकाऊपन पर असर पड़ सकता है.

 

रबर सील भी एक समस्या हो सकती हैं

इंजन से जुड़ी चिंताओं को अलग रखते हुए, वे रबर सील की समस्या पर भी ज़ोर देते हैं। वे कहते हैं, "इसके अलावा, पुरानी रबर सील जो इथेनॉल के लिए नहीं बनी हैं, वे एक अलग समस्या हैं, क्योंकि इंजन का तापमान चाहे जो भी हो, ईंधन के संपर्क में आते ही वे खराब होने लगती हैं. उन सील को इथेनॉल के अनुकूल सील से बदलना सस्ता है. फिर भी, यह काम एक-एक करके ही हो सकता है, और इस तरह 7.5 से 8 करोड़ दो-पहिया वाहनों को ठीक करने में कई साल लग जाएंगे, भले ही हर वर्कशॉप आज ही यह काम शुरू कर दे.

 

इसके आधार पर, वे सलाह देते हैं कि "पंपों पर कम ब्लेंड (जैसे E10) को फिर से शुरू करने और साथ ही E20 खरीदने का विकल्प देने से लोगों की ज़्यादातर चिंताएँ दूर हो जाएँगी. इससे इथेनॉल का कुल इस्तेमाल बढ़ने के बजाय कम होगा और रेट्रोफिट प्रोग्राम के आगे बढ़ने तक मौजूदा गाड़ियों को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा."

 

भारत के आयात बिल पर असर

आगे बढ़ते हुए, वे भारत के इंपोर्ट बिल के बारे में बात करते हैं. वे कहते हैं, "कच्चे तेल का बिल बहुत बड़ा है, जो सालाना लगभग रु.11-12 लाख करोड़ है. खाने के तेल का बिल इससे काफी कम है, लगभग 1.6 से 1.75 लाख करोड़. E20 इथेनॉल से कच्चे तेल के बिल में सिर्फ़ 3 से 4% की ही कमी आती है. खाने के तेल की कमी का अंतर कम मुश्किल लगता है और इसे आसानी से भरा जा सकता है. भारत पहले से ही अपने खाना पकाने के तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है और 2030-31 तक इसे 72% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखता है. एक ऐसा अंतर जिसे सरकार न केवल पूरी तरह से खत्म कर सकती है बल्कि उस पर सब्सिडी देना भी बंद कर सकती है, वह उस अंतर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आप हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके ही कम कर पाते हैं."

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