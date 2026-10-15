स्टेलंटिस के 'फास्टलेन 2030' रोडमैप के तहत, सिट्रॉएन भारत में ऑल्टो की प्रतिद्वंद्वी कार लाने की बना रही प्लानिंग
- यह A-सेगमेंट कार मारुति सुजुकी ऑल्टो और रेनॉ क्विड को टक्कर देगी
- यह 'फास्टलेन 2030' (FaSTLAne 2030) रोडमैप का हिस्सा है
- स्टेलंटिस की योजना कई अलग-अलग सेगमेंट में 12 मॉडल पेश करने की है
स्टेलंटिस ने अपने 'फास्टलेन 2030' (FaSTLAne 2030) रोडमैप के तहत, अगले तीन वर्षों में भारत में अपने जीप और सिट्रॉएन ब्रांडों के अंतर्गत 12 मॉडल पेश करने की योजना की घोषणा की है. इस मॉडल योजना में सिट्रॉएन की ए-सेगमेंट कार भी शामिल है, जो एंट्री-लेवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी के विस्तार की योजना को दर्शाती है.
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आने वाले मॉडल की रूपरेखा, जिसे अभी गुप्त रखा गया है, काफी हद तक सिट्रोएन 2CV (सिट्रॉएन 2CV) जैसी दिखती है. हालाँकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस मॉडल की पहचान की पुष्टि नहीं की है. इस रोडमैप के तहत पहला प्रोडक्ट 2027 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाना है.
यह मॉडल मारुति सुजुकी ऑल्टो और रेनॉ क्विड को टक्कर दे सकता है, जिससे भारत में स्टेलंटिस की एंट्री-लेवल सेगमेंट में एंट्री होगी. भारत में सिट्रॉएन के मौजूदा पोर्टफोलियो में C3 और eC3 शामिल हैं, जो क्रमशः मिड-साइज़ हैचबैक और इलेक्ट्रिक हैचबैक सेगमेंट में मुकाबला करते हैं.
इस रोडमैप में B-, C- और D-सेगमेंट की SUV, एक MPV, A-सेगमेंट की एक कार और एक प्रीमियम पिकअप शामिल होंगे, जो कुल मिलाकर 12 उत्पादों (प्रोडक्ट्स) का पोर्टफोलियो बनाते हैं. हालाँकि, स्टेलंटिस ने इन उत्पादों के मॉडल के नाम, स्पेसिफिकेशन, कीमत या लॉन्च की समय-सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
₹4,000 करोड़ की निवेश योजना
नए प्रोडक्ट रोडमैप के लिए अगले तीन वर्षों में लगभग ₹4,000 करोड़ का नया निवेश किया जाएगा. इसके साथ ही, 2030 तक भारत में स्टेलंटिस (Stellantis) का कुल निवेश लगभग ₹15,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा. कंपनी ने अब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, सोर्सिंग और एक्सपोर्ट के क्षेत्रों में ₹11,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है.
स्टेलंटिस वर्तमान में भारत में तीन प्रोडक्शन प्लांट चलाता है, जो महाराष्ट्र के रंजनगांव और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर तथा होसुर में स्थित हैं. इसके अलावा, समूह के पास बेंगलुरु में इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर परिचालन हैं, और हैदराबाद में ICT की मौजूदगी है.
कंपनी जीप और सिट्रॉएन के लिए 90% लोकलाइजेशन (स्थानीयकरण) का लक्ष्य रख रही है, जो कि कमर्शियल और तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा. इसके अलावा, कंपनी अपने घरेलू बिक्री और सर्विस नेटवर्क का विस्तार करने की भी योजना बना रही है. इसमें टियर-2, टियर-3 और टियर-4 बाजारों में 'स्टेलंटिस ब्रांड हाउस' (Stellantis Brand House) फॉर्मेट के जरिए विस्तार करना भी शामिल है, जहां ऐसा करना कमर्शियल रूप से फायदेमंद हो.
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